'Mưa đỏ', 'Tử chiến trên không' là tinh hoa Việt Nam

TPO - "Việt Nam tinh hoa" được giới thiệu là sản phẩm âm nhạc quy mô lớn chưa từng có. Dự án được thực hiện trong 4 ngày quay liên tục với hàng chục nghệ sĩ tham gia. MV quy tụ đại diện tinh hoa của 5 trụ cột nghệ thuật gồm âm nhạc, điện ảnh, vũ đạo, sân khấu, nghệ thuật đương đại.

11 ca sĩ ghi hình 4 ngày liên tục

Theo định nghĩa của nhà sản xuất Nguyễn Phan Giang, tinh hoa Việt Nam không phải những câu chuyện đứng riêng lẻ, mà là sức mạnh hợp lực của nhiều ngành cùng chung một ước vọng tôn vinh và nâng tầm văn hoá Việt trên sân khấu toàn cầu. Với ý nghĩa đó, đạo diễn xây dựng MV Việt Nam tinh hoa - sản phẩm thuộc hệ sinh thái giải thưởng Tinh hoa Việt 2025.

Chiều 5/12, đại diện dự án chia sẻ cụ thể những mảnh ghép tạo nên sản phẩm âm nhạc đậm bản sắc Việt. "Chúng tôi mời những tên tuổi lớn của âm nhạc, điện ảnh, vũ đạo, sân khấu cùng xuất hiện chung trong một khung hình, để nói bằng hình ảnh về một Việt Nam biết trân trọng cội nguồn và biết đứng cùng nhau để vươn xa", ông Phan Giang nói.

MV được ghi hình trong 4 ngày quay liên tục, với sự tham gia của hàng chục nghệ sĩ.

MV quy tụ đại diện tinh hoa của 5 trụ cột nghệ thuật gồm âm nhạc, điện ảnh, vũ đạo, sân khấu, nghệ thuật đương đại. Toàn bộ MV truyền đi thông điệp: "Đoàn kết người sáng tạo hôm nay chính là di sản văn hóa rạng rỡ cho ngày mai". Các nghệ sĩ tham gia là Lam Trường, Phương Vy, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Lan Hương, Isaac, Hương Tràm, Bùi Công Nam, Lâm Bảo Ngọc, GreyD, Cao Bá Hưng, Nguyễn Hùng.

Nhà sản xuất tiết lộ đây là sản phẩm âm nhạc quy mô lớn chưa từng có. Dự án được thực hiện trong 4 ngày quay liên tục. Mỗi nghệ sĩ chỉ có một khoảng thời gian cố định đòi hỏi ê-kíp phải điều phối chặt chẽ từ ánh sáng, bối cảnh, trình chiếu LED đến ghi hình.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cân nhắc khi chọn ca sĩ tham gia.

Việt Nam tinh hoa được nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sáng tác, bắt nguồn từ cảm hứng về dòng chảy bản sắc Việt Nam và mong muốn trao truyền cho thế hệ trẻ về những giá trị văn hoá dân tộc. Anh gọi đây là chủ đề ấp ủ lâu năm. Nguyễn Hải Phong cho biết anh ngừng sáng tác khoảng 5 năm và đang chờ một lý do để trở lại với âm nhạc. Sự ra đời của Giải thưởng Tinh hoa Việt trở thành chất xúc tác để anh viết ca khúc mới.

Nhạc sĩ dành nhiều tháng lựa chọn giọng ca phù hợp, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn mang tinh thần gắn bó với văn hóa Việt. Anh gọi đây là hành trình đi tìm những người đồng thanh, đồng cảm, đồng điệu với văn hóa Việt.

“Mỗi người góp một câu ngắn, nhưng là những mảnh ghép mang sức mạnh lớn. Đây là dịp tôi đưa tâm tư, tình cảm của mình gửi cho những nghệ sĩ”, nhạc sĩ chia sẻ.

Ba phim điện ảnh là tinh hoa Việt Nam

MV do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện, lấy hình ảnh chủ đề là một cậu bé bước vào bảo tàng như lời gợi mở về hành trình tiếp nhận và gìn giữ di sản của mỗi người Việt hôm nay.

Phân cảnh của diễn viên chính từ ba bộ phim điện ảnh Việt Nam mở đầu MV. Kaity Nguyễn của Tử chiến trên không, Nguyễn Hùng, Lâm Thanh Nhã của Mưa đỏ và Hồ Thu Anh của Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối cùng bước vào khung hình. Những lát cắt điện ảnh khác nhau về chiến tranh, lịch sử lại gặp nhau trong một không gian văn hóa Việt được tái tạo bằng ngôn ngữ đương đại.

Đạo diễn Kawaii Tuấn Anh, Bùi Lan Hương, Nguyễn Hùng xúc động vì là một phần của Việt Nam tinh hoa.

Không chỉ điện ảnh, MV tái hiện các loại hình nghệ thuật đặc sắc như chèo hề, múa chén, hip hop bằng ngôn ngữ vũ đạo.

Nhiều nghệ sĩ trẻ cho biết xúc động khi thu âm và ghi hình. Ca sĩ Nguyễn Hùng thấy vừa tự hào vừa áp lực vì trở thành một phần trong Việt Nam tinh hoa. Nam ca sĩ nổi da gà khi nghe nhạc nền cất lên. Lâm Thanh Nhã ví sự hội tụ của các nghệ sĩ, tác phẩm nghệ thuật như “những thân gỗ nhỏ kết hợp lại với nhau tạo thành một con thuyền lớn để cùng ra khơi".

Ca sĩ Lam Trường xúc động chia sẻ: “Tôi như thấy lại hình ảnh chính mình của nhiều năm trước. Âm nhạc vô cùng nhiệm màu khi đem tất cả mọi người lại với nhau, làm cho chúng ta trưởng thành hơn, trẻ hơn".

Bùi Lan Hương - người thể hiện một trong những câu hát quan trọng nhất - khẳng định hiếm có ca khúc nào viết về đề tài tôn vinh những tinh hoa của con người Việt Nam lại hay và hào hùng đến thế.

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc, diễn viên Lâm Thanh Nhã, Quốc Anh, biên đạo Quang Đăng và bạn gái tại sự kiện chiều 5/12.

MV còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ chương trình kịch xiếc À ố show, gợi nhớ hồn cốt văn hóa dân gian, nhưng được diễn giải bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại.

Việt Nam tinh hoa thuộc hệ sinh thái giải thưởng Tinh hoa Việt 2025, có quy mô toàn quốc. Giải thưởng hướng đến việc xây dựng một hệ thống giải thưởng mang tính chiến lược trong việc ghi nhận và lan tỏa các giá trị văn hóa - nghệ thuật đặc sắc của dân tộc Việt Nam.