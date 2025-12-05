Đưa 1.000 loài hoa tới lễ hội Sa Đéc

TPO - Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025, ban tổ chức trưng bày 1.000 giống hoa - kiểng, cùng với đó là tái hiện không gian chợ Sa Đéc xưa và chợ hoa Sa Đéc xưa. Đặc biệt, ban tổ chức còn kết nối với Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê để tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch với hoạt động “Đêm kể một chuyện tình - Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê”.

Ngày 5/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Đồng Tháp cho biết Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025 diễn ra từ 27/12/2025-4/1/2026, tại phường Sa Đéc. Ban tổ chức dự kiến đón 500.000 lượt khách trong dịp này.

Tại Festival có không gian sắc hoa Sa Đéc, ban tổ chức dự kiến đưa về đây trưng bày khoảng 1.000 giống hoa - kiểng khác nhau, để quảng bá thương hiệu hoa Sa Đéc. Lễ hội cũng tái hiện không gian chợ Sa Đéc và chợ hoa Sa Đéc xưa. Đặc biệt, ban tổ chức kết nối tổ chức Đêm kể một chuyện tình - Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê tại nhà cổ này để thêm điểm nhấn thu hút khách du lịch tới với lễ hội.

Lễ hội còn xây dựng không gian trải nghiệm sáng tạo, đổi mới, chuyển đổi số gắn với hình ảnh hoa, kiểng, tổ chức khu vực trưng bày, giới thiệu ý tưởng sáng tạo, mô hình khởi nghiệp, sản phẩm OCOP ứng dụng công nghệ mới của thanh niên Đồng Tháp…

Ông Nguyễn Văn Tâm - Phó Chủ tịch UBND phường Sa Đéc - cho biết lễ hội ngoài thu hút du lịch, mua bán hoa xuân, còn tôn tôn vinh hành trình trăm năm hình thành và phát triển nghề trồng hoa, cây cảnh của làng hoa kiểng Sa Đéc. Chặng đường từ một làng nghề ven sông nhỏ bé trở thành “thủ phủ hoa kiểng” của miền Tây, mang sắc hương vươn xa khắp thế giới. Ngoài ra, hoạt động còn tri ân những người trồng hoa - kiểng Sa Đéc đã giữ nghề qua nhiều thế hệ.

Bà Nguyễn Thị Uyên Trang, Giám đốc Sở VH -TT&DL Đồng Tháp thông tin tại cuộc họp.

Bà Nguyễn Thị Uyên Trang - Giám đốc Sở VH -TT&DL Đồng Tháp - cho biết Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc là dịp tôn vinh nghề trồng hoa kiểng đã có từ hơn trăm năm trước, vừa định hướng phát triển Sa Đéc trong thời gian tới. Đồng thời, qua sự kiện nhằm nâng cao chuỗi giá trị ngành hàng hoa kiểng, kết hợp với phát triển du lịch, tạo điều kiện để mọi người dân đều được thụ hưởng lợi ích từ làng hoa.

Xa hơn, theo bà Trang, sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh làng hoa Sa Đéc, tạo thêm điểm nhấn, sức hút với du khách. "Sự kiện hứa hẹn đón tiếp đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm trong dịp Lễ hội và Tết đến, Xuân về", bà Trang nói.

Hiện, làng hoa Sa Đéc có khoảng 4.000 hộ trồng hoa và cây cảnh, với diện tích trồng khoảng 1.000 ha, gần 2.000 giống hoa các loại. Thời điểm này, các hộ trồng hoa nơi đây đang tất bật chăm sóc để kịp đưa hoa ra thị trường phục vụ nhu cầu Tết sắp tới.