Trăn trở của Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương

TPO - Cuốn sách Bảo tồn và tu bổ di tích kiến trúc gỗ của TS. KTS Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - vừa được giới thiệu tới độc giả, phản ánh những suy tư, kinh nghiệm và giải pháp tích lũy hơn một phần tư thế kỷ gắn bó với công tác tu bổ di tích.

Thư viện quốc gia Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản (NXB) Văn hóa dân tộc tổ chức lễ ra mắt hai cuốn sách Việt sử tân ước toàn biên của học giả Hoàng Đạo Thành và cuốn sách Bảo tồn và tu bổ di tích kiến trúc gỗ của TS. Kiến trúc sư (KTS) Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL). Sự kiện có sự tham gia đông đảo của nhiều học giả, nhà khoa học ở nhiều thế hệ.



Tại lễ ra mắt, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết cuốn sách này là những trăn trở, băn khoăn hơn một phần tư thế kỷ làm công tác tu bổ di tích của ông về câu hỏi: Làm thế nào ngăn chặn lại quá trình hủy hoại của những di tích làm bằng vật liệu gỗ.

Với cuốn sách, độc giả sẽ hiểu sâu hơn về sự trăn trở, băn khoăn và nỗ lực tìm lời giải của tác giả qua 3 phần chính: Những đặc điểm của di tích kiến trúc gỗ, Tình trạng bảo tồn và tình trạng kỹ thuật của chúng và nhận thức, Ứng xử thế nào trong trùng tu, tu bổ.

TS. KTS Hoàng Đạo Cương chia sẻ về quá trình viết nên cuốn sách Bảo tồn và tu bổ di tích kiến trúc gỗ.

Chia sẻ về quá trình hình thành cuốn sách, TS. KTS Hoàng Đạo Cương cho biết niềm đam mê với kiến trúc và di sản được nuôi dưỡng từ những hình ảnh, ký ức gia đình và quá trình công tác thực tiễn.

Tốt nghiệp đại học năm 1994 và làm việc tại Viện Bảo tồn di tích, TS. KTS Hoàng Đạo Cương có cơ hội đi nhiều công trình tiêu biểu, từ đó ấp ủ mong muốn viết một cuốn sách chuyên sâu khi điều kiện cho phép. Với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, TS. KTS Hoàng Đạo Cương đã hoàn thiện công trình như một sự đóng góp cho ngành bảo tồn, với mong muốn các nhà chuyên môn, nhà quản lý và sinh viên các đại học có thêm tài liệu tham khảo giá trị.

Cuốn sách Bảo tồn và tu bổ di tích kiến trúc gỗ là trăn trở, băn khoăn hơn một phần tư thế kỷ làm công tác tu bổ di tích của TS. KTS Hoàng Đạo Cương.

"Thời gian qua, với những kinh nghiệm còn khiêm tốn của mình, tôi đã cố gắng viết một cuốn sách về bảo tồn kiến trúc gỗ. Đối với tôi, di sản văn hóa Việt Nam vô cùng quý giá, bởi dù các công trình kiến trúc cổ truyền mang vẻ mộc mạc, giản dị, không đồ sộ hay vĩ đại như những ngôi đền ở La Mã, Hy Lạp, nhưng lại chứa đựng những giá trị rất riêng, không thể trộn lẫn. Tinh hoa của kiến trúc cổ truyền Việt Nam, theo tôi, hội tụ rõ nét nhất ở kiến trúc gỗ", TS. KTS Hoàng Đạo Cương nêu.

Ông hy vọng cuốn sách góp phần giúp đỡ những nhà chuyên môn, những người làm công tác quản lý, bảo tồn, cũng như cho sinh viên các đại học. Với ông, cuốn sách này là sự đóng góp của bản thân dành cho ngành nghề mình yêu quý và đã được tin tưởng giao phó trong suốt thời gian qua.

KTS Lê Thành Vinh - nguyên Viện trưởng Viện Bảo tồn Di tích - chia sẻ về cuốn sách Bảo tồn và tu bổ di tích kiến trúc gỗ tại lễ ra mắt.

KTS Lê Thành Vinh - nguyên Viện trưởng Viện Bảo tồn Di tích (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - đánh giá cao giá trị khoa học của cuốn sách. Ông cho rằng các hợp phần trong cuốn sách được xây dựng theo một tiến trình logic, chặt chẽ, từ khâu nhận diện vấn đề đến việc đề xuất giải pháp, đặc biệt có những minh chứng cụ thể, rõ ràng.

"Đây là công trình vừa mang tính nhập môn, giúp người đọc tiếp cận một hệ thống di sản đặc biệt quan trọng, vừa đưa ra những quan điểm, lý luận và tri thức khoa học có khả năng ứng dụng trực tiếp vào thực tiễn bảo tồn di tích. Xuyên suốt cuốn sách là hệ thống tư liệu phong phú, đầy đặn và đáng tin cậy, tạo nên nền tảng vững chắc cho các nghiên cứu và hoạt động bảo tồn sau này.

Lễ ra mắt hai cuốn sách Việt sử tân ước toàn biên, Bảo tồn và tu bổ di tích kiến trúc gỗ được tổ chức ngày 17/12 tại Hà Nội.

Còn tác phẩm Việt sử tân ước toàn biên là di sản học thuật quý giá, không chỉ đơn thuần ghi lại các sự kiện lịch sử mà còn giới thiệu những vấn đề liên quan đến việc biên soạn nội dung, kết cấu văn bản và hệ thống giáo dục nước ta thời phong kiến. Cuốn sách được nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá có giá trị độc đáo, được viết bằng chữ Hán, với một tinh thần giáo khoa rất chặt chẽ, chuyển tải tinh thần yêu nước, tinh thần đổi mới.

Tại sự kiện, dòng họ Hoàng Đạo cũng đã trao tặng gần 40 đầu sách do các tác giả trong dòng họ nghiên cứu, thực hiện cho Thư viện quốc gia Việt Nam.

KTS Hoàng Đạo Kính chia sẻ những giá trị gia đình được truyền lại qua nhiều thế hệ, trong đó việc dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là dạy làm người. Ông vui mừng khi những cuốn sách của gia đình được trao tặng cho Thư viện quốc gia Việt Nam. Việc này góp phần lan toả tinh thần dạy học của gia đình Hoàng Đạo.