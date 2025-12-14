Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Hoa hậu bị tước vương miện vì một bức ảnh

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hoa hậu Phần Lan 2025 Sarah Dzafce bị tước danh hiệu và vương miện sau khi một bức ảnh trong quá khứ của cô bị rò rỉ. Trong bức ảnh này, Sarah được cho là có hành động phân biệt chủng tộc với người châu Á.

Ngày 11/12, ban tổ chức Hoa hậu Phần Lan đã tổ chức họp báo để công bố việc tước vương miện của Hoa hậu Phần Lan 2025 Sarah Dzafce. Đồng thời, ban tổ chức cũng bổ nhiệm Á hậu 1 Tara Lehtonen lên ngôi hoa hậu.

Nguyên nhân Sarah Dzafce bị tước vương miện là một bức ảnh trong quá khứ của cô bị phát tán trên một nền tảng trực tuyến đã gây tranh cãi dữ dội.

untitled-1.jpg
Sarah Dzafce (ngoài cùng bên phải) trong cuộc họp báo ngày 11/12.

Trong ảnh, Sarah dùng tay kéo hai bên mắt để đôi mắt hẹp lại và đuôi mắt xếch lên. Đây vốn bị coi là hành động mang tính miệt thị đối với ngoại hình của người châu Á. Đi kèm bức ảnh, Sarah đăng dòng chú thích có hàm ý rằng cô vừa đi ăn cùng một người Trung Quốc.

Bức ảnh của Dzafce nhanh chóng gây phẫn nộ trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng hành động của cô là xúc phạm và mang tính phân biệt đối với người châu Á.

Khi đó, Sarah biện minh rằng cô chỉ xoa bóp vùng thái dương vì bị đau đầu dữ dội. Dù đã lên tiếng giải thích và xin lỗi, làn sóng chỉ trích vẫn tiếp tục gia tăng, đặc biệt sau khi một video khác của cô trên máy bay cũng bị đánh giá là thiếu chuẩn mực. Cuối cùng, ban tổ chức Hoa hậu Phần Lan đã quyết định tước danh hiệu của cô.

Tại buổi họp báo hôm 11/12, Sarah đã chính thức xin lỗi về sự việc, đặc biệt gửi lời xin lỗi tới cộng đồng người châu Á. “Tôi chân thành xin lỗi tất cả ai bị xúc phạm và tổn thương vì hành động của tôi. Tôi đã hiểu rằng hành động phân biệt chủng tộc là điều không thể chấp nhận”, cô nói.

Tại họp báo, ban tổ chức Hoa hậu Phần Lan cũng khẳng định họ không chấp nhận bất kỳ hình thức phân biệt chủng tộc hay hành vi kỳ thị nào, đồng thời gửi lời xin lỗi chính thức tới công chúng sau bê bối liên quan đến Sarah Dzafce.

Dù chấm dứt nhiệm kỳ sớm, Sarah Dzafce vẫn nhận được sự hỗ trợ từ tổ chức Hoa hậu Phần Lan trong thời gian tới. Ban lãnh đạo cuộc thi cho biết họ mong người đẹp có cơ hội nhìn lại, học hỏi và trưởng thành hơn sau biến cố.

Sarah Dzafce đăng quang Hoa hậu Phần Lan hồi tháng 9. Cô đại diện Phần Lan tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức tại Thái Lan nhưng không giành thành tích.

Duy Nam
#Hoa hậu bị tước vương miện #tước vương miện #Hoa hậu Phần Lan #Hoa hậu Hoàn vũ

Xem thêm

Cùng chuyên mục