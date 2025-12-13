Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mai Ngô xoay 5 vòng diễn áo tắm ở chung kết Miss Charm

Duy Nam

TPO - Mai Ngô gây ấn tượng khi xoay 5 vòng trình diễn áo tắm trong chung kết Miss Charm 2025. Người đẹp gây tiếc nuối khi dừng chân ở top 12.

12i5878.jpg
12i5873.jpg
Sau khi được xướng tên vào top 20, Mai Ngô và các người đẹp trình diễn áo tắm trong chung kết Miss Charm 2025 diễn ra tối 12/12 tại TPHCM. Mai Ngô cao 1,73 m, số đo ba vòng 86-67-100 cm. Cô có hình thể đầy đặn, khỏe khắn và kinh nghiệm trình diễn ấn tượng. Người đẹp xoay 5 vòng khi trình diễn áo tắm khiến khán giả phấn khích. Sau phần thi áo tắm, Mai Ngô được xướng tên vào top 12 trình diễn váy dạ hội. Tuy nhiên, cô dừng chân ở vòng ứng xử, không thể ghi danh vào top 5 khiến fan Việt tiếc nuối.
vene-2.jpg
vene-1.jpg
Tân Miss Charm - người đẹp Venezuela - Anna Blanco khoe hình thể ấn tượng khi trình diễn áo tắm. Cô có chiều cao ấn tượng 1,82 m, số đo hình thể 86-61-98 cm. Anna là ca sĩ, nhạc sĩ, MC truyền hình và người mẫu.
duc-2.jpg
duc-1.jpg
Đại diện Đức khoe hình thể nóng bỏng trong phần thi áo tắm. Người đẹp cao 1,71 m, số đo hình thể 86-61-91cm. Chung cuộc, cô giành ngôi Á hậu 1.
indo-2.jpg
indo-1.jpg
Người đẹp Indonesia - Rinanda Aprillya Maharani trong phần thi áo tắm. Cô cao 1,7 m, số đo hình thể 79-62-92 cm. Chung cuộc, Rinanda giành giải Á hậu 2.
thai-2.jpg
thai-1.jpg
Người đẹp Thái Lan khoe hình thể ấn tượng trong phần thi áo tắm. Cô cao 1,83 m, số đo hình thể 91-61-93 cm. Narumon Phimphakdee gây tiếc nuối khi dừng chân ở top 5. Trước đó, cô được nhiều chuyên trang dự đoán đăng quang.
mexico-2.jpg
mexico-1.jpg
Đại diện Mexico khoe múi bụng ấn tượng trong phần thi áo tắm. Francia Cortés cao 1,73 m, số đo hình thể 92-66-101 cm. Cô dừng chân ở top 5 chung cuộc.
my-2.jpg
my-1.jpg
Người đẹp Mỹ với vẻ đẹp như búp bê ở phần thi áo tắm. Cô thắng giải Miss Popular Vote và được vào thẳng top 12.
brazil-2.jpg
brazil-1.jpg
Đại diện Brazil thuộc top thí sinh có hình thể ấn tượng nhất cuộc thi năm nay. Cô cao 1,73 m, số đo hình thể 85-60-90 cm. Người đẹp gây tiếc nuối khi dừng chân ở top 12.
bolivia-1.jpg
bolivia-2.jpg
Đại diện Bolivia trình diễn áo tắm. Cô lọt vào top 12 chung cuộc.
cam-2.jpg
cam-1.jpg
Người đẹp Campuchia gây tiếc nuối khi dừng chân ở top 20. Cô có chiều cao ấn tượng, hình thể quyến rũ.
colom-2.jpg
colom-1.jpg
Đại diện Colombia với body được ví như tạc tượng. Cô được nhiều diễn đàn đánh giá cao nhưng chỉ lọt vào top 12 chung cuộc.
india-2.jpg
india-1.jpg
Đại diện Ấn Độ có hình thể nổi bật. Cô cao 1,76 m, số đo hình thể 81-63-94 cm. Người đẹp dừng chân ở top 12.
ha-lan-2.jpg
ha-lan-1.jpg
Người đẹp Hà Lan dừng chân ở top 20 sau vòng trình diễn áo tắm.
phi-2.jpg
phi-1.jpg
Người đẹp Philippines cũng dừng chân sau vòng áo tắm khiến nhiều khán giả bất ngờ.
Duy Nam
