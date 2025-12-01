Kết quả cuộc so tài giữa nghệ sĩ Việt và nghệ sĩ quốc tế

TPO - Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 6 khép lại tối 30/11 tại Ninh Bình sau hơn hai tuần diễn ra với sự tham gia của hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên trong nước và quốc tế. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức trao hàng trăm giải thưởng cho các đơn vị nghệ thuật và cá nhân nhằm ghi nhận những nỗ lực đổi mới của nghệ thuật sân khấu thử nghiệm. Trong đó, hai đoàn nghệ thuật Việt Nam và Trung Quốc cùng giành giải Xuất sắc ở hạng mục tác phẩm - vở diễn.

Sợi dây kết nối nghệ sĩ Việt Nam và thế giới

Lễ bế mạc Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 6 - năm 2025 diễn ra tối 30/11 tại Nhà hát Phạm Thị Trân (Ninh Bình). Liên hoan do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam chủ trì, phối hợp UBND tỉnh Ninh Bình và các cơ quan liên tổ chức.

Liên hoan thu hút hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên đến từ gần 30 đơn vị nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp trong nước và quốc tế với 8 tác phẩm của 8 đoàn quốc tế và 19 tác phẩm của 19 đơn vị nghệ thuật trong nước.

Sau hơn hai tuần tranh tài (từ ngày 15-30/11), các nghệ sĩ có mặt tại lễ bế mạc để cùng nhìn lại một mùa liên hoan đầy đặc biệt. Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) - khẳng định các nghệ sĩ trong nước và quốc tế đã cùng nhau tạo nên một lễ hội nghệ thuật đa sắc màu, phong phú về hình thức và bùng nổ về sáng tạo.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Phan Tâm phát biểu tại lễ bế mạc Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 6.

"Liên hoan đã chứng minh một điều: nghệ thuật thử nghiệm không đơn giản là đổi mới hình thức, mà là dũng khí vượt qua giới hạn, là khát vọng đi tìm những chân trời biểu đạt mới của con người", Thứ trưởng Phan Tâm nêu.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL cho rằng tại liên hoan, các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế đã cùng nhau khám phá các ngôn ngữ sân khấu mới, kết hợp công nghệ với biểu đạt truyền thống, từ đó thổi sức sống hiện đại vào các hình thức nghệ thuật lâu đời. Ông nhấn mạnh liên hoan không chỉ là nơi trình diễn, mà còn là nơi khởi nguồn của những tìm tòi mới, những tư duy mới, những hợp tác mới.

Thứ trưởng Phan Tâm nhận định với bản sắc riêng, quy mô ngày càng lớn và chất lượng nghệ thuật ngày càng cao, liên hoan từng bước trở thành “thương hiệu nghệ thuật quốc tế" của Việt Nam.

NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam - cho rằng liên hoan là dịp để các nghệ sĩ quốc tế tìm hiểu, học hỏi về văn hóa, nghệ thuật sân khấu Việt.

NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam - khẳng định liên hoan có vai trò quan trọng trong việc kết nối nghệ sĩ Việt Nam và thế giới, tạo nên khoảng lặng để chiêm nghiệm và làm mới tư duy sáng tạo. Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ quốc tế tìm hiểu, học hỏi về văn hóa, nghệ thuật sân khấu Việt.

"Thông qua các tác phẩm tham dự liên hoan lần này, bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về con người và đất nước Việt Nam, một đất nước có bề dày lịch sử văn hóa, thiên nhiên tươi đẹp, con người Việt Nam trung dũng, kiên cường, thân thiện và mến khách, luôn hướng tới cái đẹp và các giá trị nhân văn", NSND Trịnh Thúy Mùi nêu.

Trao hơn 100 huy chương

Phát biểu tổng kết Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 6, TS. Nguyễn Đăng Chương - Chủ tịch Hội đồng liên hoan, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - nhận định liên hoan lần này có nhiều kịch bản mang tính thử nghiệm hơn những lần trước đây. Tuy nhiên, số lượng kịch bản hay còn quá khiêm tốn.

"Đã có một số vở diễn mang tính thử nghiệm cao, bởi nghệ sĩ đã cố gắng tìm tòi cái mới, cái lạ, cái dị thường về thủ pháp nghệ thuật và hình thức thể hiện. Thế nhưng cái lạ, cái mới và dị thường ấy lại chứa đựng những khuyết tật làm người xem ức chế, căng thẳng và khó hiểu tới mức bực bội", TS. Nguyễn Đăng Chương cho biết.

TS. Nguyễn Đăng Chương - phát biểu tổng kết liên hoan.

TS. Nguyễn Đăng Chương khẳng định luôn tôn trọng, trân trọng sự khác biệt, nhưng ông cho rằng mục đích cao cả nhất của sự khác biệt trong sáng tạo nghệ thuật vẫn phải hướng tới và hoàn thiện nhất các chức năng của nó.

"Nếu không thử nghiệm, không dám chấp nhận thất bại thì mãi mãi chúng ta đứng yên tại chỗ. Vì thế, tôi quan niệm sự thất bại dẫu có thảm hại đến mấy cũng chính là thành công. Nghệ sĩ hãy coi thành công hay thất bại đều là báu vật, để từ đó nuôi dưỡng ngọn lửa khát khao sáng tạo, sự trăn trở, suy tư, thậm chí cả sự đau khổ để có những sáng tạo mới, những tác phẩm mới đạt chất lượng cao, mang đậm tính tiên tiến, hiện đại mà vẫn giàu bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia, dân tộc", TS. Nguyễn Đăng Chương nêu.

Ban tổ chức trao 39 huy chương Vàng, 52 huy chương Bạc cho diễn viên và 12 giải thưởng dành cho các thành phần sáng tạo xuất sắc trong liên hoan.

Dịp này, ban tổ chức quyết định trao 2 giải Xuất sắc, 6 huy chương Vàng và 4 huy chương Bạc cho tác phẩm - vở diễn. 2 giải Xuất sắc được trao cho vở Đêm nay là đêm nào (tên tiếng Anh: What night is tonight) của Đoàn Kịch Ngư cổ Trạm Hoá tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc và vở Người đi dép cao su của Nhà hát Kịch Việt Nam.

﻿ ﻿﻿﻿ Ban tổ chức quyết định trao 2 giải Xuất sắc, 6 huy chương Vàng và 4 huy chương Bạc cho tác phẩm - vở diễn.

6 huy chương Vàng được trao cho Vũ trụ (Nhà hát nghiên cứu sáng tạo sân khấu Mông Cổ), Tỳ bà ký (Đoàn Việt kịch thành phố Thuỵ An, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc), Nguyệt hạ (Sân khấu Kịch Hồng Vân), Giấc mơ chú ếch xanh (Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng), Các cụ gánh còng lưng (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình) và Tấm - Cám (Nhà hát Múa rối Thăng Long).

Các vở Ảo quan (Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ), Sơn Hà (Sân khấu Sen Việt), Rồi tôi sẽ lớn (Nhà hát Tuổi trẻ), Ngày mai trời lại sáng (Sân khấu Lucteam) được trao huy chương Bạc hạng mục tác phẩm - vở diễn.

Ban tổ chức cũng trao 39 huy chương Vàng, 52 huy chương Bạc cho diễn viên và 12 giải thưởng dành cho các thành phần sáng tạo xuất sắc trong liên hoan.