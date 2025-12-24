Diễn viên Đỗ Trung Tuấn giành Á vương 1 Manhunt Vietnam 2025: Học bài bản, đi chậm và làm nghề nghiêm túc

Phát triển bằng tri thức, kỷ luật và sự chỉn chu trong từng vai diễn là lựa chọn mà diễn viên Trung Tuấn đang theo đuổi. Sau khi ghi dấu trên sóng VTV với vai Thượng úy Phúc, anh vừa giành danh hiệu Á vương 1 tại Manhunt Vietnam 2025.

Từ truyền hình chính thống đến cuộc thi sắc đẹp lớn nhất dành cho nam giới

Tối 16/12, tại đêm chung kết Manhunt Vietnam 2025, Đỗ Trung Tuấn là đại diện đến từ Hà Nội đã được xướng tên ở vị trí Á vương 1. Anh gây ấn tượng nhờ phong thái điềm đạm, phần trình diễn chỉn chu và tác phong ổn định xuyên suốt các vòng thi.

Đặc biệt, trong phần thi tài năng, Trung Tuấn thể hiện trích đoạn sân khấu Khoảng trời đẹp nhất là một kịch bản do chính anh viết và đạo diễn. Câu chuyện tình yêu giữa một nhiếp ảnh gia và cô gái mắc bệnh nan y được thể hiện với tiết chế, cảm xúc và mang thông điệp nhân văn. Tiết mục giúp anh lọt Top 5 phần thi tài năng, cạnh tranh cùng nhiều thí sinh có thế mạnh ca hát, võ thuật.

Trung Tuấn chia sẻ sau cuộc thi:“Tôi không chọn con đường ngắn. Tôi chọn hành trình có chiều sâu. Mỗi vai diễn là một cơ hội để sống tử tế hơn với nghề.”

Trước đó, anh từng xuất hiện trong các phim truyền hình như Nơi giấc mơ tìm về, Đi về miền có nắng, và được biết đến nhiều hơn với vai Thượng úy Phúc trong Hành trình công lý. Dù không phải vai chính, nhưng hình ảnh một điều tra viên sắc sảo, đúng chuẩn tác phong công vụ đã giúp anh tạo được dấu ấn với khán giả khung giờ vàng.

Một trường hợp hiếm hoi: học bài bản, theo đuổi nghệ thuật dài hạn

Sinh năm 1997, Đỗ Trung Tuấn tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, sau đó tiếp tục theo học hệ Thạc sĩ Nghệ thuật sân khấu tại Hà Nội và hoàn thành chương trình vào năm 2024. Anh cũng từng giành Huy chương Bạc Tài năng trẻ toàn quốc 2020 ở mảng sân khấu kịch nói, và là học viên của lớp đào tạo diễn viên truyền hình do VTV tổ chức.

Trong môi trường nghệ thuật vốn nhiều biến động, việc một nghệ sĩ trẻ duy trì học hành bài bản, chọn lọc vai diễn và giữ tác phong làm việc ổn định là điều không phổ biến. Trung Tuấn mong muốn xây dựng hình ảnh bằng thực lực và sự nghiêm túc, cũng là điều khiến nhiều đạo diễn đánh giá cao.

Với chiều cao 1m83, gương mặt điện ảnh và nền tảng học vấn vững, Trung Tuấn là một trong số ít gương mặt trẻ có thể đảm nhận cả tuyến vai hành chính, chính luận lẫn tâm lý, gia đình. Danh hiệu Á vương 1 là thành tích ghi nhận quá trình rèn luyện đó, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, truyền hình và thời trang.