Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Các em bé triệu view

Hà Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhiều em bé triệu view hội tụ trong MV cùng ca sĩ nhí Xệ Xệ. Ca khúc chọn cách kể giản dị về mong muốn được thấu hiểu của trẻ em trong bối cảnh nhiều áp lực học tập và so sánh vô hình.

Thay đổi định kiến 'con nhà người ta'

Lần đầu có một MV hội tụ các em bé triệu view của Vbiz. Em là một ngôi sao thuộc show Trường học siêu sao ra mắt tối 24/12 chọn cách kể giản dị về mong muốn được thấu hiểu của trẻ em trong bối cảnh nhiều áp lực học tập và so sánh vô hình, lấy thông điệp “Con không cần giống ai vì con là duy nhất”.

MV được thể hiện bởi Xệ Xệ - ca sĩ nhí từng gây sốt mạng xã hội với các MV Em bé chất, Em bé Việt Nam... Trong sản phẩm lần này, Xệ Xệ giữ vai trò kết nối, dẫn dắt không khí chung nhưng không lấn át các bạn nhỏ khác.

mv-thss-24-12-200-02-23-13still014.png
mv-thss-24-12-200-02-15-06still012.png

Cùng xuất hiện là 8 gương mặt của Trường học siêu sao, gồm nhiều em bé nổi tiếng mạng xã hội như em bé nói tiếng Anh MinHee, Sóc, Bona, cặp song sinh Đủ & Dừa (con ca sĩ Khắc Việt), Sữa, Bún và Dừa.

Mỗi em bé mang màu sắc riêng và để các cá tính tự bộc lộ một cách tự nhiên. Không có kịch bản diễn xuất phức tạp, các em chỉ cần ca hát, vận động và tương tác với nhau. Điều này tạo nên cảm giác gần gũi, phù hợp với tinh thần mà ca khúc hướng tới khi mỗi đứa trẻ là một “ngôi sao” theo cách riêng, không cần trở thành bản sao của bất kỳ ai.

Theo nhà sản xuất, Em là một ngôi sao phản ánh xu hướng các chương trình dành cho thiếu nhi hiện nay là giảm áp lực thành tích, tăng không gian để trẻ thể hiện bản thân. MV không đưa ra lời giải cho bài toán giáo dục, nhưng đặt ra câu hỏi quen thuộc: Người lớn đã thực sự lắng nghe trẻ em hay chưa.

Thay đổi định kiến

Em là một ngôi sao được xây dựng từ chính những chất liệu ghi hình của Trường học siêu sao, nơi các em nhỏ trong độ tuổi 4-8 được khuyến khích thể hiện cá tính, năng khiếu và cảm xúc cá nhân. Thay vì dựng nên câu chuyện kịch tính, MV lựa chọn những khoảnh khắc đời thường như giờ học, buổi tập nhảy, những lần vui đùa hay lúng túng rất trẻ con.

Xen kẽ trong đó là các hình ảnh quen thuộc với nhiều gia đình Việt là bảng điểm, lịch học dày đặc, những buổi học thêm căng thẳng. Đặc biệt, hình ảnh “con nhà người ta” hiện diện như áp lực vô hình, tạo nên khoảng cách giữa kỳ vọng của người lớn và cảm nhận của trẻ nhỏ.

mv-thss-24-12-200-02-39-18still006.png
mv-thss-24-12-200-01-34-16still020.png
mv-thss-24-12-200-01-39-23still019.png
mv-thss-24-12-200-02-44-04still010.png

MV đặt trọng tâm vào vấn đề với nhiều gia đình, cảm giác bị so sánh và kỳ vọng quá mức mà trẻ nhỏ phải đối diện trong quá trình lớn lên. Thông điệp “Con không cần giống ai vì con là duy nhất” được lặp lại xuyên suốt.

Ca từ của bài hát đóng vai trò như tiếng nói của chính các em. Đó không phải lời trách móc, mà là mong muốn được nhìn nhận đúng với khả năng và giá trị riêng, dù là ở nghệ thuật, thể thao hay những phẩm chất không dễ đo đếm bằng thành tích. Cách tiếp cận này giúp MV giữ được sự mềm mại, tránh rơi vào giáo điều hay thông điệp quá trực diện.

Hà Trang
#MV #Em là một ngôi sao #Vbiz #trẻ em #áp lực #sáng tạo #bình đẳng

Xem thêm

Cùng chuyên mục