Chuyện người dân xóm trọ ven sông Hồng sau quy hoạch

TPO - Bộ phim "Phù sa ngọt" thuộc thể loại tâm lý, gia đình, khắc họa đời sống của cư dân xóm ven sông Hồng. Đại diện nhà sản xuất cho biết tác phẩm góp phần truyền thông, tuyên truyền phổ biến về quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được ví như công trình biểu tượng của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Khi Hà Nội quy hoạch lấy sông Hồng là trục phát triển quan trọng trong giai đoạn mới, những biến chuyển của thành phố phản chiếu rõ nét lên nhịp sống thường ngày của cộng đồng ven sông. Bãi bờ hoang sơ đang dần khoác lên diện mạo mới. Những khu đô thị, khu sinh thái, cảnh quan văn minh hiện đại mở ra cơ hội sinh kế cho người dân.

Trong sự dịch chuyển đó, bộ phim Phù sa ngọt vừa ra mắt của Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) Hà Nội phản ánh sự đổi thay giữa quá khứ và hiện tại, nơi con người vừa gìn giữ ký ức của dòng sông, vừa bước qua ngưỡng cửa đô thị đang chuyển mình.

phu-sa-ngot-16.jpg
Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm - Tổng giám đốc, Tổng biên tập Đài PTTH Hà Nội - cho biết đây là bộ phim truyền hình đầu tiên phát sóng quảng bá chất lượng 4K.

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm - Tổng giám đốc, Tổng biên tập Đài PTTH Hà Nội - cho biết tác phẩm góp phần truyền thông, tuyên truyền phổ biến về quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được ví như công trình mang sức bật cho giai đoạn phát triển mới, biểu tượng của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Trong phim, đạo diễn Mạnh Hà chọn ngôn ngữ điện ảnh nhẹ nhàng, giàu chất thơ. Đó là phương tiện khắc vẻ đẹp dung dị của nếp sống ven sông. Phim có nhiều chi tiết, hình ảnh đời thường ven sông như bãi bồi, phiên chợ, tiếng máy đóng thuyền.

phu-sa-ngot-40.jpg
phu-sa-ngot-52.jpg
phu-sa-ngot-99.jpg
phu-sa-ngot-103.jpg
Các diễn viên hòa vào nhịp sống thường ngày của cộng đồng ven sông.

Lấy chất liệu từ chính đời sống ven sông, phim đưa khán giả đến với cộng đồng xóm Bến - nơi đời sống được bồi đắp bởi những thăng trầm và khát vọng của những con người gắn bó với dòng sông Hồng. 55 tập phim truyền tải tinh thần bền bỉ và khát vọng đổi thay, ước mơ vươn lên của họ.

Theo nhà sản xuất, phim cũng tôn vinh các giá trị truyền thống tốt đẹp, đề cao bản sắc văn hóa và khẳng định sức sống mãnh liệt của người Hà Nội trong dòng chảy hiện đại.

Phim có sự tham gia của NSND Tiến Đạt, NSƯT Quách Thu Phương, Minh Tuấn, Anh Thơ, Linh Sơn, Hà Phương Anh, Hoàng Phượng, Đàm Hằng. NSND Tiến Đạt cho biết kịch bản phim tạo nhiều cảm hứng cho diễn viên. "Đất diễn được khai thác dựa trên những trải nghiệm đời sống mà không phải ai cũng có. Nhân vật của tôi trong phim luôn lao vào xóm bến để làm bất cứ việc gì, miễn là điều đó giúp bà con nơi đây sống văn minh hơn", NSND Tiến Đạt nói.

Ngọc Ánh
#Hà Nội #quy hoạch #sông Hồng #Phù sa ngọt #đời sống

