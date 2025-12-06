NSND Xuân Bắc làm chủ hôn

TPO - NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - là một trong khách mời đặc biệt của lễ cưới tập thể của 80 cặp đôi trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025 diễn ra sáng 6/12 tại Hà Nội. Nam nghệ sĩ cũng đảm nhận vai trò điều phối hôn lễ đặc biệt này.

Lễ khai mạc Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025 diễn ra vào sáng 6/12 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Sự kiện diễn ra từ 5-7/12 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) chủ trì, phối hợp cùng UBND thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức.

Phát biểu khai mạc ngày hội, Thứ trưởng thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình cho biết năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng tự hào khi Việt Nam vươn lên đứng thứ 46 toàn cầu trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới, tăng 8 bậc so với năm trước.

﻿Thứ trưởng thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình phát biểu khai mạc ngày hội.

“Đây không chỉ là một con số thống kê, mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của Đảng và Nhà nước trong việc kiến tạo môi trường sống an lành, nhân văn và hơn hết là tinh thần lạc quan, nhân ái của người dân Việt Nam; đồng thời phản ánh sinh động khát vọng, sự chung sức đồng lòng của hàng triệu người dân Việt Nam hướng tới một tương lai phồn vinh, thịnh vượng và tràn đầy yêu thương”, Thứ trưởng thường trực Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025 được mở rộng từ Giải thưởng Happy Vietnam - giải thưởng truyền thông về quyền con người, nơi những khoảnh khắc tươi đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

Thứ trưởng thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga và Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông thực hiện nghi lễ khai mạc.

Ngày hội này ra đời như một hành trình trải nghiệm đa tầng. Không gian sự kiện năm nay được tổ chức trải dài dọc các tuyến phố bên Hồ Gươm với 13 điểm trải nghiệm được thiết kế như 13 nhịp cảm xúc, bao gồm: triển lãm Việt Nam hạnh phúc, không gian tương tác số hóa, photobooth nghệ thuật, Lăng kính hạnh phúc, Bản đồ hạnh phúc, hoạt động ngoài trời Sức khỏe là hạnh phúc, Gửi hạnh phúc đến ngày mai, Hạnh phúc sẻ chia và Phát thanh viên hạnh phúc.

Một trong những hoạt động điểm nhấn của ngày hội là lễ cưới tập thể của 80 cặp đôi với chủ đề Yêu là hạnh phúc. BTC lựa chọn con số 80 nhằm truyền tải thông điệp về hành trình 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của dân tộc.

Điểm nhấn của lễ khai mạc Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025 là lễ cưới của 80 cặp đôi ở mọi độ tuổi.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - là một trong những khách mời đặc biệt của lễ cưới tập thể. Anh đảm nhận vai trò điều phối hôn lễ trước khi MC chính của buổi lễ - MC Quyền Linh xuất hiện. Sự xuất hiện của nam nghệ sĩ vừa khuấy động không khí của buổi lễ vừa là lời chúc phúc của anh dành cho 80 cặp đôi.

Sau những khoảnh khắc vui vẻ, sôi động do NSND Xuân Bắc đem lại, MC Quyền Linh đưa khán giả, khách mời tới những cung bậc cảm xúc sâu lắng khi nghe những cặp đôi chia sẻ về hành trình hạnh phúc của họ.

Chia sẻ tại lễ cưới cặp đôi Nguyễn Vũ Hội - Vũ Thị Trang xúc động kể về hành trình hạnh phúc kéo dài 40 năm của họ. Theo đó, trong 40 năm chung một nhà, hai anh chị đã trải qua 35 năm gian khó khi chỉ sau 5 năm cưới nhau anh Nguyễn Vũ Hội gặp tai nạn và ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại.

“Sau tai nạn, tinh thần tôi suy sụp, nhưng rất may tôi có vợ, con luôn đồng hành. Đây cũng là động lực để tôi vượt lên tất cả. Tôi xin dành lời cảm ơn tới vợ tôi - người đã nắm tay, đồng hành cùng tôi trong những năm qua. Cô ấy đã nắm tay tôi đi đến con đường hạnh phúc”, anh Nguyễn Vũ Hội xúc động nói.

Câu chuyện của cặp đôi Nguyễn Vũ Hội - Vũ Thị Trang khiến nhiều khán giả xúc động.

Đặc biệt, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, cây Hạnh phúc sẽ đón nhận hàng chục nghìn điều ước và lời chúc. Mỗi mảnh giấy nhỏ là một câu chuyện, ước nguyện, hạt mầm của yêu thương. Cùng với lễ cưới, các hoạt động khác như diễu hành Việt phục Bách hoa bộ hành với sự tham gia của 800 người, workshop Lăng kính hạnh phúc, Lễ trao giải Happy Vietnam 2025, đêm nhạc Việt Nam Hạnh phúc… hứa hẹn đưa người dân và du khách vào hành trình của sắc màu, của nghệ thuật và của những cảm xúc chân thành.