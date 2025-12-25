Nữ diễn viên Vũ Hòa lộ video ngoại tình

TPO - Nữ diễn viên Hạ Vũ Hòa phủ nhận cáo buộc làm “tiểu tam” chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác, sau khi bị lộ video hôn thiếu gia có vợ.

Ngày 24/12, truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) xôn xao trước đoạn video nữ diễn viên Hạ Vũ Hòa ôm hôn một người đàn ông được cho là đã có gia đình.

Theo thời báo CTWANT, khoảng 1h sáng 12/11, Hạ Vũ Hòa được thấy bước ra khỏi hộp đêm ở khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Đi cùng nữ diễn viên là người đàn ông mặc áo trắng. Có thể thấy người này bước đi lảo đảo, đứng không vững, rõ ràng có men say.

Hạ Vũ Hòa lộ video ôm hôn đàn ông có vợ. Nguồn: CTWANT.

Sau đó, người đàn ông dựa vào tường, còn Hạ Vũ Hòa áp sát vào cơ thể anh ta, gần như không có kẽ hở giữa hai người. Hai người trêu đùa qua lại. Người đàn ông hôn lên má người đẹp. Hạ Vũ Hòa không né tránh, còn đưa tay lên xoa đầu đối phương.

Lúc này, người đàn ông ghé mặt tới đòi hôn, nhưng không thành. Họ trò chuyện thêm một lúc như thể chưa có chuyện gì. Vài phút sau, người đàn ông tiếp tục tấn công lần thứ hai. Hạ Vũ Hòa không né tránh nữa, thoải mái hôn đáp lại.

Xong màn thân mật, người đàn ông dang rộng vòng tay. Nữ diễn viên chần chừ vài giây rồi lao vào vòng tay đối phương. Hai người ôm chặt lấy nhau. Xung quanh, những người bạn tỏ ra không để ý hành động của họ. Kết thúc, người đàn ông tiễn Hạ Vũ Hòa lên xe rồi mới rời đi.

CTWANT bình luận: “Nhìn qua tưởng đây là chuyện tình mới nở ngọt ngào giữa cặp trai tài - gái sắc. Nhưng qua điều tra, người đàn ông là thiếu gia giàu có thuộc thế hệ thứ ba, có không ít bạn bè trong giới giải trí và đã lập gia đình”.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành chủ đề nóng được cư dân mạng đưa ra thảo luận.

Hạ Vũ Hòa bị chỉ trích quan hệ bất chính với đàn ông có vợ, làm “tiểu tam” phá hoại cuộc hôn nhân của người khác, đi xa khỏi giới hạn đạo đức… Vị thiếu gia giấu tên và nhóm bạn của họ cũng không tránh khỏi bị cộng đồng mạng công kích

Hạ Vũ Hòa thành tâm điểm chỉ trích. Ảnh: IG.

Trước làn sóng phẫn nộ, Hạ Vũ Hòa thông qua người quản lý lên tiếng giải thích tình hình vào ngày 24/12.

Cô mở đầu bằng việc thừa nhận sai lầm: “Tôi xin lỗi vì lãng phí tin tức xã hội và diện tích mặt báo. Sai là sai, tôi sẽ nghiêm túc kiểm điểm hành vi của mình. Vì uống rượu mà gây ra sai lầm, tôi cảm thấy vô cùng áy náy gia đình và công chúng”.

Về mối quan hệ với người đàn ông, cô cho biết quen qua bạn bè giới thiệu, không có suy nghĩ đặc biệt nào với anh ta.

“Nhưng do hôm đó tôi uống rượu quá chén, dẫn đến hành vi không đúng mực. Tôi tha thiết xin lỗi tất cả người bị tổn thương vì sự việc này. Tôi sẽ nghiêm túc kiểm điểm. Từ trước đến nay, tôi luôn tôn trọng giá trị của hôn nhân và gia đình. Trong tương lai, tôi sẽ càng thận trọng và tự giác hơn, tránh để xảy ra bất kỳ tình huống nào khiến mọi người lo lắng hoặc hiểu lầm. Xin cảm ơn sự quan tâm của mọi người”, cô nói.

Hạ Vũ Hòa (Ivy Hsia) sinh năm 1993, là diễn viên truyền hình, người mẫu kiêm nhân vật giải trí có tiếng ở Đài Loan, Trung Quốc.

Cô bắt đầu hoạt động giải trí từ năm 18 tuổi. Cô nổi tiếng nhất với vai diễn trong phim Phong thủy thế gia. Hạ Vũ Hòa được chú ý nhờ ngoại hình nổi bật, phong cách gợi cảm. Cô thường chia sẻ hình ảnh quyến rũ lên tài khoản Instagram, với hơn 155.000 người theo dõi. Cô từng có mối quan hệ tình cảm dài 6 năm với diễn viên/ca sĩ GINO (Thái Đông Vĩ). Họ nảy sinh tình cảm trong quá trình làm việc chung.

Trước ồn ào hôn thiếu gia có vợ, Hạ Vũ Hòa cũng bị phát hiện chủ động hôn “hoàng tử tình ca” Lý Khánh Kiệt (52 tuổi) vào tháng 4. Hai người đều độc thân nhưng khoảng cách tuổi tác khiến công chúng bàn tán không ngừng.

Hạ Vũ Hòa từng gây chú ý với tuyên bố “không uống rượu”, nhưng truyền thông xứ Đài nhiều lần bắt gặp cô ra vào hộp đêm. Đỉnh điểm là vụ say xỉn rồi hôn đàn ông có vợ.