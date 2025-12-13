Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Gần 100 siêu mẫu, hoa hậu đổ bộ Tháp Tam Thắng, Vũng Tàu

Trạch Dương

TPO - Khoảng 100 hoa hậu, nam vương, siêu mẫu và người mẫu tham gia buổi tổng duyệt trước đêm diễn thời trang bên bờ biển Vũng Tàu. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tổng đạo diễn, dàn người mẫu sắp xếp đội hình, ráp sân khấu cho từng bộ sưu tập.

img-7964.jpg
Trước đêm diễn thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest XIII diễn ra tại tháp Tam Thắng, Vũng Tàu, TPHCM tối 13/12, dàn Hoa - Á hậu, siêu mẫu và người mẫu tham gia buổi tổng duyệt kéo dài nhiều giờ tại Quảng trường Tháp Tam Thắng.
img-7966.jpg
img-7965.jpg
img-7963.jpg
Siêu mẫu Hoàng Thùy, Võ Hoàng Yến sẵn sàng cho mùa lễ hội thời trang. Không chỉ dàn người mẫu, các nhà thiết kế cũng trực tiếp có mặt tại sân khấu để theo dõi người mẫu, thí sinh Miss World Vietnam 2025 trình diễn. Song song với quá trình tổng duyệt, ban tổ chức gấp rút hoàn thiện công đoạn cuối cho sân khấu trình diễn.
img-7961.jpg
Sự góp mặt đông đủ của các người đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân và du khách tại Vũng Tàu từ tối 12/12.
k5-8647.jpg
Hoa hậu Ý Nhi, Á hậu Minh Kiên chọn trang phục giản dị, tôn dáng.
img-7969.jpg
Không khí làm việc chuyên nghiệp trước giờ G. Sân khấu ngoài trời rộng, thông thoáng, đầu tư dàn đèn LED hoành tráng.
img-7970.jpg
Á hậu Ngọc Hằng, Nam vương Tuấn Ngọc diện trang phục thoải mái, để mặt mộc tập luyện.
img-7971.jpg
Hoa hậu Bảo Ngọc tập trung cho buổi tổng duyệt ngoài trời.
img-7968.jpg
img-7967.jpg
Hoa hậu Lê Hoàng Phương có mặt từ sớm, diện áo thun đen đơn giản cùng chân váy ngắn.
k5-8802.jpg
Hoa hậu Ý Nhi, Yến Nhi, Quế Anh, Bảo Ngọc cùng Á hậu Minh Kiên, Ngọc Hằng, Thu Ngân, Thu Trà, Đinh Y Quyên gấp rút chuẩn bị cho đêm diễn tối 13/12.
1vq-1291.jpg
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tổng đạo diễn, dàn người mẫu làm quen mặt sàn, sắp xếp đội hình, tập tuyến di chuyển và thử âm thanh, ánh sáng cho từng bộ sưu tập. ﻿Đồng hành cùng dàn siêu mẫu, hoa hậu và á hậu là Top 50 Miss World Vietnam 2025. Các thí sinh duy trì tinh thần làm việc nghiêm túc, luyện tập đến khuya để có phần thể hiện trọn vẹn. Đây đồng thời là phần thi quan trọng nhằm lựa chọn top 5 giải thưởng Người đẹp Thời trang của cuộc thi.
img-7959.jpg
img-7960.jpg
img-7962.jpg
Nằm trong khuôn khổ Miss World Vietnam 2025, Vietnam Beauty Fashion Fest XIII mang chủ đề Season of Joy - nơi thời trang trở thành ngôn ngữ kết nối cảm xúc, lan tỏa năng lượng tích cực và tôn vinh vẻ đẹp đương đại giữa không gian biển trời.
Trạch Dương
#Sự kiện thời trang quốc tế #Chương trình tổng duyệt trước đêm diễn #Hoa hậu và Siêu mẫu Việt Nam #Chuẩn bị và hậu cần sân khấu #Cuộc thi sắc đẹp Miss World Vietnam 2025 #Chủ đề và ý nghĩa Vietnam Beauty Fashion Fest XIII #Giao lưu văn hóa và cảm xúc qua thời trang #Hoạt động của các người đẹp tại Vũng Tàu #Truyền cảm hứng và năng lượng tích cực trong thời trang #Sự kiện có sự tham gia của các hoa hậu #á hậu và người mẫu

Xem thêm

Cùng chuyên mục