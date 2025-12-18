Hệ sinh thái tạo hit

TPO - Năm 2025 chứng kiến thị trường nhạc Việt cạnh tranh cao và sôi động, đặc biệt là các ca khúc mang chủ đề quê hương - đất nước. Em xinh say hi, Anh trai say hi nổi trội ca khúc trending so với phần còn lại của show thực tế.

Năm 2025 khép lại với bức tranh âm nhạc sôi động, nhiều bản hit có khả năng tạo ảnh hưởng lâu dài. Xu hướng các ca khúc mang chủ đề quê hương - đất nước, văn hóa dân tộc chiếm "spotlight". Vai trò của các chương trình truyền hình thực tế tiếp tục được chứng minh khi Em xinh say hi, Anh trai say hi mùa 2 nổi trội, có nhiều bản nhạc được giới trẻ yêu thích.

Hệ sinh thái tạo hit

Các chương trình ca nhạc tiếp tục có đóng góp lớn cho nhạc Việt năm 2025. Ở Làn Sóng Xanh năm nay, Em xinh say hi vượt trội hơn so với những cái tên còn lại khi có tới 17 ca khúc lọt BXH.

Danh sách trải dài từ Không đau nữa rồi, Quả chín quá, Cách (yêu đúng) điệu, Bắc thang lên hỏi ông trời đến AAA, Rơi tự do, Ếch ngoài đáy giếng và Hề. Khả năng tạo hit của các Em xinh không chỉ tập trung vào một vài bài mà được duy trì xuyên suốt mùa phát sóng.

Phương Mỹ Chi có thành tích nổi bật giữa dàn Em xinh.

Trường hợp Phương Mỹ Chi là minh chứng cho hiệu ứng này. Năm 2025, nữ ca sĩ sở hữu sân khấu solo Ếch ngoài đáy giếng đạt hạng nhất trong 7 tuần, lập kỷ lục là nghệ sĩ có nhiều ca khúc góp mặt nhất trên BXH với tổng cộng 13 bài.

Từ các sản phẩm trong Sing!Asia như Bóng phù hoa, Buôn trăng, mashup Lý Bắc Bộ x Đẩy xe bò và Chopticks, đến loạt ca khúc từ Em xinh say Hi như AAA, Hề, Cầm kỳ thi hoạ, I’ll be there, cùng các sản phẩm như Made in Vietnam, Vợ chồng mình quê. Phương Mỹ Chi đang cho thấy linh hoạt, đa dạng, không bị “đóng khung” trong một hình ảnh, đồng thời duy trì độ nhận diện suốt cả năm.

Anh trai say hi mùa 2 cũng có nhiều ca khúc có mặt trong top 10 hàng tuần như Hermosa, Người như anh xứng đáng cô đơn, Người yêu chưa sinh ra, Độc nhất vô nhị, All eyes on us... Đặc biệt, Sớm muộn thì đang cho thấy sự ổn định trong top 10 qua nhiều tuần, song thua thiệt về thời gian tích điểm.

Âm nhạc từ Vũ trụ Anh trai, Em xinh gây sốt.

Hạng mục nam/nữ ca sĩ, rapper được yêu thích nhất, các đại diện từ Vụ trụ "say hi" áp đảo với những gương mặt nổi bật như buitruonglinh, CongB, Mason Nguyễn, Vũ Cát Tường, Đức Phúc, Hieuthuhai, Phương Mỹ Chi, Lamoon...

Nhìn rộng ra các bảng xếp hạng lẫn các chỉ số truyền thông, Anh trai say hi là chương trình giải trí được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội suốt 3 tháng liên tiếp. Sau 13 tập phát sóng, show ghi nhận hơn 23 tỷ lượt nghe và xem toàn cầu trên mọi nền tảng. Lượt tương tác, bình luận lên đến con số hàng chục triệu.

Các bài hát trong chương trình đạt cột mốc chạm hạng nhất Trending YouTube Charts nhiều nhất với 13/30.

Âm nhạc về tình yêu quê hương đất nước bùng nổ

Các số liệu trên các nền tảng âm nhạc cho đến YouTube năm nay có sự hiện diện của những ca khúc liên quan đến văn hóa dân tộc, tình yêu quê hương đất nước. Dữ liệu từ Làn Sóng Xanh 2025 cũng không ngoại trừ. Bắc Bling của Hòa Minzy kết hợp cùng NSƯT Xuân Hinh, Tuấn Cry không chỉ bùng nổ view trên YouTube mà còn ghi nhận cột mốc hiếm có khi trụ vững 41 tuần trong Top 10, trong đó có 13 tuần giữ vị trí thứ nhất.

Bên cạnh Bắc Bling, các ca khúc quê hương - đất nước đồng loạt ghi dấu ấn trên BXH như Made in Vietnam, Nỗi đau giữa hòa bình, Nhà tôi có treo một lá cờ, Còn gì đẹp hơn.

Hòa Minzy có một năm nổi bật với Bắc Bling, Nỗi đau giữa hòa bình.

Đáng chú ý, Viết tiếp câu chuyện hòa bình tạo dấu ấn khi trở thành ca khúc có nhiều phiên bản cùng lúc xuất hiện trong BXH nhất, với ba bản thể hiện của Nguyễn Duyên Quỳnh, Đông Hùng - Võ Hạ Trâm và Tùng Dương.

Đây cũng là trường hợp thú vị khi dư luận từng tranh cãi xem ai mới là người thể hiện thành công ca khúc này nhất. Bản Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện là tác phẩm gốc do Nguyễn Văn Chung chấp bút, hút hàng tỷ view nhờ remix. Trong khi đó phiên bản của Đông Hùng - Võ Hạ Trâm từng gây sốt dịp A50. Ca khúc một lần nữa khoác màu áo mới khi được Tùng Dương trình diễn trong concert quốc gia.

Sự thành công của ca khúc này không chỉ đến từ thời điểm phát hành trùng với các dấu mốc kỷ niệm quan trọng, mà còn ở cách tiếp cận. Các nghệ sĩ đưa chất liệu văn hóa dân gian, lồng ghép thông điệp quen thuộc trở nên dễ nghe, dễ chia sẻ.

Ngoài Bắc Bling, những ca khúc giữ vị trí Top 1 nhiều tuần còn có Ếch ngoài đáy giếng của Phương Mỹ Chi (7 tuần), Phép màu (nhạc phim Đàn cá gỗ) do MAYDAYs và Minh Tốc thể hiện (6 tuần) và Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế của MIN feat. Dangrangto & Antransax (5 tuần).

Xét về độ bền, Bắc Bling dẫn đầu với con số 41 tuần, theo sau là Phép màu (24 tuần), Ếch ngoài đáy giếng, Dancing in the dark (cùng 17 tuần) và Tái sinh (15 tuần).

Khán giả dự đoán ở những hạng mục Ca khúc của năm, Bài hát hiện tượng sẽ là sự cạnh tranh của Bắc Bling, Phép màu, Còn gì đẹp hơn. Bên cạnh đó là nhiều hạng mục có sự cạnh tranh hấp dẫn không kém là Gương mặt mới xuất sắc, Album của năm, MV của năm...