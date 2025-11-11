Ông Nawat hủy việc mua cổ phiếu Hoa hậu Hoàn vũ

TPO - Tập đoàn Miss Grand International của ông Nawat đã quyết định hủy bỏ việc đầu tư vào 100 triệu cổ phiếu của JKN Global (Công ty sở hữu Hoa Hậu Hoàn vũ).

Trang chủ Miss Grand International (MGI) đã thông báo về việc quyết định hủy bỏ việc đầu tư vào 100 triệu cổ phiếu của JKN Global - công ty đang nắm giữ 58% cổ phần tổ chức Hoa Hậu Hoàn vũ.

"Nhiều sự kiện quan trọng đã xảy ra trong nội bộ JKN, ảnh hưởng đến việc đánh giá mức độ phù hợp của khoản đầu tư. Những yếu tố này bao gồm lo ngại về hoạt động kinh doanh, cơ cấu quản lý, cũng như tình hình tài chính của công ty, tất cả đều tác động đến đánh giá rủi ro và niềm tin của MGI vào sự ổn định của JKN với tư cách là công ty niêm yết công khai. Vì vậy, hội đồng quản trị MGI đã quyết định hủy bỏ việc đầu tư vào cổ phiếu mới phát hành của JKN", phía MGI cho biết.

Ông Nawat và nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip (bà chủ của công ty JKN Global).

MGI cho biết thêm trước đây công ty đã thông báo về việc đầu tư mua cổ phần trong JKN Global Group Public Company Limited theo hợp đồng đăng ký mua cổ phần ký ngày 22/4/2024, với tổng giá trị 50 triệu baht (khoảng 40 tỷ đồng), dự kiến hoàn tất việc thanh toán vào ngày 23/4/2024.

Tuy nhiên, do phía JKN không thể hoàn thành các điều kiện cần thiết và không thể đáp ứng nghĩa vụ như đã quy định trong hợp đồng nên phía MGI đã quyết định hủy bỏ kế hoạch đầu tư này.

Trên chức năng story của trang cá nhân Instagram, ông Nawat cũng nhận được nhiều câu hỏi về việc có mua lại Hoa hậu Hoàn vũ hay không. Đáp lại, ông chủ MGI cho biết đã quá mệt mỏi sau những ồn ào tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 và không còn muốn dính líu tới tổ chức này nữa.

Trước đó, ông Nawat được cho là có tham vọng bành trướng sức ảnh hưởng với tổ chức Miss Universe. Tháng 2, ông Nawat đã bỏ ra số tiền 5,4 triệu USD (khoảng 136 tỷ đồng) để nắm bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan từ năm 2025 đến 2029.

Theo thông báo từ JKN Global Group (công ty sở hữu Hoa hậu Hoàn vũ) gửi lên Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan (SET) ngày 24/4/2025, ông Nawat và tổ chức Miss Grand International (MGI) dự kiến mua vào tổng cộng hơn 300 triệu cổ phiếu với giá trị khoảng 150 triệu baht (tương đương hơn 100 tỷ đồng).

Giao dịch này nếu hoàn tất đưa ông Nawat trở thành cổ đông lớn thứ hai của JKN, đồng thời giúp ông giữ bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan trong 25 năm mà không cần phải tham gia đấu thầu bản quyền mỗi năm.

Sau khi chi số tiền lớn, ông Nawat được đảm nhận vai trò giám đốc điều hành khu vực châu Á của Miss Universe. Ông và ê-kíp MGI hiện đứng ra tổ chức Miss Universe 2025, đảm nhận toàn bộ khâu sản xuất, tiếp thị và phân phối vé cho mùa giải lần thứ 74.

Tuy nhiên, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan liên tiếp vướng ồn ào. Đỉnh điểm là sự việc ông Nawat quát mắng người đẹp Mexico khiến buổi lễ trao sash hôm 4/11 bị hủy bỏ.

Sự việc khiến ông Nawat bị cộng đồng quốc tế chỉ trích dữ dội. Doanh nhân Raúl Rocha (chủ sở hữu Miss Universe) cũng cho biết đã nộp đơn kiện ông Nawat. "Đó là điều không phải bàn cãi. Chỉ thị từ phía tôi rất rõ ràng, họ phải tiến hành khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền. Đây không phải là vấn đề của lời xin lỗi", ông Raúl Rocha nói.

Những ồn ào này khiến ông Nawat chán nản, mệt mỏi, thậm chí bật khóc nức nở trong buổi họp báo khởi động Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra ở Thái Lan tối 5/11. Ông Nawat khẳng định từ giờ sẽ giải quyết vấn đề ở một mức độ phù hợp, để làm hài lòng tất cả mọi người và vì lợi ích của Thái Lan cũng như tổ chức.