Hình thể 81 thí sinh Hoa hậu Quốc tế 2025

TPO - 81 thí sinh Hoa hậu Quốc tế 2025 khoe hình thể trong phần thi áo tắm tại bán kết diễn ra ngày 24/11. Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra ngày 27/11 tại Tokyo.