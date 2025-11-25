Hình thể 81 thí sinh Hoa hậu Quốc tế 2025

TPO - 81 thí sinh Hoa hậu Quốc tế 2025 khoe hình thể trong phần thi áo tắm tại bán kết diễn ra ngày 24/11. Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra ngày 27/11 tại Tokyo.
Phần thi bán kết của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2025 đã diễn ra hôm 24/11 với sự tham dự của 81 thí sinh. Các người đẹp tham gia phần thi áo tắm, dạ hội và thuyết trình trước ban tổ chức. Bán kết Hoa hậu Quốc tế thường được tổ chức kín trong hậu trường, không phát sóng. Đây là đêm thi quan trọng giúp giám khảo chọn ra những thí sinh xuất sắc trong đêm chung kết.
81 thí sinh diện áo tắm, khoe vóc dáng quyến rũ. Trước đó, họ tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa độc đáo ở Nhật Bản thuộc khuôn khổ cuộc thi.
Cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2025 là lần tổ chức thứ 63. Trong chung kết, ba thí sinh thắng vote từng khu vực sẽ được xướng tên vào top 20. Top 20 sẽ trình diễn trang phục áo tắm và dạ hội. Sau đó, một thí sinh trong top 20 sẽ vào thẳng top 10 thông qua bình chọn của khán giả. Top 10 chia sẻ các sáng kiến về Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của họ. Cuối cùng, giám khảo chọn ra top 5 để giành vương miện bằng cách trả lời một câu hỏi chung.