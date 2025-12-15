Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

20.000 người chào đón Hoa hậu Hoàn vũ

Duy Nam

TPO - Hơn 20.000 người đã lấp đầy sân vận động ở Tabasco, Mexico để chào đón Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Fatima Bosch trở về nhà sau đăng quang.

600965100-18552337324027981-270630096174162174-n.jpg
601032916-18552337360027981-8951671520811058044-n.jpg
Ngày 14/12, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch đã có chuyến trở về quê nhà ở Tabasco, Mexico trong vòng vây chào đón của hàng chục nghìn khán giả. Người đẹp mặc váy màu xanh, ngồi trên chiếc xe diễu hành quanh thành phố trong tiếng hò reo, cổ vũ của người dân.
601535464-18552337315027981-7345453955094400303-n.jpg
Sau hơn một tháng đăng quang, Fatima Bosch xúc động khi trở về quê nhà. Trước đó, cô có chuyến công tác tại Mỹ để thực hiện media tour với các đài truyền hình.
601446957-18552337369027981-376696431293291866-n.jpg
601591238-18552337333027981-218571247809549423-n.jpg
Người đẹp xúc động khi chứng kiến tình cảm của người dân quê nhà giành cho cô. Chiến thắng của Fatima Bosch là niềm tự hào của người dân khi cô trở thành người đẹp Mexico thứ 4 mang về chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ cho đất nước.
597372524-1314297044072538-3580080104884315365-n.jpg
598567665-1314297100739199-2309792715948834641-n.jpg
Fatima cũng có cuộc diễu hành tại sân vận động ở quê nhà Tabasco. Theo truyền thông địa phương, có tới hơn 20.000 khán giả lấp đầy sân vận động để chào đón người đẹp.
600187857-1314296634072579-2641919375540939565-n.jpg
600278948-1314296484072594-6036545334261818652-n.jpg
Fátima Bosch 25 tuổi, cao 1,74 m, đã tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang. Cô từng theo học ở Italy và Mỹ để mở rộng góc nhìn toàn cầu về ngành thiết kế và thời trang. Cô cũng sở hữu thương hiệu thời trang riêng, với những thiết kế dành cho cả nam và nữ.
597556059-1314297054072537-5292786299312734876-n.jpg
600207618-1314296987405877-357765618352667213-n.jpg
Cô xuất thân trong một gia đình có truyền thống sắc đẹp. Mẹ và các dì của cô đều tham gia các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh Flor de Oro ở Mexico.
600976067-18552326638027981-1881620472077549421-n.jpg
601077208-18552326659027981-3594028056885993777-n.jpg
Dù được khán giả quê nhà chào đón nồng nhiệt nhưng Fatima Bosch vẫn nhận nhiều phản ứng tiêu cực sau chiến thắng tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Cô bị cho rằng được dọn đường để đăng quang do bố cô có quan hệ làm ăn với doanh nhân Raul Rocha - ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ.
601319983-18552326650027981-7993468391165095507-n.jpg
Những tin đồn này ngày càng mạnh mẽ, khiến Fatima khó chịu. Trong hầu hết cuộc phỏng vấn, cô đều được hỏi về việc mua giải và được thiên vị. Gần đây, tại cuộc phỏng vấn với kênh Telemundo, Fatima nổi giận bỏ về giữa chừng khi liên tục bị hai MC hỏi khó. Hành động của cô gây tranh cãi, bị cho rằng thiếu chuyên nghiệp.
600929847-18552333109027981-6882240416529874618-n.jpg
601157636-18552333079027981-7118463637010476966-n.jpg
Dù đối mặt với nhiều áp lực nhưng Fatima luôn khẳng định cô xứng đáng với vương miện. "Tất nhiên là vì tôi xứng đáng với vương miện. Mọi người nói nhiều rồi nhưng tôi nhắc lại rằng tôi đã nỗ lực như tất cả thí sinh khác. Chúng tôi vượt qua thử thách tại cuộc thi và tôi là người chiến thắng. Tại sao tôi phải từ bỏ điều mà tôi đã cố gắng và làm rất tốt?”, cô trả lời khi được hỏi về việc từ bỏ vương miện.
600963792-18552333208027981-3550454784212885429-n.jpg
Dù bị fan quốc tế chỉ trích, Fatima vẫn là niềm tự hào trong mắt người dân Mexico.
600971167-18552333136027981-7164408123927484674-n.jpg
600973252-18552333145027981-7304760425040158366-n.jpg
601355402-18552333181027981-3195505011678818974-n.jpg
601425885-18552333118027981-5726339572850047971-n.jpg
Hàng nghìn người xuống đường chào đón Fatima trở về quê nhà.
