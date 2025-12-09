Báo Tiền Phong công bố thể lệ đấu giá tranh trực tuyến ủng hộ đồng bào vùng lũ

TPO - Nhằm sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng lũ, Báo Tiền Phong tổ chức đấu giá trực tuyến 21 tác phẩm hội họa do 20 họa sĩ đóng góp. Phiên đấu giá diễn ra trong 48 giờ trên fanpage của báo, với toàn bộ số tiền thu được được sử dụng cho hoạt động cứu trợ, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Chương trình đấu giá tranh trực tuyến là một trong những hoạt động thiết thực của Báo Tiền Phong hướng về đồng bào bão lũ. Chương trình được tổ chức nhằm phát huy truyền thống ý nghĩa của người Việt “lá lành đùm lá rách” khi thiên tai gây ra nhiều tổn thất đau thương về người và của trên nhiều vùng đất của Tổ quốc.

Ban tổ chức nhận được 21 bức tranh của 20 hoạ sĩ. Họ tham gia chương trình và đồng ý tặng hoàn toàn tác phẩm, tất cả số tiền thu được đều dành cho hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ của Báo Tiền Phong.

21 tác phẩm gồm: Bản nhạc Thăng Long Hà Nội (tranh khắc gỗ in trên toan, Trần Nguyên Đán), Bóng nước (tranh sơn dầu trên toan, Phạm Văn Hạng), Đường núi (tranh giấy dó, Đỗ Đức), Nắng giữa trưa (tranh giấy dó, Đỗ Đức), Ngựa xuân (acrylic và cà phê trên giấy dó bồi carton, Lê Trí Dũng), Cung phi (màu tự nhiên trên giấy dó, Phan Cẩm Thượng), Năm Bính Ngọ (gouache trên giấy điệp, Đặng Xuân Hoà), Tiếng vọng (sơn mài, Nguyễn Mạnh Đức (Đức Nhà Sàn)), Gà mẹ và con (màu nước, Hồng Quân), Phố (sơn mài, Phạm Thăng Long), Hoa (sơn dầu trên toan, Trần Hồng Đức), Nắng vàng em đi đâu mà vội (acrylic trên toan, Vi Kiến Thành), Giấc mơ xanh (acrylic trên toan, Phạm An Hải), Hoa trong vườn (acrylic & sơn dầu, Phan Minh Châu), Một ngày cuối năm (acrylic trên toan, Từ Ninh), Chiều trung du (acrylic trên toan, Đặng Lưu San), Trường thọ (tranh đồ họa khắc gỗ (bản in), Lê Quốc Việt), Mẫu đơn đỏ (acrylic trên toan, Như Bình), Một cành mai (giấy dó, Nguyễn Đoan Ninh), Mùa xuân lấp lánh (tranh lụa, Phan Minh Bạch), Sắc xuân (chất liệu tổng hợp trên toan, Trần Cường (Kuolg Trần)).

Cuộc đấu giá diễn ra trong 48 giờ (2 ngày) bắt đầu từ 10h ngày 10/12 đến 10h ngày 12/12.

Người tham gia trả giá bằng cách bình luận trên fanpage của Báo Tiền Phong. Người tham gia đấu giá bức tranh nào, comment (bình luận) dưới bức tranh đó.

Các tác phẩm có 3 loại giá: Giá khởi điểm, Bước giá và Giá mua ngay. Người tham gia đấu giá đầu tiên trả giá tối thiểu bằng giá khởi điểm cộng (+) một bước giá. Trong thời gian diễn ra phiên đấu giá, nếu có bất kỳ người tham gia nào trả bằng hoặc cao hơn “giá mua ngay” phiên đấu giá sẽ dừng lại, tác phẩm thuộc về người trả giá trên. Nếu không có bất kỳ người tham gia nào trả "giá mua ngay”, người tham gia có giá đấu hợp lệ và cao nhất sẽ là người đấu giá thành công. Trong trường hợp có nhiều hơn một người trả “giá mua ngay", người trả giá sớm hơn (xuất hiện trước về mặt thời gian) được ghi nhận là người đấu thành công, không ưu tiên về giá cao, giá thấp.

Cụ thể, từng bước giá được quy định là 1.000.000 (Một triệu đồng). Người tham gia đấu giá có thể trả cao hơn trả giá hợp lệ cao nhất trước đó 1.000.000đ hoặc bội số của 1.000.000đ như 2.000.000đ, 3.000.000đ…

Ban tổ chức thống nhất sử dụng Việt Nam Đồng để đấu giá, người tham gia đấu giá được sử dụng Đồng hoặc VND hoặc đ trong các lượt trả giá. Bên cạnh đó, ban tổ chức cho phép người chơi ghi tắt đơn vị tiền tệ như sau: k thay cho nghìn đồng, T hay Tr thay cho triệu đồng. Trong trường hợp, người chơi không ghi rõ đơn vị tiền tệ thì mặc định được hiểu đó là tiền Đồng và vẫn được coi là hợp lệ.

Ban tổ chức sẽ vận chuyển tác phẩm cùng giấy chứng nhận bản quyền (certificat) đến người sở hữu tranh từ cuộc đấu giá tranh trực tuyến.

Mọi bình luận tham gia đấu giá chỉ có giá trị trong khoảng thời gian diễn ra phiên đấu giá. Giá hợp lệ là giá được trả cao hơn giá hợp lệ gần nhất ít nhất một bước giá. Giá hợp lệ là một bình luận riêng biệt, không trả lời (reply) lại một bình luận đã có. Trong trường hợp nhiều người tham gia cùng trả một mức giá, người trả giá sớm hơn (xuất hiện trước về mặt thời gian) được coi là hợp lệ.

