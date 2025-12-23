Bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch năm 2025

TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025. Trong 15 đề cử do ban tổ chức công bố, chuỗi chương trình kỷ niệm Đại lễ A80 gồm triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” và chuỗi concert quốc gia đều có tên.

Ban tổ chức đã gửi công văn đến các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL), các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch trên toàn quốc, các tổ chức liên quan đề nghị đề cử sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tiêu biểu trong năm 2025.

Kết thúc thời gian đề cử theo quy định, ban tổ chức đã nhận được 135 đề cử của 50 đơn vị. Trên cơ sở đó, ban tổ chức tiếp tục tổng hợp, lựa chọn 15 sự kiện, tổ chức họp báo để bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu nhất. Họp báo được tổ chức ngày 23/12 tại Hà Nội với sự tham gia của đại diện phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và địa phương.

Họp báo bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025 được tổ chức ngày 23/12 tại Hà Nội.

Ông Phan Thanh Nam - Phó Tổng Biên tập báo Văn hóa, Phó Trưởng ban tổ chức - cho biết triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc là sự kiện chính trị - văn hóa đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhằm tôn vinh 80 năm lịch sử vẻ vang của dân tộc và khẳng định khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới.

"Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam tổ chức triển lãm có quy mô và tầm cỡ lớn nhất từ trước đến nay. Diễn ra gần 20 ngày, triển lãm đã thu hút khoảng 10 triệu lượt khách tham quan, tạo tiếng vang mạnh mẽ trong nước và quốc tế", ông Phan Thanh Nam nêu.

Triển lãm thành tựu đất nước gợi mở hướng tổ chức triển lãm và hội chợ trên tinh thần đổi mới, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam.

Từ thành công của triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tiếp tục tổ chức các triển lãm, hội chợ quy mô nhằm duy trì tinh thần đổi mới, sáng tạo, đồng thời khẳng định tiềm lực và vị thế của Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng thịnh vượng đất nước trong giai đoạn mới.

Hòa chung không khí tưng bừng của cả nước, các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Bộ VHTTDL đã triển khai chuỗi chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước. "Thành công của chuỗi hoạt động văn hoá, nghệ thuật là minh chứng rõ nét văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, hệ điều tiết và động lực phát triển bền vững đất nước", ông Phan Thanh Nam nêu.

﻿ ﻿ Chuỗi concert mừng đại lễ A80 được đề cử một trong những sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu năm 2025.

Các sự kiện nổi bật thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa, đặc biệt là âm nhạc được BTC đề cập các đại nhạc hội Việt Nam trong tôi, 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, Tôi yêu Tổ quốc tôi do Bộ VHTTDL tổ chức, Hạ Long 2025 - Hào khí Di sản, Bừng sáng tương lai, Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng (tỉnh Quảng Ninh), chuỗi chương trình V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, V Fest - Thanh xuân rực rỡ, V Fest - Vietnam Today (Đài Truyền hình Việt Nam), đại nhạc hội Tổ quốc trong tim và chương trình âm nhạc quốc tế Good morning Vietnam (Báo Nhân Dân)…

Bên cạnh đó, âm nhạc Việt Nam cũng gây tiếng vang trên trường quốc tế, khi ca sĩ Đức Phúc cùng các nghệ sĩ giành giải Nhất tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 - sự kiện được tổ chức trở lại với quy mô toàn cầu sau nhiều năm gián đoạn.

Chiến thắng của Đức Phúc tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 gây tiếng vang trên trường quốc tế.

Bên cạnh chuỗi sự kiện mừng đại lễ A80, danh sách đề cử còn có các sự kiện: công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế chuyển biến rất tích cực, kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025) và 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những chỉ đạo quan trọng, định hướng phát triển trong giai đoạn mới, dấu ấn của bộ phim Mưa đỏ cho thấy đóng góp nổi bật của ngành điện ảnh trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam giành ngôi vô địch ASEAN Cup, du lịch Việt Nam tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism)...