Dàn diễn viên 'Mưa đỏ', 'Địa đạo' tham dự khai mạc Tuần phim Việt Nam tại Lào

TPO - Tuần phim Việt Nam tại Lào khai mạc ngày 2/12 tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào, quy tụ dàn diễn viên của "Mưa đỏ", "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" cùng loạt tác phẩm điện ảnh đặc sắc của Việt Nam. Tuần phim giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam, tạo thêm cầu nối văn hóa giữa hai nước và khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào.

Lễ khai mạc Tuần phim Việt Nam tại Lào được tổ chức ngày 2/12 tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào. Tham dự lễ khai mạc có bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và bà Naly Sisoulith - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Cùng tham dự có Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Đặng Khánh Toàn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) Việt Nam - Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - Vansy Kuamua, Phu nhân Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith Alouny Kommasith.

Bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và bà Naly Sisoulith - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tham dự lễ khai mạc Tuần phim Việt Nam tại Lào và triển lãm ảnh quan hệ Việt - Lào.

Tuần phim Việt Nam tại Lào được thực hiện nhân Kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Tuần phim được tổ chức ngày 2-6/12, với mục tiêu đưa những tác phẩm điện ảnh đặc sắc của Việt Nam đến gần hơn với khán giả nước bạn. Sự kiện không chỉ là hoạt động giao lưu văn hóa, mà còn là dịp khẳng định tình đoàn kết, gắn bó bền chặt giữa hai nước.



Lễ khai mạc Tuần phim Việt Nam tại Lào được tổ chức ngày 2/12 tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào.

Phát biểu khai mạc Tuần Phim Việt Nam tại Lào, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh tuần phim và triển lãm ảnh Quan hệ Việt Nam - Lào là cầu nối văn hóa, nghệ thuật đầy ý nghĩa.

"Hoạt động này giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, tạo cơ hội để chúng ta cùng nhau ôn lại những trang sử vàng chói lọi trong quan hệ hữu nghị truyền thống. Từng thước phim, từng bức ảnh là minh chứng sinh động về tình hữu nghị son sắt, về sự chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào", Thứ trưởng Tạ Quang Đông nêu.

Hai phu nhân cùng các khách mời tham quan khu vực Triển lãm ảnh quan hệ Việt Nam - Lào.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Vansy Kuamua cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao những bộ phim này và đặc biệt là triển lãm ảnh, đó là những bằng chứng sống động phản ánh những sự kiện lịch sử trọng đại và truyền thông về sự lãnh đạo sáng suốt, bản lĩnh và sự hy sinh cao cả của cha ông hai nước. Những tác phẩm này không chỉ phản ánh những thắng lợi vẻ vang và thành tựu của Đảng ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc mà còn cho thấy những thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước mà nhân dân Lào yêu mến và trân trọng".

Phim tài liệu Chủ tịch Kaysone Phomvihane với Việt Nam được chọn chiếu mở màn Tuần phim Việt Nam tại Lào.

Sau phần lễ, phim tài liệu Chủ tịch Kaysone Phomvihane với Việt Nam được chọn chiếu mở màn. Tác phẩm được thực hiện bởi một đạo diễn Việt Nam - đạo diễn, NSND Nguyễn Như Vũ, kéo dài 32 phút, khắc họa một cách chân thực chặng đường hoạt động cách mạng bền bỉ, tầm vóc tư tưởng và những đóng góp to lớn của Chủ tịch Kaysone đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và phát triển đất nước Lào.

Bộ phim còn được coi là minh chứng sống động cho mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa hai Đảng và nhân dân hai nước. Điều này không chỉ thể hiện sự hợp tác bền chặt giữa hai nền điện ảnh, hai nền văn hóa mà còn là biểu tượng cho sự gắn bó, thấu hiểu giữa nhân dân hai nước.

Dàn diễn viên Mưa đỏ và Địa đạo tham dự lễ khai mạc Tuần phim Việt Nam tại Lào.

Sau phim tài liệu Chủ tịch Kaysone Phomvihane với Việt Nam, khán giả tiếp tục thưởng thức phim điện ảnh Mưa đỏ - tác phẩm tái hiện 81 ngày đêm chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Bộ phim vừa giành Bông sen vàng tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24.

Dịp này, triển lãm ảnh Quan hệ Việt Nam - Lào được tổ chức nhằm trưng bày những hình ảnh về lịch sử, dấu mốc trong quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc, vẽ lên toàn cảnh lịch sử giao lưu, hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.