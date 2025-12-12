Sách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được xuất bản ở Ả Rập

TPO - Cuốn sách "Điện Biên Phủ" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tái bản bằng tiếng Việt và đồng thời phát hành phiên bản tiếng Ả Rập. Tác phẩm tập hợp những bài viết, phân tích và hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về toàn bộ tiến trình chỉ đạo chiến lược, tổ chức lực lượng và diễn biến ba đợt tấn công của Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật tái bản tiếng Việt cuốn sách Điện Biên Phủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng thời phát hành phiên bản tiếng Ả Rập. Trước đó, sự kiện ra mắt cuốn sách đã diễn ra trang trọng tại Algeria vào ngày 19/11. Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến thăm và làm việc tại các nước Ả Rập.

Sự ra đời của phiên bản tiếng Ả Rập đánh dấu bước phát triển mới của ngành xuất bản Việt Nam trên hành trình đưa các giá trị lịch sử dân tộc lan tỏa ra thế giới.

Cuốn sách là một trong những tác phẩm có giá trị sử liệu gốc đặc biệt quan trọng trong kho tàng sách về lịch sử quân sự Việt Nam. Tác phẩm tập hợp những bài viết, phân tích và hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về toàn bộ tiến trình chỉ đạo chiến lược, tổ chức lực lượng và diễn biến ba đợt tấn công của Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Trên nền tảng 9 năm kháng chiến trường kỳ, tự lực cánh sinh, lấy sức mình là chính, cuốn sách tái hiện chân thực bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta, làm nên chiến thắng vang dội “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Qua nhiều lần xuất bản, đặc biệt là các bản ra mắt năm 2024 và 2025, cuốn sách được hiệu chỉnh, bổ sung các tư liệu quan trọng nhằm bảo đảm tính toàn vẹn của sử liệu mà Đại tướng để lại.

Tác phẩm gồm bốn phần lớn: Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi mặt trận Điện Biên Phủ; Điện Biên Phủ; Các bài viết về Điện Biên Phủ và hệ thống Phụ lục bao gồm các nhật lệnh, mệnh lệnh tiến công, các số liệu chiến sự, tình hình địch - ta và các tư liệu liên quan khác.

Với trích dẫn nguyên bản 6 bức thư mang tính lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết gửi cán bộ và chiến sĩ mặt trận Điện Biên Phủ, gửi cán bộ cung cấp và đồng bào dân công tham gia chiến dịch… cho tới thư khen ngợi bộ đội, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào Tây Bắc đã đoàn kết, dũng cảm làm nên chiến thắng lừng lẫy khi chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, phần một của cuốn sách đặt nền tảng cho nội dung thứ hai của cuốn sách - Điện Biên Phủ.

Phần thứ hai được Đại tướng Võ Nguyên Giáp chắp bút, với những phân tích luận giải sâu sắc, có tính sử liệu gốc về sự kiện lịch sử Điện Biên Phủ. Đáng chú ý trong phần thứ hai chính là những phân tích chiến lược của Đại tướng về kế hoạch Nava, tình hình địch - ta và quyết định thay đổi phương châm tác chiến từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh chắc tiến chắc” được coi là giá trị đặc biệt của cuốn sách. Đại tướng gọi đây là “quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy” của mình.

Phần ba của cuốn sách là tập hợp, tuyển chọn những bài viết, bài trả lời phỏng vấn… của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về Chiến thắng Điện Biên Phủ qua những lần kỷ niệm với những góc nhìn lịch sử khách quan, toàn hiện hơn, được bổ sung hơn và tiếp nối hơn tinh thần Điện Biên Phủ trong công cuộc xây dựng đất nước hôm nay.

Đại diện NXB khẳng định cuốn sách không chỉ giúp độc giả khu vực tiếp cận một trong những chiến thắng quân sự mang tính biểu tượng của thế kỷ XX mà còn mở ra cơ hội nghiên cứu, trao đổi học thuật sâu rộng về chiến tranh giải phóng dân tộc, nghệ thuật quân sự và tinh thần yêu chuộng hòa bình của Việt Nam.