Gần 100 siêu mẫu, hoa hậu đổ bộ Tháp Tam Thắng, Vũng Tàu

TPO - Khoảng 100 hoa hậu, nam vương, siêu mẫu và người mẫu tham gia buổi tổng duyệt trước đêm diễn thời trang bên bờ biển Vũng Tàu. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tổng đạo diễn, dàn người mẫu sắp xếp đội hình, ráp sân khấu cho từng bộ sưu tập.