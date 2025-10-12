Katy Perry hôn cựu Thủ tướng Canada

TPO - Cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau và nữ ca sĩ nhạc pop Katy Perry bị bắt gặp hôn và ôm nhau tình tứ trên du thuyền ở ngoài khơi bờ biển California, Mỹ.

Ngày 11/10, Daily Mail gây chú ý với bài báo có tiêu đề “Những bức ảnh gây sốc chứng minh Katy Perry và Justin Trudeau thật sự là cặp đôi: Những nụ hôn nồng cháy và bàn tay âu yếm”.

Ảnh ôm hôn trên du thuyền của Katy Perry và Justin Trudeau. Ảnh: Daily Mail.

Hình ảnh cho thấy nữ ca sĩ mặc bộ đồ bơi màu đen và cựu Thủ tướng Canada để trần thân trên. Hai người đứng ôm nhau trên chiếc du thuyền có tên là Caravelle. Trong một khoảnh khắc, Justin dường như chủ động hôn lên môi người đẹp sinh năm 1984.

Daily Mail cho biết những bức ảnh được du khách trên chiếc thuyền khác chụp lại khi đi ngang qua.

Người này kể: "Cô ấy cho thuyền của mình tiến lại gần chiếc thuyền ngắm cá voi công cộng nhỏ, rồi họ bắt đầu hôn nhau. Tôi không nhận ra cô ấy đang đi cùng ai cho đến khi thấy hình xăm trên tay người đàn ông. Ngay lập tức tôi biết đó là Justin Trudeau".

Chính trị gia sinh năm 1971 nổi tiếng với hình xăm quạ Haida trên vai trái.

Katy Perry và Justin Trudeau bị phóng viên của TMZ phát hiện dành thời gian bên nhau vào ngày 28/7. Cánh săn ảnh ghi lại được hình ảnh hai người đi dạo tại công viên Mount Royal ở Montreal, Canada, rồi dùng bữa tại nhà hàng sang trọng Le Violon.

Hai ngày sau, ông Trudeau mang theo con gái dự buổi hòa nhạc của Katy tại nhà thi đấu đa năng Bell Centre.

Mặc dù sự kết hợp này khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng theo các nguồn tin, họ tìm thấy sự gắn kết ngay lập tức sau khi gặp gỡ tại một sự kiện.

Vào thời điểm đó, People cho biết: “Họ đang quan tâm đến nhau, nhưng cần thời gian để xem chuyện này đi đến đâu. Cô ấy đang đi lưu diễn vòng quanh thế giới, còn anh ấy phải sắp xếp lại cuộc sống sau khi không còn là Thủ tướng Canada nữa. Giữa họ có sự thu hút lẫn nhau. Họ có nhiều điểm chung”.

Katy Perry và Justin Trudeau từng được cho là đã nguội lạnh.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 8, nguồn tin của Daily Mail khẳng định sự giao tiếp giữa Katy Perry và Justin Trudeau sụt giảm đáng kể sau buổi đi dạo và ăn tối thân mật ở Montreal.

“Cô ấy bận, anh ấy cũng bận. Họ có nhiều việc phải làm và sự mới mẻ phai nhạt. Nhưng chuyện này chẳng có gì tiêu cực cả. Họ chỉ không còn liên lạc thường xuyên nữa. Điều đó có thể thay đổi, nhưng hiện tại vẫn vậy. Mọi chuyện lắng xuống rồi”, nguồn tin tiết lộ.

Ngoài lịch trình công việc dày đặc, cựu Thủ tướng Canada cũng được cho là cảm thấy khó chịu vì quá nhiều sự chú ý đổ dồn vào mối quan hệ với chủ nhân hit Roar.

Nguồn tin thứ hai khẳng định Perry và Trudeau mới chỉ phát triển đến giai đoạn bạn bè. Nguyên nhân là nữ ca sĩ chưa sẵn sàng hẹn hò với bất kỳ ai, cần thời gian chữa lành sau chia tay Orlando Bloom.

Thế nhưng, những hình ảnh mới nhất đã bác bỏ tin đồn nguội lạnh trước đó, ngược lại cả hai có vẻ tiến triển nhanh hơn dự đoán.

Trudeau ly thân vợ Sophie Grégoire, vào năm 2023 sau 18 năm chung sống. Cặp đôi có ba người con, hai trai (Xavier và Hadrien) và một gái (Ella-Grace).

Perry và Bloom xác nhận chia tay vào đầu tháng 7 sau gần 10 năm bên nhau. Cả hai có chung con gái 4 tuổi, Daisy Dove.