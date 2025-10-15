Bức ảnh Katy Perry hôn cựu Thủ tướng Canada gây sốt toàn cầu

TPO - Cả Katy Perry và vợ cựu Thủ tướng Canada đều có động thái đáng chú ý sau khi bức ảnh hôn gây sốt toàn cầu.

Tối 13/10 (giờ địa phương), Katy Perry được cho là ám chỉ về mối quan hệ tình cảm với cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau trong đêm nhạc tại nhà thi đấu The O2 Arena ở London, Anh. Sự kiện nằm trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Lifetimes của ngôi sao nhạc pop sinh năm 1984.

Trong lúc biểu diễn, Katy bất ngờ nhận được lời cầu hôn từ người hâm mộ nam ngay trên sân khấu. Chủ nhân hit cười đáp lại: "Giá mà bạn hỏi tôi điều đó 48 tiếng trước thì tốt biết mấy".

Katy Perry được fan cầu hôn trên sân khấu lưu diễn.

Lý do từ chối này khiến nhiều người liên tưởng đến việc cô bị lộ ảnh ôm hôn ông Justin Trudeau trên du thuyền ở California (Mỹ) vào ngày 11/10.

Người ta tin rằng Katy Perry đang ngầm thừa nhận tin hẹn hò với chính trị gia sinh năm 1971.

Trong show diễn, Katy cũng ca ngợi sự nhiệt tình và bùng cháy của khán giả bằng câu đùa: “London, nước Anh, các bạn như thế này vào tối thứ Hai sau cả ngày làm việc và đi học ư? Không có gì lạ khi tôi toàn phải lòng đàn ông Anh… nhưng giờ thì không nữa".

Katy từng kết hôn với Russell Brand (2010-2012) và đính hôn với tài tử Orlando Bloom. Cả hai đều mang quốc tịch Anh. Tuy nhiên, bạn trai hiện tại của cô đến từ Canada.

Khoảnh khắc thân mật của Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada. Ảnh: SWNS.

Sau khi ảnh thân mật bị lộ, nguồn tin riêng của People cho biết ông Justin là người chủ động hơn trong mối quan hệ tình cảm với Katy. Nữ ca sĩ 41 tuổi được cho là không có ý định hẹn hò khi mới gặp ông Justin vì mới chia tay vị hôn phu không lâu, nhưng vẫn giữ liên lạc.

“Họ có nhiều sở thích chung và thường xuyên trò chuyện. Tuy nhiên, Katy có nhiều thứ phải xoay xở vào thời điểm đó, không có thời gian nghĩ đến chuyện bắt đầu chuyện tình mới. Sau lần gặp nhau ở Montreal (Canada) vào tháng 7, Trudeau bắt đầu theo đuổi cô ấy. Anh ấy thậm chí bay đến California để gặp cô ấy trong thời gian nghỉ lưu diễn. Họ có mối quan hệ dễ dàng. Cô ấy thấy anh ấy hấp dẫn. Anh ấy rất tôn trọng cô ấy”, nguồn tin nói.

Trong khi đó, nguồn tin của The Sun tiết lộ cặp đôi bí mật hẹn hò từ đầu mùa hè. Họ không thể dành nhiều thời gian bên nhau vì Katy bận lưu diễn, nhưng cả hai liên tục liên lạc qua cuộc gọi video và nhắn tin.

Nguồn tin mô tả cựu Thủ tướng Canada là người hơi lập dị. Do đó, ông không thể tin rằng người nổi tiếng và quyến rũ như Katy lại thích mình. Ở phía đối lập, Katy cảm thấy vinh dự khi một chính trị gia đáng kính như vậy lại muốn hẹn hò với cô.

Đáng chú ý, vào cùng ngày Katy Perry phá vỡ sự im lặng về tin hẹn hò, người vợ đang ly thân của ông Justin là Sophie Grégoire Trudeau chia sẻ một thông điệp đầy ẩn ý trên mạng xã hội.

“Đôi khi chúng ta quên rằng không có gì trong những điều ta yêu thương được định là sẽ thuộc về ta mãi mãi. Con người, nơi chốn, thậm chí cả những khoảnh khắc từng tưởng như vô tận, đúng không? Thời gian yêu cầu chúng ta đừng bám víu vào chúng, nhưng ta vẫn làm thế. Tôi cũng vậy, bởi giữ lấy dường như an toàn hơn là buông bỏ.

Nhưng tình yêu chưa bao giờ là về sự sở hữu, mà là về sự hiện diện. Khi buông bỏ những gì không thể giữ, ta mở ra không gian cho sự kết nối, thân mật, ký ức và bài học. Nụ cười có thể vang vọng suốt đời, nỗi đau cũng ở đó. Tôi mất cha trong năm qua và tôi cảm nhận rằng cùng với nỗi đau, cũng có sự thanh thản. Có lẽ, bài học sâu sắc nhất của tình yêu là dám mở lòng trước sự vô thường của cuộc đời. Ta trân trọng những gì đã qua và tin rằng buông bỏ cũng là cách giữ lại trong tim ta, nơi không mất mát nào có thể xóa nhòa", nữ MC 50 tuổi viết.

Ngoài ra, trên Instagram Story, bà Sophie chia sẻ ảnh ông Justin cùng gia đình trải qua Lễ Tạ ơn ở Canada.

Ông Justin và vợ ly thân vào tháng 8/2023, sau 18 năm chung sống. Giống như chồng, bà Sophie đã tìm được bến đỗ tình cảm mới. Đó là bác sĩ phẫu thuật Marcos Bettolli ở Ottawa (Canada).

Sophie Grégoire Trudeau chia sẻ về buông bỏ tình yêu sau tin hẹn hò của chồng. Ảnh: Getty Images.