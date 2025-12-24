Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Áo dài ren, xuyên thấu nhưng không phá vỡ truyền thống

Trạch Dương
TPO - Giữa lúc áo dài bước vào mùa cao điểm cuối năm, giám đốc sáng tạo Chi Bùi gây chú ý khi thực hiện private show mang tinh thần Phục hưng (Renaissance) thông qua trang phục truyền thống. Toàn bộ người mẫu được “đo ni đóng giày” riêng cho từng thiết kế, không gian tôn vinh vẻ đẹp của những người phụ nữ.

35 người mẫu thể hiện tinh thần Renaissance

Bước vào cao điểm cuối năm và chuẩn bị đón Tết truyền thống, áo dài đang là mặt hàng được phụ nữ mạnh tay đầu tư. Các nhà mốt đưa trang phục truyền thống phủ sóng thị trường.

Từ những mẫu áo dài phom dáng cơ bản, ngày càng xuất hiện nhiều BST, show diễn về áo dài, trang phục truyền thống được cách tân gắn thông điệp ý nghĩa, tôn vinh cái đẹp, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của phụ nữ.

Một trong những show diễn đang được giới thời trang chú ý là buổi private show của Chi Bùi. Chương trình diễn ra tại không gian phong cách hoài cổ. Lý giải về buổi ra mắt "khác người", Chi Bùi - người đứng sau sàn diễn độc và 35 thiết kế của SS26 Maison Denude - cho rằng thời trang phải được đặt vào trạng thái quan sát chậm, đủ để người thưởng thức nghệ thuật cảm nhận được cấu trúc, chất liệu, chuyển động của từng thiết kế.

z7358935914007-9edae4490a173c1372628e5f3c52c6b9.jpg
z7358935374841-7cab80509c6d2f75d361fe4eab8b79b5.jpg
z7358933580502-d40025cd66ef0cd72a3bd85299591220.jpg
z7358936160747-a08f9f92889d5ac0e9215f795d3dd674.jpg
z7358934598758-6e16d2e1f9efa5c86408fcc55b739db1.jpg
z7358935122434-900a0c230e468da4adb796e2e77d4598.jpg
z7358932668355-59b9abdcd0971369ce1971a765da804c.jpg
z7358932115907-911986b2001e53b6663149844f0cf7e1.jpg

Giám đốc sáng tạo nói thêm private show là cách để cô tôn trọng sự hiện diện của toàn bộ khách mời và người mẫu là phụ nữ. Không gian riêng tư tránh để khách mời bị lấn át bởi sự gấp gáp, những phần trình diễn thời trang nặng tính phô diễn.

Để tạo nên show diễn tôn vinh 100% phụ nữ, Chi Bùi "đo ni đóng giày" cho từng người mẫu, kịch bản chương trình. Mở đầu chương trình là phần trình diễn violin của nghệ sĩ Jmi Ko, gợi mở tinh thần Renaissance (Phục hưng) - cảm hứng xuyên suốt các thiết kế.

Phần trình diễn của 35 người mẫu được giám đốc sáng tạo chắt lọc. Danh sách người diễn toàn là model chuyên nghiệp, trưởng thành từ lò đào tạo, cuộc thi người mẫu lớn trong và ngoài nước, có kinh nghiệm quốc tế.

Những cái tên được "đo ni đóng giày" gồm Gigi Hương Giang đảm nhận vai trò first face, mở màn bộ sưu tập bằng phong thái điềm tĩnh. Nhóm model hạng A như Á quân Trà My, quán quân Siêu mẫu Quốc tế Quỳnh Anh, quán quân Next Top Kim Dung, Hoàng Yến, Trần Thùy Trang, Bảo Trâm, Rosa Vũ… sau đó tạo mạch diễn liền mạch nhờ khả năng tiết chế chuyển động, giữ nhịp điệu chậm và thanh nhã để tôn tinh thần trang phục.

