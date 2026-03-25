Cô gái 24 tuổi đăng quang Hoa hậu Quốc tế Hong Kong

Duy Nam

TPO - Người đẹp Clarisse Achard đã đăng quang Hoa hậu Quốc tế Hong Kong 2026. Cô đại diện Hong Kong (Trung Quốc) tham dự Hoa hậu Quốc tế 2026 tại Nhật Bản.

Người đẹp Clarisse Achard đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Quốc tế Hong Kong 2026. Cô trở thành đại diện Hong Kong (Trung Quốc) tham dự Hoa hậu Quốc tế 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Nhật Bản.
Clarisse Achard trình diễn áo tắm trong đêm chung kết. Cô được nhận xét có gương mặt ngọt ngào, thân hình cân đối.
Clarisse Achard năm nay 24 tuổi, mang 2 dòng máu Hong Kong (Trung Quốc) và Pháp. Cô trải qua thời thơ ấu ở Hong Kong, sau đó theo học ở Pháp, Phần Lan và hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Italia trước khi trở về quê hương sinh sống.
Hiện Clarisse Achard là chuyên gia tư vấn về chuyển đổi số và là nghệ sĩ thuộc tập đoàn giải trí JIS.
Người đẹp theo đuổi dự án xã hội tập trung vào việc nâng cao sức khỏe tinh thần, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững số 3 của Liên Hợp Quốc đó là sức khỏe, hạnh phúc và đặc biệt chú trọng đến các bệnh thoái hóa thần kinh.
Clarisse Achard chia sẻ sau khi đăng quang: "Trải nghiệm này không đơn thuần là một cuộc thi sắc đẹp, mà còn là cánh cửa mở ra một thế giới mới, trang bị cho tôi những kỹ năng mới và thúc đẩy tôi trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, đồng thời vẫn giữ được bản sắc riêng".
Cô chia sẻ thêm: "Nếu năm ngoái, bạn nói với tôi rằng trở thành nữ hoàng sắc đẹp sẽ là một phần trong câu chuyện của tôi, tôi sẽ không tin. Điều đó cho thấy rằng bạn hãy luôn cởi mở để thử những điều mới. Bạn sẽ không bao giờ biết mình có thể đi xa đến đâu cho đến khi bạn dám thử".
Clarisse Achard có trang cá nhân với 20.000 người theo dõi. Trên mạng xã hội, người đẹp thường cập nhật những hình ảnh khi làm người mẫu trình diễn catwalk, chụp ảnh quảng cáo và các chuyến du lịch, khám phá thiên nhiên.
Năm ngoái, đại diện Hong Kong ở Hoa hậu Quốc tế là người đẹp Alicia Mui nhưng không giành được thành tích.
Nhiều năm gần đây, Hong Kong được xem là sash yếu ở các cuộc thi sắc đẹp nói chung. Hoa hậu Quốc tế 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 11 ở Nhật Bản. Đương kim hoa hậu là người đẹp Colombia - Catalina Duque.
