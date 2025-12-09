Chi tiết kinh hoàng vụ tấn công bạo lực của nam diễn viên nổi tiếng

TPO - Nhà làm phim tài liệu Heo Chul tiết lộ cuộc gặp gỡ gây sốc của anh với nam diễn viên vừa giải nghệ Jo Jin Woong. Anh cho biết nam diễn viên này đã tấn công mình trong lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Nam diễn viên nhất quyết không xin lỗi vì "không nhớ gì".

Theo Koreaboo, nhà làm phim tài liệu Heo Chul đã có tiết lộ gây sốc về buổi gặp mặt nam diễn viên Jo Jin Woong. Anh cho biết anh từng bị Jo Jin Woong đấm vào mặt trong lần đầu cả hai gặp gỡ vào năm 2014.



Thông tin này được nhà làm phim Heo Chul đăng tải trên trang cá nhân. Theo đó, đây là lần đầu nhà làm phim này bị đánh kể từ khi trưởng thành. "Vào năm 2014, tôi bị một người đã đấm vào mặt. Tôi nhớ mình bị đánh rất nhiều trong khoảng thời gian cực ngắn, không kịp phản kháng vì mọi người xung quanh lập tức nhào vào can ngăn. Chuyện xảy ra không phải lúc quá khuya, mà ngay trên xe đang di chuyển sau khi làm lễ cầu chúc thành công cho bộ phim của một đạo diễn", nhà làm phim Heo Chul viết.

Nhà làm phim tài liệu Heo Chul lên tiếng về việc bị Jo Jin Woong đấm vào mặt trong lần đầu cả hai gặp mặt. Ảnh: SE Daily.

Heo Chul xác định người tấn công anh là Jo Jin Woong, đồng thời nhấn mạnh rằng hôm đó là lần đầu họ gặp nhau. Điều đó cho thấy, diễn viên họ Jo đã tấn công một người hoàn toàn không quen biết.

"Jo Jin Woong ngồi cạnh tôi và bất ngờ tấn công mà không có lý do gì. Khi mọi người can ngăn, anh ta đột nhiên bật khóc. Tôi bối rối. Tình huống gì mà phi lý như thế? Hôm đó là lần đầu tôi gặp anh diễn viên này, tôi hoàn toàn không hiểu nổi", nhà làm phim họ Heo tiết lộ.

Theo tờ Maeil Shinmun, trong đêm cùng ngày, một diễn viên khác cũng bị Jo Jin Woong hành hung. Đây là một tân binh ở tuổi 20, vừa có vai chính trong một bộ phim truyền hình năm 2014.

Jo Jin Woong vướng tranh cãi sau khi xuất hiện thông tin từng bị đưa vào trại giáo dưỡng về loạt tội nghiêm trọng.

Heo Chul thông tin thêm Jo Jin Woong chưa bao giờ xin lỗi anh về tình huống ngày hôm đó mà chỉ nói rằng bản thân không nhớ gì. “Jo chưa bao giờ xin lỗi, chỉ có người quản lý - người vốn không liên quan gì - quỳ xuống trước mặt tôi. Từ đó, mỗi lần thấy mặt anh ta trên màn hình, tôi đều tắt đi. Ký ức ngày hôm đó cứ ùa về, cơn giận lại bốc lên. Nó trở thành một dạng sang chấn tâm lý”, Heo Chul chia sẻ.

Tuy nhiên, đến cuối bài chia sẻ, nhà làm phim này lại kết luận bằng sự tha thứ, thậm chí mong Jo Jin Woong rút lại quyết định giải nghệ và quay lại diễn xuất.

“Tôi nhận ra mình không giận người diễn viên ấy, mà giận xã hội, giận những ánh nhìn và chỉ trích đẩy một người đến chỗ phải giải nghệ. Tôi thật lòng mong anh ấy có thể tiếp tục sự nghiệp diễn xuất. Tôi thật sự mong anh có thể trở lại với nghề diễn. Nếu một ngày nào đó chúng ta gặp lại, hãy cùng uống một ly soju, rồi cho tôi tát anh một cái để kết thúc mọi chuyện một cách gọn gàng...”, Heo Chul viết.

Với những chia sẻ này, khán giả Hàn Quốc nhanh chóng nhận ra sự mỉa mai trong bài đăng của Heo Chul về hành động của diễn viên Jo Jin Woong. Với họ đây là một bài đăng vạch trần tội lỗi của nam diễn viên nổi tiếng, đồng thời cho thấy Jo Jin Woong từ trước đến nay chưa hề thay đổi.

“Lúc đầu tôi nghĩ sao lại kết luận như vậy, nhưng rồi hiểu ra, anh ấy đang mỉa thôi", “Ban đầu anh ấy luôn cho rằng bản thân làm sai ở đâu và sau khi bài báo kia xuất hiện, anh ấy nhận ra tính cách thật của Jo. Anh ta chưa từng thay đổi", “Dù nói tha thứ, bài viết vẫn cho thấy Jo Jin Woong là kiểu người dùng bạo lực ngay cả khi đã thành diễn viên”... là một số bình luận của khán giả về bài đăng của Heo Chul.

Jo Jin Woong để lại ấn tượng mạnh mẽ trong phim Signal.

Trước đó, vào ngày 5/12, Chosun đưa tin nam diễn viên Jo Jin Woong vướng tranh cãi sau khi xuất hiện thông tin từng bị đưa vào trại giáo dưỡng về loạt tội nghiêm trọng. Cùng ngày, Dispatch xuất bản bài báo điều tra độc quyền, tố Jo Jin Woong bị xét xử hình sự khi đang học năm thứ hai của trường trung học. Đáng sốc hơn là anh bị buộc tội dựa trên Đạo luật đặc biệt về tội cướp của và hiếp dâm.

Theo đó, vào năm 1994, Jo hầu tòa khi đang học lớp 11, bị buộc tội cướp đặc biệt và hiếp dâm (tương đương cướp có tình tiết tăng nặng và tấn công tình dục theo pháp luật Hàn Quốc hiện hành). Theo nguồn tin, nhóm của Jo tấn công tình dục nạn nhân trong khi sử dụng xe ăn cắp.

Ngay cả khi trưởng thành, trước khi ra mắt ngành giải trí, Jo vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật. Sau khi tốt nghiệp khoa Sân khấu và Điện ảnh của Đại học Kyungsung (tỉnh Busan), Jo Jin Woong gia nhập một đoàn kịch. Khoảng năm 2003, anh bị cáo buộc tấn công nghiêm trọng thành viên trong đoàn trong một cuộc nhậu và bị phạt tiền về tội hành hung. Jo cũng bị tố lái xe trong lúc say rượu, dẫn đến bị đình chỉ giấy phép lái xe.