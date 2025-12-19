Cảnh phim bị chỉ trích dung tục

Song quỹ liên tục nhận chỉ trích

Bộ phim truyền hình Song quỹ do Ngu Thư Hân và Hà Dữ đóng chính sau khi lên sóng đã nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Tác phẩm hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội vì kịch bản bị cho là phi logic, cổ súy quan niệm tình yêu lệch lạc. Đồng thời, phim bị cho là lạm dụng các chi tiết, góc quay mang tính gợi dục, phản cảm, trong khi được phân loại dành cho khán giả từ 13 tuổi trở lên.

Song quỹ bị chỉ trích lạm dụng cảnh "nóng" câu view.

Theo nội dung phim, nữ chính 19 tuổi một mình sang Thái Lan tìm người anh trai nuôi đã xa cách nhiều năm. Dù không cùng huyết thống và không gặp nhau từ thời trung học, mối quan hệ giữa hai nhân vật nhanh chóng vượt khỏi ranh giới tình thân. Điều khiến khán giả bức xúc là quá trình chuyển biến tâm lý gần như không tồn tại. Nhân vật nữ ngay lập tức nảy sinh tình cảm sau khi biết hai người không phải anh em ruột, không có sự dẫn dắt cảm xúc.

Kịch bản bị đánh giá lệch lạc khi liên tục cài cắm những chi tiết nhạy cảm, ám chỉ tình dục, vượt chuẩn mực đạo đức gia đình. Từ lời thoại khen ngoại hình của “anh trai” trước mặt người khác, đến các cảnh tiếp xúc thân thể quá mức, hay những phân đoạn mơ tưởng mang tính thân mật, tất cả đều khiến người xem choáng váng. Đỉnh điểm là đoạn nữ chính có hành động mời gọi anh trai nuôi cùng tắm, góc quay bị nhận xét là dung tục.

Tình tiết phim bị cho là lệch lạc, không phù hợp chiếu trên truyền hình.

Không ít ý kiến cho rằng tác phẩm đã vượt quá ranh giới cho phép đối với một bộ phim phát sóng trên truyền hình. “Đề tài này vốn đã nhạy cảm, phim lại dẫn dắt yếu và cố tình lồng ghép cảnh thân mật dày đặc, khiến người xem cảm thấy bị xúc phạm”, bình luận nhận được nhiều đồng tình. Nhiều khán giả đặt câu hỏi về khâu kiểm duyệt khi bộ phim vẫn được phát sóng và gắn nhãn 13+, trong khi chứa không ít chi tiết bị cho là phù hợp với độ tuổi trưởng thành.

Bên cạnh nội dung, diễn xuất của Ngu Thư Hân cũng trở thành đề tài bàn luận. Ở tuổi 30, nữ diễn viên đảm nhận vai thiếu nữ 19 tuổi nhưng bị nhận xét diễn xuất một màu, lạm dụng biểu cảm nũng nịu, chu môi, trợn mắt và khóc trong hầu hết tình huống. Một số ý kiến cho rằng cô mang nguyên “nét diễn thần tượng” quen thuộc từ các show giải trí vào phim, không tạo được chiều sâu tâm lý cho nhân vật.

Diễn xuất liên tục bị chê bai của Ngu Thư Hân.

Thiết lập nhân vật nam chính cũng bị chê phi thực tế. Từ thiếu niên phong nhã trở thành thợ sửa xe, võ sĩ quyền anh chui, tay đua chợ đen. Những chi tiết nam chính sắp thua cuộc nhưng nữ chính một mình xông vào thế giới ngầm, thay đổi cục diện chỉ nhờ câu gọi “ca ca” bị đánh giá không khác gì phim tổng tài ba xu, thiếu logic.

Trên mạng xã hội nhiều khán giả bày tỏ thất vọng, cho rằng ê-kíp coi thường người xem. Không ít người lo ngại bộ phim, với cách xây dựng mối quan hệ nhập nhằng giữa anh trai - em gái có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận khán giả trẻ.

Ngu Thư Hân lao đao

Nữ diễn viên Ngu Thư Hân từng gây xôn xao dư luận hồi tháng 8 khi cha cô bị cáo buộc cho vay nặng lãi, cấu kết chiếm dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước. Trước loạt cáo buộc này, Ngu Thư Hân đến nay vẫn chưa lên tiếng làm rõ, trong khi bản thân cô cũng bị kéo vào nhiều ồn ào, trong đó có cáo buộc liên bắt nạt đồng nghiệp.

Giữa giai đoạn sự nghiệp rơi vào trạng thái ảm đạm, bộ phim mới Song quỹ của Ngu Thư Hân không công bố lịch chiếu từ trước mà bất ngờ lên sóng ngày 13/12. Hoàn cảnh này khá tương đồng với trường hợp của Triệu Lộ Tư. Việc liệu Ngu Thư Hân có thể giống đối thủ, vượt qua nghịch cảnh để xoay chuyển dư luận hay không được xem là thử thách lớn.

Ngu Thư Hân giữ im lặng sau nhiều cáo buộc thái độ, bắt nạt đồng nghiệp... Cô mất hàng triệu người theo dõi trên Weibo.

Dự án mới Vân sơ lệnh cũng công bố Ngu Thư Hân đảm nhận vai nữ chính. Trong khi đó, Nhất niệm giang nam - bộ phim trước đó dự kiến cô đóng cặp cùng Vương An Vũ - đã quá thời điểm khai máy nhưng vẫn “án binh bất động” sau khi loạt tin tiêu cực của cô bùng nổ. Cư dân mạng phát hiện tài khoản Weibo của Nhất niệm giang nam đã xóa bài viết từng công bố tham gia dự án, đồng thời hủy theo dõi cô. Động thái này khiến người hâm mộ suy đoán ngôi sao sinh năm 1995 đã rút khỏi dự án để chuyển sang Vân sơ lệnh.

Quá trình quay Song quỹ của Ngu Thư Hân cũng gặp không ít trắc trở. Từng có tin đồn đoàn phim phải tạm dừng sản xuất do thiếu kinh phí, có thông tin nói đạo diễn mâu thuẫn với nữ chính. Sau đó, phim được quay trở lại dưới sự tiếp quản của đạo diễn khác. Trong thời gian sang Thái Lan ghi hình ngoại cảnh, ê-kíp gặp phải động đất, chưa lâu sau khi Vương hậu Sirikit của Thái Lan qua đời, cô xuất hiện trong trang phục dạ hội màu xanh để quảng bá phim tại đây và nhận chỉ trích vì bị cho là thiếu tôn trọng quốc tang Thái Lan. Sau nhiều sóng gió, Song quỹ cuối cùng cũng ra mắt khán giả.