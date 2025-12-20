Dàn sao hạng A đến lễ cưới Shin Min Ah và Kim Woo Bin

TPO - Shin Min Ah và Kim Woo Bin tổ chức đám cưới riêng tư ngày 20/12. Họ chỉ tiết lộ một tấm hình cưới trước giờ G. Nhiều nghệ sĩ góp mặt tại sự kiện trọng đại của cả hai.

Công ty AM Entertainment quản lý Shin Min Ah và Kim Woo Bin tiết lộ một vài hình ảnh từ bộ ảnh cưới mùa đông của cặp sao. Công ty thông báo cả hai chính thức nên vợ nên chồng ngày 20/12.

“Shin Min Ah và nam diễn viên Kim Woo Bin hôm nay kết hôn. Chúng tôi vô cùng biết ơn những lời chúc phúc ấm áp và sự ủng hộ không ngừng nghỉ mà các bạn đã dành cho cả hai trong hành trình mới đầy ý nghĩa này.

Hai diễn viên đều mong muốn đáp lại tình yêu thương của các bạn bằng cách tiếp tục cống hiến những màn trình diễn xuất sắc nhất trên màn ảnh trong tương lai. Cảm ơn các bạn!".

Trong ảnh, Kim Woo Bin và Shin Min Ah nhìn về phía máy ảnh giữa khung cảnh tuyết rơi, biểu cảm rạng rỡ. Shin Min Ah diện chiếc váy trắng đơn giản thanh lịch, còn Kim Woo Bin chọn bộ vest đen để ton sur ton với cô.

Lễ cưới riêng tư của cặp sao được tổ chức vào ngày 20/12 theo giờ Hàn Quốc tại khách sạn Silla ở Jangchung-dong, Seoul.

Cô dâu Shin Min Ah và chú rể Kim Woo Bin trước giờ diễn ra hôn lễ.

Nam diễn viên Kim Woo Bin bày tỏ lòng biết ơn trước những món quà cưới được gửi đến trước thềm lễ cưới của anh với Shin Min Ah, đánh dấu mối quan hệ kéo dài một thập kỷ của họ.

Nam diễn viên Lee Kwang Soo - bạn thân chú rể, sẽ chủ trì buổi lễ. Một số nghệ sĩ được phóng viên chụp ảnh góp mặt tại đám cưới như V (BTS), Joo Hyuk, Ryu Jun Yeol, Ahn Bo Hyun, Doh Kyung Soo, Uhm Jung Hwa, Kim Tae Ri, Gong Hyo Jin...

V (BTS) có mặt tại đám cưới.

Cặp sao gặp nhau lần đầu vào năm 2014 khi quay quảng cáo quần áo và bắt đầu hẹn hò công khai vào năm 2015. Từ đó, họ duy trì mối quan hệ bền vững suốt 10 năm, được công nhận là một trong những cặp đôi bền chặt nhất giới giải trí.

Tình cảm của họ càng thêm bền chặt trong thời gian Kim Woo Bin tạm ngừng hoạt động vì lý do sức khỏe vào năm 2017, khi anh được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng và tạm thời ngừng các hoạt động. Trong suốt thời gian đó, Shin Min Ah luôn ở bên cạnh và ủng hộ nam diễn viên.

Bắt đầu chương mới của cuộc đời, Kim Woo Bin và Shin Min Ah nhận được những lời chúc mừng nồng nhiệt và sự ủng hộ từ người hâm mộ cũng như các đồng nghiệp.