Xếp hàng gặp Nguyễn Nhật Ánh

TPO - Buổi ra mắt tác phẩm mới nhất - "Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tại Hà Nội thu hút rất đông độc giả xếp hàng chờ ký tặng từ sớm. Sức nóng của sự kiện một lần nữa cho thấy vị thế đặc biệt của Nguyễn Nhật Ánh trong lòng nhiều thế hệ bạn đọc, khi tác phẩm mới của ông tiếp tục tạo nên hiệu ứng mạnh ngay từ lần in đầu.

Hàng dài người xếp hàng xin chữ ký

Sau buổi ra mắt sách tại TPHCM, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mang tác phẩm mới nhất của mình - Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo tới gặp độc giả Thủ đô Hà Nội. Buổi ra mắt và ký tặng sách được Nhà xuất bản (NXB) Trẻ tổ chức ngày 7/12 tại Đại học Tổng hợp (19 Lê Thánh Tông, Hà Nội).

Sự kiện bắt đầu từ 8h nhưng từ trước đó rất đông độc giả yêu mến nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã có mặt, xếp hàng dài, đợi tới lượt nhận sách, chữ ký của ông. Đến khoảng 11h kém, ban tổ chức buổi ký tặng thông báo ngưng nhận độc giả xếp hàng.

Từ sớm rất đông độc giả đã xếp hàng để nhận chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Nhiều độc giả chia sẻ niềm vui, hạnh phúc sau khi được cầm cuốn sách mới nhất, có chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Chị Hạnh (Hà Nội) cho biết đây là lần đầu chị cùng con mình đến dự buổi ra mắt sách và nhận chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

"Khi chứng kiến hàng dài thế hệ bạn đọc xếp hàng, từ bạn bé xíu đến các cô bác lớn tuổi, trong lòng mình có chút xúc động. Trong thời đại công nghệ AI, Internet lên ngôi mà đâu đó vẫn xuất hiện hình ảnh các cô bé, cậu bé, các bạn học sinh sinh viên cặm cụi, chăm chú đọc sách, điều đó thật đáng mừng và cũng đáng quý. Là người mẹ, mình luôn động viên và đồng hành cùng con trong hoạt động đọc sách", chị Hạnh chia sẻ.

Độc giả trẻ bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhận chữ ký, bắt tay nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Một số độc giả trẻ hào hứng chia sẻ cảm xúc sau khi cầm được cuốn sách mới có chữ ký nhà văn Nguyễn Nhật Ánh bên trong: "Một buổi sự kiện ý nghĩa và tuyệt vời. Lần đầu tiên 'đu idol' thành công. Chúc bác Ánh nhiều sức khoẻ và có thêm những tác phẩm tuyệt vời đến độc giả thân thương", "Gặp bác Ánh đúng ngày sinh nhật, có lẽ đây là món quà sinh nhật sâu sắc nhất với bản thân", "Việc ký tặng diễn ra trong thời gian dài, mong bác mạnh khỏe trong các sự kiện, mong những cuốn sách mới của bác"...

Hậu truyện của 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh'

Có mặt tại sự kiện, chứng kiến những độc giả xếp hàng từ sáng sớm để được gặp và xin chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, mới thấy sức hút của ông. Sức hút này hoàn toàn đến từ những rung động của người đọc với văn chương của Nguyễn Nhật Ánh.

Số lượng in lần đầu của Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo cho thấy sức nặng của Nguyễn Nhật Ánh trong dòng chảy văn học Việt Nam hiện đại. Trong khi các cuốn sách mới phát hành chỉ có thể xuất bản 1.000-2.000 bản, sách của Nguyễn Nhật Ánh lại được in 80.000 bản ngay trong lần đầu xuất bản, trong đó có 20.000 bản đặc biệt với bìa cứng, in màu.

Trong lần đầu xuất bản, Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo in được 80.000 bản.

Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo được ví như máy thời gian đưa độc giả quay trở lại Sài Gòn của thập niên 1980 còn nhiều khó khăn về vật chất nhưng vẫn tràn đầy tình yêu thương, đùm bọc giữa con người với con người. “Hướng dẫn viên” trên chuyến hành trình ấy chính là bộ ba Thiều, Tường và Mận - những nhân vật bước ra từ Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh nức tiếng năm nào. Ở hành trình mới này, ba đứa trẻ hồn nhiên nơi thôn dã năm nào nay đã trở thành những thiếu niên đang tập quen với nếp sống của một đô thị còn nhiều xa lạ.

Trước đây, tác giả Nguyễn Nhật Ánh từng để các nhân vật trong một tác phẩm này xuất hiện trở lại trong một tác phẩm khác của mình. Nhưng với Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo là lần hiếm hoi ông đưa trọn vẹn bộ ba nhân vật chính của một tác phẩm cũ trở lại trong một tác phẩm mới.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết tác phẩm Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo như một hồi đáp cho những gì còn chưa ngã ngũ trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết ông chọn Thiều, Tường, Mận làm nhân vật chính trong truyện mới vì ông vẫn còn để ngỏ nhiều điều ở cái kết của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

“Nhiều bạn đọc thường trách tôi hay chọn kết mở/kết lửng cho các cuốn sách của mình, làm các bạn vô cùng tò mò về hậu vận của các nhân vật. Với cuốn Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, cũng vậy. Các bạn muốn biết Mận có tìm lại được ba mình hay không? Thiều và Mận cuối cùng có gặp lại không? Nếu gặp lại thì mối quan hệ giữa hai bạn ấy phát triển như thế nào? Bạn đọc không biết rằng tôi cũng tò mò không kém gì các bạn, vì tôi cũng không biết gì hơn về số phận của các nhân vật một khi cuốn sách đã khép lại. Để thỏa mãn óc tò mò, tôi buộc phải viết một cuốn sách khác. Tôi phải dùng một cuốn sách để trả lời một cuốn sách. Đó là lý do tác phẩm Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo ra đời...", nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ.

Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo ra đời như một hồi đáp sau 15 năm cho những gì còn chưa ngã ngũ trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Tuy nhiên, tác giả khẳng định tác phẩm mới nhất của mình không phải Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh tập 2 mà là một phần hậu truyện, với trung tâm vẫn là những nhân vật ấy, nhưng trải nghiệm những câu chuyện mới và họ sẽ đón nhận về những bài học mới.