Để khép lại tinh thần Renaissance, nhà mốt chọn Hồng Lan (Hellen) đảm nhận vị trí vedette. Giám đốc sáng tạo mượn hình ảnh người phụ nữ điềm tĩnh, mang tinh thần giao thoa văn hóa Việt - Pháp để nói lên triết lý thời trang theo đuổi từ những ngày đầu gia nhập địa hạt thời trang.

z7358929116698-51b6a91602bd0971e2f18c72e6519eb4.jpg
z7358929989628-cdd9ce9a68341e4538e85fc8e84a94d3.jpg
z7358929786919-84f299948872e2abde96c73150edb83f.jpg
z7358930409759-712ffab207ba4e3f60df93b3ec7ca04f.jpg
z7358936411616-65c9af2384d301c4f3909ba7d03faada.jpg
z7358928007144-6d8a161c92878bf00943fc5adbc36a21.jpg
z7358933843000-5c9e5432ad6b509be4586996a5b2ee85.jpg
z7358934093237-aef8936c3bf14ad852ad140705ff34b2.jpg

Không phá vỡ áo dài truyền thống

Với 35 thiết kế, đặc biệt ở áo dài cách tân, giám đốc sáng tạo tiếp cận yếu tố truyền thống theo hướng tiết chế, đặt trọng tâm vào cấu trúc và cảm giác mặc. Các chất liệu được tuyển chọn từ nhiều làng nghề trong và ngoài nước, có cả những chất liệu mang dấu ấn vintage, được kết hợp cùng ren và hiệu ứng xuyên thấu một cách chừng mực.

Nhà mốt nhấn mạnh mỗi thiết kế được xây dựng như một hành trình thủ công, nơi thêu tay và đính kết không nhằm tạo hiệu ứng thị giác mạnh, làm nổi bật chiều sâu chất liệu và trải nghiệm cá nhân của người mặc.

z7358928957415-3b38f499c7940ac465e41726d770d090.jpg
z7358930562860-45d7f5d2aa9c24f932b8df56ff42bf3c.jpg
z7358931540985-785f019b910a60f1a09072c67915a604.jpg
z7358933111993-979a30e9813dd15ee455c54827ab3c4f.jpg
z7358784294320-471cd12a6a619662f148ee62ecaa54ca.jpg
z7358784693339-18ce17cdb048c59ea963cf84e2f76133.jpg
z7358784847198-5f00979d589ec98dbe640f4d0f1dcdb5.jpg
z7358784918806-e6bcef756dbb26ac0f1d741dfc8a744e.jpg

“Trên nền những vật liệu độc đáo, từng đường chỉ và chi tiết trở thành một ẩn dụ về thời gian, di sản và cảm xúc”, Chi Bùi nói.

Cách xử lý ren, xuyên thấu và cấu trúc bốn tà trong các thiết kế áo dài không phá vỡ hình thức truyền thống, mà mở rộng biên độ biểu đạt. Trang phục được thiết kế để chuyển động tự nhiên, giữ sự thanh nhã vốn có, đồng thời phản ánh tinh thần đương đại qua phom dáng và nhịp điệu.

Những năm tháng sống tại châu Âu hình thành nên cách giám đốc sáng tạo nhìn nhận văn hoá mặc như một ngôn ngữ nội tâm. Nhà mốt khẳng định việc kết hợp tinh thần cổ điển, thanh lịch với yếu tố truyền thống, đồng thời xen kẽ những chi tiết nổi loạn không phải là một sự pha trộn mang tính chủ ý, mà xuất phát từ cá tính nguyên bản của thương hiệu.

z7358780586635-69d19ece355a9e3763a65ea603d42073.jpg
z7358780853001-19bdb86af3c6ba84d47de35c3813c427.jpg
z7358781927606-d69eee78cd6e52798af4c77db48e58cc.jpg
z7358782381540-5d5a7d23210e1a59fc2800865ee9e2f9.jpg
z7358783934536-76f5a622c438b0655018e172082e5c69.jpg
z7358784066072-9a4d5405a96af3ed13bc237f67bc78eb.jpg
Trạch Dương
#Cách tân áo dài truyền thống #Thời trang Phục hưng Renaissance #Show diễn riêng tư và nghệ thuật #Tinh thần phụ nữ đương đại #Kết hợp văn hóa Việt - Pháp #Chất liệu thủ công và thêu tay #Trang phục thể hiện cá tính và cảm xúc #Thương hiệu thời trang Á Đông hiện đại

