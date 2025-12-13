Mai Ngô xoay 5 vòng diễn áo tắm ở chung kết Miss Charm

TPO - Mai Ngô gây ấn tượng khi xoay 5 vòng trình diễn áo tắm trong chung kết Miss Charm 2025. Người đẹp gây tiếc nuối khi dừng chân ở top 12.