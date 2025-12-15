20.000 người chào đón Hoa hậu Hoàn vũ

TPO - Hơn 20.000 người đã lấp đầy sân vận động ở Tabasco, Mexico để chào đón Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Fatima Bosch trở về nhà sau đăng quang.
Ngày 14/12, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch đã có chuyến trở về quê nhà ở Tabasco, Mexico trong vòng vây chào đón của hàng chục nghìn khán giả. Người đẹp mặc váy màu xanh, ngồi trên chiếc xe diễu hành quanh thành phố trong tiếng hò reo, cổ vũ của người dân.
Người đẹp xúc động khi chứng kiến tình cảm của người dân quê nhà giành cho cô. Chiến thắng của Fatima Bosch là niềm tự hào của người dân khi cô trở thành người đẹp Mexico thứ 4 mang về chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ cho đất nước.
Fatima cũng có cuộc diễu hành tại sân vận động ở quê nhà Tabasco. Theo truyền thông địa phương, có tới hơn 20.000 khán giả lấp đầy sân vận động để chào đón người đẹp.
Fátima Bosch 25 tuổi, cao 1,74 m, đã tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang. Cô từng theo học ở Italy và Mỹ để mở rộng góc nhìn toàn cầu về ngành thiết kế và thời trang. Cô cũng sở hữu thương hiệu thời trang riêng, với những thiết kế dành cho cả nam và nữ.
Cô xuất thân trong một gia đình có truyền thống sắc đẹp. Mẹ và các dì của cô đều tham gia các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh Flor de Oro ở Mexico.
Dù được khán giả quê nhà chào đón nồng nhiệt nhưng Fatima Bosch vẫn nhận nhiều phản ứng tiêu cực sau chiến thắng tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Cô bị cho rằng được dọn đường để đăng quang do bố cô có quan hệ làm ăn với doanh nhân Raul Rocha - ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ.
Dù đối mặt với nhiều áp lực nhưng Fatima luôn khẳng định cô xứng đáng với vương miện. "Tất nhiên là vì tôi xứng đáng với vương miện. Mọi người nói nhiều rồi nhưng tôi nhắc lại rằng tôi đã nỗ lực như tất cả thí sinh khác. Chúng tôi vượt qua thử thách tại cuộc thi và tôi là người chiến thắng. Tại sao tôi phải từ bỏ điều mà tôi đã cố gắng và làm rất tốt?”, cô trả lời khi được hỏi về việc từ bỏ vương miện.
Hàng nghìn người xuống đường chào đón Fatima trở về quê nhà.