Gần 100 siêu mẫu, hoa hậu đổ bộ Tháp Tam Thắng, Vũng Tàu

TPO - Khoảng 100 hoa hậu, nam vương, siêu mẫu và người mẫu tham gia buổi tổng duyệt trước đêm diễn thời trang bên bờ biển Vũng Tàu. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tổng đạo diễn, dàn người mẫu sắp xếp đội hình, ráp sân khấu cho từng bộ sưu tập.
Hoa hậu Lê Hoàng Phương có mặt từ sớm, diện áo thun đen đơn giản cùng chân váy ngắn.
Nằm trong khuôn khổ Miss World Vietnam 2025, Vietnam Beauty Fashion Fest XIII mang chủ đề Season of Joy - nơi thời trang trở thành ngôn ngữ kết nối cảm xúc, lan tỏa năng lượng tích cực và tôn vinh vẻ đẹp đương đại giữa không gian biển trời.