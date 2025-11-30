Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Gia Linh
TPO - Trở lại với ballad "Ta còn dại khờ", Đinh Tiến Đạt mang đến một nốt lặng đầy tự sự trong hành trình âm nhạc của EP "Tôi 30". MV cũng mở ra một góc nhìn khác về Đinh Tiến Đạt: trầm tĩnh, sâu sắc và dám đối diện với những trải nghiệm đã qua.

Anh tài Đinh Tiến Đạt mang đến cho khán giả hình ảnh sâu sắc với nội tâm trưởng thành trong ca khúc Ta còn dại khờ - một bản ballad mộc mạc, đậm chất tự sự trong EP Tôi 30. Đây cũng là ca khúc đánh dấu bước chuyển cảm xúc sâu lắng nhất của EP, đối lập hoàn toàn với những màu sắc mạnh mẽ trước đó.

Trước đó, hành trình cảm xúc của EP Tôi 30 được mở ra với ba mảnh ghép đầy đối lập thông qua Bỏ bàn tay đó ra, Chia tay rồi mới biếtChí Phèo. Mỗi ca khúc phản chiếu một lát cắt khác nhau trong hành trình 30 năm nghệ thuật của Đinh Tiến Đạt.

dsc04308-edit.jpg
﻿Đinh Tiến Đạt mang đến cho khán giả hình ảnh sâu sắc với nội tâm trưởng thành trong ca khúc Ta còn dại khờ.

Với Ta còn dại khờ, Đinh Tiến Đạt mong muốn mang đến một nốt lặng đầy tinh tế dành tặng khán giả. Bài hát mở ra bằng lời mộc mạc: “Ta đã đi qua bao nhiêu gian nan của cuộc đời", tiếp nối là những loạt hình ảnh quen thuộc của tuổi trẻ: những ước mơ đầu tiên, cảm giác yêu đậm sâu, những lần vấp ngã vẫn còn có người nâng đỡ, và những nỗi đau chưa kịp biến thành hối hận.

MV Ta còn dại khờ được thực hiện theo phong cách tối giản. MV không có sân khấu hoành tráng, không hiệu ứng phức tạp, mà chỉ có ánh sáng tự nhiên nhằm diễn tả cảm xúc nhân vật một cách nhẹ nhàng tinh tế và đầy chân thật.

jh-00143.jpg
dsc04413-edit.jpg
MV Ta còn dại khờ được thực hiện theo phong cách tối giản nhằm diễn tả cảm xúc nhân vật một cách nhẹ nhàng tinh tế và đầy chân thật.

MV như cách Đinh Tiến Đạt đối thoại với chính mình. Qua sản phẩm này, khán giả có thể thấy một Đinh Tiến Đạt sẵn sàng nhìn lại tuổi trẻ, thừa nhận những dại khờ và mỉm cười với những gì đã trải qua.

Nối tiếp Ta còn dại khờ, Đinh Tiến Đạt sẽ phát hành Tự hào được làm conVui cùng Mr.D. Đây là hai ca khúc quan trọng và cũng là hai ca khúc khép lại hành trình của EP Tôi 30.

Gia Linh
#Đinh Tiến Đạt #Ta còn dại khờ #EP #Tôi 30 #ballad #cảm xúc #sâu lắng #trầm tĩnh #sâu sắc #nốt trầm #trưởng thành

