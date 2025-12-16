Tín hiệu sau 10 năm Trung Quốc cấm cửa Kpop

TPO - Chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc khả năng tổ chức đại nhạc hội Kpop quy mô lớn tại Trung Quốc vào đầu tháng 1/2026. Động thái này làm dấy lên kỳ vọng về việc Bắc Kinh có thể nới lỏng các hạn chế lâu nay đối với làn sóng Hallyu (Hàn lưu).

Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin ngày 15/12, chính phủ nước này đang xem xét việc tổ chức buổi hòa nhạc Kpop quy mô lớn tại Trung Quốc vào tháng 1/2026.

Thông tin ngay lập tức làm sống lại những suy đoán về khả năng Trung Quốc nới lỏng lệnh hạn chế đối với nội dung văn hóa Hàn Quốc vốn kéo dài 10 năm nay.

J.Y.Park, đồng chủ tịch Ủy ban Trao đổi Văn hóa Đại chúng của Phủ Tổng thống, trò chuyện với Tổng thống Lee Jae Myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2025 vào ngày 1/10. Ảnh: @asiansoul_jyp.

The Korea Herald cho hay Tổng thống Lee Jae Myung được cho là đang cân nhắc chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 1 như động thái đáp lễ, sau cuộc gặp thượng đỉnh gần đây với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị cấp cao APEC tổ chức tại Gyeongju vào tháng trước. Trong bối cảnh đó, việc tổ chức một concert Kpop tại Trung Quốc được xem là bước đi mang báo hiệu khả năng dỡ bỏ “lệnh cấm Hallyu”.

Lệnh hạn chế này được Trung Quốc áp dụng từ năm 2016, sau khi Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ, khiến các buổi hòa nhạc Kpop, chương trình truyền hình và nhiều hoạt động xuất khẩu văn hóa Hàn Quốc gần như bị đình trệ hoàn toàn tại thị trường tỷ dân trong nhiều năm.

Các nguồn tin trong ngành cho biết buổi hòa nhạc tiềm năng có thể gắn liền với chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Lee Jae Myung, dù hiện chưa có xác nhận chính thức.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã bác bỏ thông tin cho rằng kế hoạch đã được chốt, nhấn mạnh rằng “chưa có điều gì được xác nhận” liên quan tới sự kiện này.

Tuy vậy, bốn công ty giải trí Kpop lớn gồm HYBE, JYP Entertainment, SM Entertainment và YG Entertainment đều xác nhận với The Korea Herald rằng họ đã nhận được các câu hỏi thăm dò từ phía chính phủ về khả năng sắp xếp lịch trình nghệ sĩ trong khoảng thời gian nói trên.

Cả bốn công ty đưa ra cùng một phản hồi: “Không có việc tuyển chọn chính thức hay sự kiện nào được xác nhận, nhưng đúng là đã có những trao đổi ngắn gọn liên quan đến lịch trình của nghệ sĩ vào tháng 1".

Tổng thống Lee Jae Myung nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân giữa Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn bằng văn bản với hãng thông tấn Tân Hoa Xã hồi tháng trước, ông cho rằng hai nước cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như văn hóa và môi trường, đồng thời tiếp tục mở rộng giao lưu con người nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại quốc yến diễn ra trong khuôn khổ APEC hồi tháng 10, Tổng thống Lee Jae Myung đã giới thiệu J.Y.Park - đồng Chủ tịch Ủy ban Tổng thống về Giao lưu Văn hóa Đại chúng - với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Kim Young Bae, chính trị gia cũng tham dự buổi tiệc, chia sẻ rằng ông Tập Cận Bình đã bày tỏ sự quan tâm tới việc tổ chức một buổi biểu diễn quy mô lớn tại Bắc Kinh và dường như đã chỉ đạo Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị về vấn đề này.

Ông Kim cho biết hy vọng hoạt động trao đổi này sẽ trở thành bước ngoặt trong việc nới lỏng các hạn chế hiện tại, mở đường cho sự mở rộng toàn diện hơn của các hoạt động văn hóa Hàn Quốc tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, Ủy ban Giao lưu Văn hóa Đại chúng lại cho rằng cuộc trao đổi giữa Chủ tịch Tập và J.Y. Park chỉ mang tính chào hỏi xã giao và phát biểu lịch sự trong khuôn khổ ngoại giao.

“Việc diễn giải sự việc vượt quá mức đó là quá sớm và mang tính suy đoán", ủy ban này nhấn mạnh, đồng thời cho rằng bầu không khí tích cực sau hội nghị thượng đỉnh vẫn có thể tạo tiền đề cho các hoạt động giao lưu văn hóa sôi động hơn trong tương lai.