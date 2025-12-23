Shin Min Ah cầu nguyện cho Kim Woo Bin

TPO - Sư thầy chủ trì hôn lễ cho Shin Min Ah và Kim Woo Bin hé lộ chuyện tình yêu đẹp của cả hai. Thời điểm Woo Bin đương đầu với bệnh tật, Shin Min Ah là người ở bên chăm sóc, cầu nguyện để người bạn đời giữ vững tinh thần.

Shin Min Ah và Kim Woo Bin tổ chức hôn lễ vào lúc 19h tại sảnh Dynasty Hall, khách sạn Shilla (quận Jung, Seoul) hôm 20/12. Sư thầy Beopryun, đảm nhiệm vai trò chủ hôn, đã gửi gắm những lời chúc phúc đến cặp sao. Bài phát biểu được đăng tải trên website tổ chức Phật giáo Jungto Society.

Theo sư thầy, diễn viên Kim Woo Bin đã trực tiếp ngỏ lời mời làm chủ hôn cho lễ cưới. Năm 2017, trong thời gian điều trị ung thư vòm họng, Kim Woo Bin đã nhận được sự hỗ trợ tinh thần lớn qua những buổi trò chuyện với sư thầy.

Thời điểm đó, Shin Min Ah luôn ở bên chăm sóc. Trước thềm hôn lễ, hai người quyên góp 300 triệu won (hơn 5,3 tỷ đồng) cho nhiều tổ chức, bao gồm Quỹ Bỏng Hallym, Trung tâm Y tế Asan Seoul và tổ chức Good Friends do sư thầy sáng lập.

Đám cưới của Shin Min Ah và chú rể Kim Woo Bin.

Nhận xét về Shin Min Ah, sư thầy Beopryun cho biết cô là người ấm áp, lương thiện, hơn 10 năm qua luôn đều đặn hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn: “Woo Bin từng có thời gian gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Min Ah đã đội gạo cúng trên đầu, đến trước tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ở núi Namsan (Gyeongju) để cầu nguyện. Woo Bin đã dần hồi phục sức khỏe và hôm nay hai con nắm tay nhau, hứa hẹn sẽ bên nhau suốt đời, đó là kết quả của mối duyên sâu sắc”.

Sư thầy Beopryun cho rằng hôn nhân không hề dễ dàng bởi khác biệt quan điểm có thể dẫn đến mâu thuẫn. Ông mong cả hai tôn trọng sự khác biệt và thấu hiểu lẫn nhau. Trên nền tảng đó, vợ chồng cần biết đặt mình vào vị trí của đối phương. Tình yêu thiếu sự thấu hiểu có thể trở thành áp lực, tổn thương. Cuối cùng, sư thầy nhấn mạnh tình yêu luôn đi kèm trách nhiệm, đặc biệt với những người của công chúng, khi đời sống hôn nhân còn gắn với trách nhiệm xã hội.

Hôn lễ của Shin Min Ah và Kim Woo Bin tổ chức riêng tư với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Ảnh cưới của cặp sao được công bố, nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng.

Trong lễ cưới, Shin Min Ah xuất hiện trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi với họa tiết cánh hoa mềm mại, phom dáng quây hình trái tim, điểm nhấn là dải ruy băng trắng mảnh tôn vòng eo thon gọn. Cô hoàn thiện diện mạo bằng vòng choker kim cương, mang lại vẻ thanh lịch và sang trọng. Thiết kế có giá khoảng 31.000 USD. Tại Hàn Quốc, thương hiệu này được các ngôi sao như Kim Yuna, Son Ye Jin hay Park Shin Hye lựa chọn trong ngày lễ trọng đại.

Trang phục cưới của Kim Woo Bin cũng nhận được nhiều quan tâm khi được tiết lộ là thiết kế may đo riêng từ nhà mốt, mang phong cách cổ điển với đường cắt may tinh tế.

Cặp sao gặp nhau lần đầu vào năm 2014 khi quay quảng cáo quần áo và bắt đầu hẹn hò công khai vào năm 2015. Họ bên nhau suốt 10 năm, được xem là một trong những cặp sao bền chặt nhất giới giải trí. Tình cảm của cả hai càng thêm bền chặt trong thời gian Kim Woo Bin tạm ngừng hoạt động vì lý do sức khỏe vào năm 2017. Anh được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng và tạm thời ngừng các hoạt động. Trong suốt thời gian đó, Shin Min Ah luôn ở bên cạnh anh ủng hộ và đồng hành cùng anh.