Người đẹp Colombia đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2025

TPO - Người đẹp Colombia - Catalina Duque đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Quốc tế 2025 trong chung kết diễn ra ngày 27/11 tại Tokyo, Nhật Bản. Đại diện Việt Nam - Kiều Duy không được xướng tên vào top 20.

Chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025 đã diễn ra chiều 27/11 theo giờ Việt Nam với chiến thắng thuộc về người đẹp Colombia - Catalina Duque. Những năm qua, Colombia có thành tích ấn tượng tại Hoa hậu Quốc tế. Năm 2023, đại diện Colombia là người đẹp Sofía Osío giành ngôi Á hậu 1.

Tân Hoa hậu Quốc tế Catalina Duque sinh năm 1999, có chiều cao ấn tượng và vóc dáng nóng bỏng. Catalina tốt nghiệp ngành Truyền thông Xã hội tại Đại học EAFIT - một trong những trường danh giá của Colombia. Cô thông thạo tiếng Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

Các danh hiệu á hậu 4 thuộc về đại diện Philippines, á hậu 3 thuộc về đại diện Indonesia, á hậu 2 thuộc về đại diện Bolivia và á hậu 1 thuộc về đại diện Zimbabwe.

Người đẹp Colombia - Catalina Duque đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2024.

Các người đẹp đạt danh hiệu á hậu.

Top 10 bao gồm các đại diện Myanmar (thắng giải vote), Sri Lanka, Canada, Cộng hòa Dominica, Bolivia, Colombia, Zimbabwe, Nicaragua, Indonesia, Philippines.

Danh hiệu Hoa hậu Quốc tế khu vực châu Phi thuộc về đại diện Zimbabwe, Hoa hậu Quốc tế khu vực châu Mỹ thuộc về đại diện Turks & Caicos, Hoa hậu Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương thuộc về đại diện Macau (Trung Quốc).

Trước đó, ban tổ chức công bố giải thưởng Trang phục dân tộc đẹp nhất thuộc về đại diện Ghana. Đại diện Việt Nam đứng thứ hai ở phần thi này.

Danh sách top 20 bao gồm Nam Phi, Mỹ, Myanmar, Peru, Mexico, Canada, Thái Lan, Hà Lan, Ấn Độ, Angola, Zimbabwe, Jamaica, Cộng hòa Dominica, Indonesia, Colombia, Bolivia, Philippines, Nicaragua, Sri Lanka, Nhật Bản. Đại diện Việt Nam - Nguyễn Ngọc Kiều Duy không được xướng tên vào top 20.

Cách gọi top năm nay có nhiều đổi mới. Trong chung kết, ba thí sinh thắng vote từng khu vực sẽ được xướng tên vào top 20. Top 20 sẽ trình diễn trang phục áo tắm và dạ hội. Sau đó, một thí sinh trong top 20 sẽ vào thẳng top 10 thông qua bình chọn của khán giả. Top 10 chia sẻ các sáng kiến về Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của họ. Cuối cùng, giám khảo chọn ra top 5 để giành vương miện bằng cách trả lời một câu hỏi chung.

Top 20 thí sinh trình diễn áo tắm.

Cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2025 là lần tổ chức thứ 63, với sự tham dự của 81 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại diện Việt Nam năm nay là người đẹp Kiều Duy.

Cuộc thi năm nay gây chú ý khi có nhiều đổi mới. Năm nay, cuộc thi không tổ chức trong hội trường thành phố Tokyo Dome như thường lệ mà diễn ra tại không gian rộng lớn của sân vận động, với nhiều điểm mới mẻ.

Trước đó, ông Stephen Diaz - Giám đốc truyền thông Hoa hậu Quốc tế thẳng thắn phản hồi những ý kiến cho rằng Miss International là cuộc thi ngày càng nhàm chán.

"Nếu có điều kiện thì hãy đến Nhật Bản và xem trực tiếp chương trình. Còn nếu ngay cả điều đó cũng không làm được thì bạn không có quyền nói bất cứ điều gì'', ông Diaz viết.

Ông Diaz còn không ngần ngại cho rằng hiện nay có nhiều cuộc thi sắc đẹp lấy thí sinh để mua vui và kinh doanh kiếm tiền nhưng Hoa hậu Quốc tế vẫn luôn tập trung vào mục tiêu cốt lõi vốn có.

Thí sinh trình diễn áo tắm và dạ hội.

"Hiện nay nhiều cuộc thi nhan sắc chỉ xoay quanh các vụ tước vương miện, dính drama hay sự bất tài của chủ sở hữu, thay vì tôn vinh đương kim hoa hậu và những thí sinh tiềm năng. May mắn thay, Miss International không thuộc về nhóm đó. Các giám đốc quốc gia và thí sinh có thể yên tâm khi đồng hành cùng chúng tôi'', ông nói.

Trang chủ Hoa hậu Quốc tế cho biết tôn chỉ của cuộc thi là "sự hiểu biết, lòng nhân ái và vẻ đẹp hài hòa". Cuộc thi nhấn mạnh việc tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn thông qua những người phụ nữ đại diện cho các quốc gia, khuyến khích họ trở thành đại sứ hòa bình và hiểu biết lẫn nhau.

Trong đêm chung kết, Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy đã có final walk trước khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Cô mặc áo dài trắng Sakura Grace, lấy cảm hứng từ những cánh hoa anh đào, tái hiện vẻ đẹp mong manh, thanh khiết nhưng đầy sức sống của mùa xuân Nhật Bản.

Thanh Thủy được đánh giá có nhiệm kỳ sôi nổi với nhiều hoạt động nổi bật. Cô đã tham gia nhiều hoạt động quốc tế tại Guatemala, Cambodia, Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Singapore, Mỹ… góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, quảng bá hình ảnh Việt Nam và kết nối cộng đồng quốc tế.

Hoa hậu Thanh Thủy trong phần final walk.