Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương qua cơn nguy kịch

TPO - Nhập viện tháng 6 do hội chứng liên quan đến tiểu đường, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương từng đứng giữa lằn ranh sinh tử vì bệnh trở nặng, có biểu hiện suy hô hấp nguy kịch. Khi chuyển vào khoa hồi sức cấp cứu, ông không nói được, tinh thần lơ mơ. Hiện sức khỏe ông khá hơn nhưng vẫn cần thời gian dài để hồi phục. Đồng nghiệp tiếc nuối khi một nhạc sĩ có sức sáng tác dồi dào, từng rong chơi khắp các quốc gia, giờ phải chịu cảnh nằm một chỗ.

Đầu tháng 11, gia đình cho biết nhạc sĩ Phạm Đăng Khương nguy kịch, phải điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM). Nhạc sĩ Đăng Khương suy kiệt sức khỏe do bị viêm phổi, tiểu đường nặng và suy đa tạng, phải mở khí quản. Khi chuyển vào khoa hồi sức cấp cứu, ông không nói được, tinh thần lơ mơ. Đàn em thân thiết là MC Quỳnh Hoa xót xa khi thấy nhạc sĩ hôn mê, cân nặng chỉ còn 30 kg.

Sau thời gian chạy chữa, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương qua cơn nguy kịch. Giữa tháng 12, ông Trần Đình Vĩnh - Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TPHCM - tới nhà riêng thăm hỏi và chia sẻ tình trạng hiện tại của nhạc sĩ nổi tiếng. Theo ông Vĩnh, dù không nói được, nhạc sĩ Đăng Khương vẫn nắm tay, ra hiệu chào hỏi, ánh mắt vui vì nhận ra bạn thân.

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương sau cơn nguy kịch.

"Người nhà cho biết Khương đã ăn được cháo lỏng, chút cơm với trái cây và có thể ngồi xe lăn khoảng một giờ. Qua quan sát của tôi, thể chất Khương còn rất yếu, cần chăm sóc cẩn trọng và lâu dài mới từ từ phục hồi", ông Vĩnh chia sẻ.

So với thời điểm cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175, sức khỏe nhạc sĩ Phạm Đăng Khương có tiến triển. Từ lằn ranh sinh tử, nhạc sĩ được xuất viện, có thể nhận ra người thân.

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương nhập viện tháng 6/2025, ban đầu điều trị tại khoa bệnh nghề nghiệp vì hội chứng liên quan đến tiểu đường. Bệnh tiến triển nặng, nhanh, biểu hiện suy hô hấp nguy kịch, ông được chuyển lên khoa hồi sức tích cực và chống độc. Theo các bác sĩ tại bệnh viện, do tiên lượng tử vong rất cao, nhạc sĩ phải thở máy, lọc máu liên tục nhiều ngày.

Đồng nghiệp tiếc nuối khi một nhạc sĩ có sức sáng tác dồi dào, từng rong chơi khắp các quốc gia, tham gia tích cực hoạt động cộng đồng giờ phải chịu cảnh nằm một chỗ.

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương nhập viện tháng 6/2025, sức khỏe suy kiệt nhanh.

Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương sinh năm 1957 tại Quảng Ngãi, tốt nghiệp Nhạc viện TPHCM năm 1998. Ông nguyên là Phó Giám đốc Nhà văn hóa thanh niên TPHCM. Ca khúc nổi tiếng nhất của ông là Con đường đến trường - sáng tác năm 1984. Ca khúc gắn liền với tuổi học trò.

Ông cũng nổi tiếng với Mãi mãi tuổi hai mươi, Như cơn gió vô tình, Khung trời mơ ước. Trong đó, Mãi mãi tuổi hai mươi - lấy cảm hứng từ cuốn nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc - được Hội nhạc sĩ Việt Nam vinh danh năm 2005.

Phạm Đăng Khương còn tham gia biên tập và thực hiện nhiều đêm nhạc của các nhạc sĩ nổi tiếng như Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Văn Thương, Xuân Hồng, Hoàng Hiệp, Phạm Trọng Cầu, Ngô Huỳnh. Năm 2024, ông ra mắt tập nhạc Hồng Bàng đất mẹ Văn Lang, gồm 50 ca khúc.