Các em bé triệu view

TPO - Nhiều em bé triệu view hội tụ trong MV cùng ca sĩ nhí Xệ Xệ. Ca khúc chọn cách kể giản dị về mong muốn được thấu hiểu của trẻ em trong bối cảnh nhiều áp lực học tập và so sánh vô hình.

Thay đổi định kiến 'con nhà người ta'

Lần đầu có một MV hội tụ các em bé triệu view của Vbiz. Em là một ngôi sao thuộc show Trường học siêu sao ra mắt tối 24/12 chọn cách kể giản dị về mong muốn được thấu hiểu của trẻ em trong bối cảnh nhiều áp lực học tập và so sánh vô hình, lấy thông điệp “Con không cần giống ai vì con là duy nhất”.

MV được thể hiện bởi Xệ Xệ - ca sĩ nhí từng gây sốt mạng xã hội với các MV Em bé chất, Em bé Việt Nam... Trong sản phẩm lần này, Xệ Xệ giữ vai trò kết nối, dẫn dắt không khí chung nhưng không lấn át các bạn nhỏ khác.

Cùng xuất hiện là 8 gương mặt của Trường học siêu sao, gồm nhiều em bé nổi tiếng mạng xã hội như em bé nói tiếng Anh MinHee, Sóc, Bona, cặp song sinh Đủ & Dừa (con ca sĩ Khắc Việt), Sữa, Bún và Dừa.

Mỗi em bé mang màu sắc riêng và để các cá tính tự bộc lộ một cách tự nhiên. Không có kịch bản diễn xuất phức tạp, các em chỉ cần ca hát, vận động và tương tác với nhau. Điều này tạo nên cảm giác gần gũi, phù hợp với tinh thần mà ca khúc hướng tới khi mỗi đứa trẻ là một “ngôi sao” theo cách riêng, không cần trở thành bản sao của bất kỳ ai.

Theo nhà sản xuất, Em là một ngôi sao phản ánh xu hướng các chương trình dành cho thiếu nhi hiện nay là giảm áp lực thành tích, tăng không gian để trẻ thể hiện bản thân. MV không đưa ra lời giải cho bài toán giáo dục, nhưng đặt ra câu hỏi quen thuộc: Người lớn đã thực sự lắng nghe trẻ em hay chưa.

Thay đổi định kiến

Em là một ngôi sao được xây dựng từ chính những chất liệu ghi hình của Trường học siêu sao, nơi các em nhỏ trong độ tuổi 4-8 được khuyến khích thể hiện cá tính, năng khiếu và cảm xúc cá nhân. Thay vì dựng nên câu chuyện kịch tính, MV lựa chọn những khoảnh khắc đời thường như giờ học, buổi tập nhảy, những lần vui đùa hay lúng túng rất trẻ con.

Xen kẽ trong đó là các hình ảnh quen thuộc với nhiều gia đình Việt là bảng điểm, lịch học dày đặc, những buổi học thêm căng thẳng. Đặc biệt, hình ảnh “con nhà người ta” hiện diện như áp lực vô hình, tạo nên khoảng cách giữa kỳ vọng của người lớn và cảm nhận của trẻ nhỏ.

MV đặt trọng tâm vào vấn đề với nhiều gia đình, cảm giác bị so sánh và kỳ vọng quá mức mà trẻ nhỏ phải đối diện trong quá trình lớn lên. Thông điệp “Con không cần giống ai vì con là duy nhất” được lặp lại xuyên suốt.

Ca từ của bài hát đóng vai trò như tiếng nói của chính các em. Đó không phải lời trách móc, mà là mong muốn được nhìn nhận đúng với khả năng và giá trị riêng, dù là ở nghệ thuật, thể thao hay những phẩm chất không dễ đo đếm bằng thành tích. Cách tiếp cận này giúp MV giữ được sự mềm mại, tránh rơi vào giáo điều hay thông điệp quá trực diện.