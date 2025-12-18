1.000 video lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới

TPO - Gần 1.000 đoạn video tham dự cuộc thi sáng tạo video/clip Ấn tượng Du lịch Việt Nam cho thấy sức sống mạnh mẽ của truyền thông số trong quảng bá hình ảnh đất nước.

Cuộc thi sáng tạo video/clip Ấn tượng Du lịch Việt Nam năm 2025 đã khép lại sau hơn ba tháng phát động. thu hút gần 1.000 tác phẩm dự thi. Lễ trao giải cuộc thi được tổ chức tối 17/12 tại Hà Nội.

Cuộc thi do Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, diễn ra từ ngày 13/8 đến 15/11/2025. Gần 1.000 tác phẩm gửi về, trong đó có hơn 500 video/clip ngắn và hơn 400 video/clip dài chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của cuộc thi trong cộng đồng sáng tạo nội dung, người làm du lịch và những người yêu mến Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong phát biểu tại lễ trao giải.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong nhấn mạnh, năm 2025 đánh dấu bước phục hồi và tăng trưởng ấn tượng của du lịch Việt Nam khi đón 20 triệu lượt khách quốc tế, dự kiến đạt 21,5 triệu lượt vào cuối năm, cùng 135 triệu lượt khách nội địa, doanh thu khoảng một triệu tỷ đồng.

"Đây là những con số 'biết nói', khẳng định vai trò mũi nhọn của du lịch trong nền kinh tế và hiệu quả của đổi mới quảng bá, xúc tiến. Cuộc thi Ấn tượng Du lịch Việt Nam là minh chứng sinh động cho sự kết hợp giữa du lịch, chuyển đổi số và sáng tạo nội dung, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam hiện đại, hấp dẫn ra thế giới", theo Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong.

Các tác phẩm dự thi đã mang đến bức tranh đa chiều về văn hóa, du lịch Việt Nam, từ thiên nhiên hùng vĩ, di sản văn hóa lâu đời đến những câu chuyện đời thường, gần gũi, giàu bản sắc. Dải đất hình chữ S hiện lên không chỉ qua những biểu tượng quen thuộc, mà còn qua những lát cắt mới mẻ, sinh động của từng vùng đất.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức - phát biểu tại lễ trao giải.

Theo đánh giá của ban giám khảo, chất lượng tác phẩm năm nay có sự đồng đều và nổi bật. Nhiều video/clip được đầu tư công phu về kịch bản, hình ảnh, âm thanh, thể hiện tư duy kể chuyện mạch lạc và cảm xúc. Đặc biệt, lực lượng sáng tạo trẻ để lại dấu ấn rõ nét với cách tiếp cận hiện đại, ngôn ngữ hình ảnh mới, giàu năng lượng, cho thấy khả năng bắt nhịp nhanh với xu hướng truyền thông số.

Phát biểu tại lễ tổng kết cuộc thi, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban tổ chức - nhấn mạnh cuộc thi đã tạo nên một không khí sáng tạo vượt ngoài dự kiến.

"Thông qua các video/clip dự thi, hình ảnh Việt Nam được lan tỏa mạnh mẽ hơn trên môi trường số, góp phần làm giàu kho dữ liệu truyền thông về du lịch, đồng thời thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng. Chúng tôi kỳ vọng các tác phẩm xuất sắc tiếp tục được sử dụng trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong nước và quốc tế", bà Nguyễn Thị Hoàng Lan nêu.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong trao giải Nhất cho 2 tác giả đoạt Giải hạng mục video/clip ngắn - dài.

Ban tổ chức đã trao 24 giải thưởng chính thức cùng nhiều giải thưởng phụ với tổng giá trị giải thưởng hơn 600 triệu đồng, trong đó hạng mục video/clip ngắn gồm: một giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và hạng mục video/clip dài gồm: một giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba, 5 giải Khuyến khích.

Ban tổ chức đã trao 24 giải thưởng chính thức cùng nhiều giải thưởng phụ với tổng giá trị giải thưởng hơn 600 triệu đồng.

Ở hạng mục video/clip ngắn, giải Nhất được trao cho tác phẩm Việt Nam - Điểm đến ấn tượng của tác giả Hieu Nhi Travel. Ở hạng mục video/clip dài, giải Nhất thuộc về tác phẩm Rú Chá vào Thu của tác giả Lê Tấn Thanh.

Bên cạnh đó, các giải thưởng chuyên đề và giải bình chọn cũng ghi nhận những góc nhìn riêng biệt về điểm đến Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các giá trị văn hóa - lịch sử tiêu biểu của đất nước.