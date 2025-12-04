Hội An miễn phí vé tham quan phố cổ

TPO - Hôm 4/12, phố cổ Hội An mở cửa miễn phí cho khách tham quan. Cùng với đó, tại đây diễn ra chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), 26 năm Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa Thế giới (4/12/1999-2025)

Ngày 4/12, Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An cho biết hôm nay phố cổ Hội An mở cửa miễn phí cho khách tham quan. Đây là một trong chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), 26 năm Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa Thế giới (4/12/1999-2025), và 8 năm Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ được UNESCO ghi danh Di sản Phi vật thể đại diện của nhân loại (7/12/2017-2025).

Các hoạt động năm nay được triển khai phong phú, mang ý nghĩa thiết thực và gắn với lợi ích cộng đồng.

Mở đầu là chuỗi hoạt động tuyên truyền, trưng bày và cổ động trực quan trong Khu phố cổ nhằm giới thiệu giá trị nổi bật toàn cầu của Đô thị cổ Hội An.

Chuỗi hoạt động ý nghĩa diễn ra tại phố cổ Hội An mừng 26 năm Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa Thế giới

Nhiều sự kiện chuyên đề diễn ra xuyên suốt, lan tỏa các giá trị nghiên cứu về tư liệu, kiến trúc, ký ức lịch sử và bản sắc đô thị cổ như Trưng bày di sản tư liệu thác bản văn bia Hội An, Giới thiệu ấn phẩm sách Địa chí Hội An - tập Sinh thái và Di sản kiến trúc Đô thị cổ Hội An, Hoạt động trải nghiệm văn hóa độc đáo như trải nghiệm văn hóa Nhật Bản, tham quan chuyên đề Hành trình trải nghiệm - Chạm vào di sản tại các bảo tàng.

Bên cạnh đó, Hội nghị về công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An trong bối cảnh mới hiện nay và Gặp mặt kỷ niệm 26 năm Ngày Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Đặc biệt, Hội An sẽ miễn vé tham quan Khu phố cổ trong ngày 4/12 như lời tri ân đến người dân và du khách.

Đêm giao lưu Nghệ thuật bài chòi Hội An - Quá trình bảo tồn và phát huy di sản vào tối 7/12, nơi các nghệ nhân, nhà nghiên cứu và công chúng cùng gặp gỡ, chia sẻ và thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật Bài Chòi - nét di sản phi vật thể đặc sắc đã trở thành niềm tự hào của văn hóa bản địa miền Trung.