Concert cuối năm: Cuộc đua khắc nghiệt, nguy cơ bể sô

TP - Mỹ Tâm đang lâng lâng trong men say khi tự xô đổ kỷ lục của chính mình và lập kỳ tích của nhạc Việt với live concert ước khoảng 40.000 khán giả. Nhạc sĩ Huy Tuấn đánh giá: See The Light là “show diễn đông người tham gia nhất của một ca sĩ Việt Nam”. Ông nói, cứ tưởng dạng show lớn thế chỉ có 3 người làm được là BlackPink, G-Dragon hay BTS tại thị trường Việt Nam, thế mà Mỹ Tâm đã làm được. Trong khi Họa mi tóc nâu bội thu, lại có những đồng nghiệp khác chịu cảnh hẩm hiu.

“Kiêng” nhắc từ “ế”?

Không chỉ “hoàng tử phòng trà” Lân Nhã buộc phải hủy concert, một cái tên khác đang được nhắc đến là Dương Khắc Linh, chủ nhân của loạt ca khúc được yêu thích: Papa, Đường về xa xôi, Cánh hồng phai, Đừng như thói quen…

Tác giả Cánh hồng phai không dùng chữ “hủy” mà dùng chữ “dời lịch”. Dương Khắc Linh viết: “Linh và ê-kíp rất háo hức chờ đợi ngày 14/12 để được gặp mọi người trong Liveshow Linh cảm - Âm nhạc đưa tôi về nhà, kỷ niệm 15 năm làm nghề. Tuy nhiên, những ngày qua, tình hình mưa lũ tại miền Trung - đặc biệt là khu vực Phú Yên (Đắk Lắk) quê hương của Linh - đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề. Chứng kiến hình ảnh đồng bào oằn mình trong bão lũ, Linh thật sự không khỏi xót xa…”.

Anh tuyên bố dời lịch sang mùa xuân 2026, cụ thể ngày 21/03/2026 và nói rõ, tất cả vé mà khán giả đã mua đều sẽ được tự động bảo lưu toàn bộ quyền lợi. Với những “thượng đế” muốn hoàn vé, ê-kíp sẽ hỗ trợ chu đáo qua email thông báo chính thức. Dương Khắc Linh không nói gì đến tình hình bán vé, song có người lại mỉa mai: “Không biết lượng sức, vé bán hết chưa nào?”. “Bà xã” của nhạc sĩ lập tức đáp trả: “Mời anh mua vé tới xem trực tiếp để biết số lượng vé đã bán”.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh dời lịch concert kỷ niệm 15 năm làm nghề sang mùa xuân 2026

Khi hủy concert kỷ niệm 15 năm ca hát ở Hà Nội, Lân Nhã cũng nói về tình hình bão lũ ở miền Trung, anh muốn chung tay giúp người dân ở vùng bị thiên tai ổn định cuộc sống sau lũ lụt nên dời lịch concert sang thời điểm khác. Song “hoàng tử phòng trà” thẳng thắn thừa nhận, lượng vé Nhã concert bán ra không đạt.

Một số đêm nhạc đi kèm hoạt động nghỉ dưỡng ở Hà Nội cũng bị hủy. Song of Winter, dự định tổ chức ngày 14/12/2025, nhưng sát thềm đêm diễn thì đơn vị tổ chức thông báo cáo lỗi. “Quyết định này xuất phát từ những lý do khách quan bất khả kháng, ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện tổ chức sự kiện vào thời điểm hiện tại.

Dù đã nỗ lực hết sức để tìm kiếm các phương án thay thế đến phút chót, nhưng để đảm bảo an toàn và trải nghiệm tốt nhất cho quý khán giả cũng như các nghệ sĩ, chúng tôi buộc lòng phải tạm dừng chương trình”. Không một lời nào trong thông báo của ban tổ chức Song of Winter nhắc đến chuyện bán vé.

Bị khán giả dỗi khi thông báo hủy concert phải kể đến sự kiện 8Wonder Winter 2025 vào cuối tháng 11 vừa qua. Xem ra, “ế vé” vẫn là từ vô cùng nhạy cảm với đơn vị tổ chức. Lý do hủy sô thường được nêu một cách mông lung, không cụ thể, đúng kiểu: “Người khôn ăn nói nửa chừng”, để cho khán giả nửa mừng, nửa lo.

Thị trường đang bão hòa

Biển người ở concert See The Light của Mỹ Tâm

8Wonder Winter 2025 có nhân vật đặc biệt Alicia Keys. Không ít khán giả Việt háo hức mua vé 8Wonder Winter 2025 chỉ vì cô ấy. Dù đơn vị tổ chức không nhắc đến ế vé, khán giả vẫn cố xoáy vào nỗi đau: “Ế quá thì phải hủy thôi”, họ bình luận ngay dưới thông báo của đơn vị tổ chức.

Những sự kiện đình đám bị hủy dù đơn vị tổ chức đã nhiệt tình xin lỗi vẫn không thể làm khán giả hài lòng. “Thượng đế” đánh giá đó là “trò đùa ác”, đánh mất niềm tin, gây thiệt hại về tài chính cho khán giả. Một khán giả lên tiếng: “Thật sự là tôi đã khóc đấy, uy tín kiểu này đây sao, vé máy bay, khách sạn của tôi thì sao?”; “Thà đi concert nước ngoài còn hơn. Tự nhiên ở TPHCM mà đi du lịch Hà Nội 3 ngày”…

Lý do ế vé cũng được khán giả vạch ra: “Đem cả thế giới nhét vào một đêm. Ảo tưởng”; “Line up (danh sách nghệ sĩ) thập cẩm”… Có vị đã mua vé vì Alicia Keys đưa ra lời khuyên cho đơn vị tổ chức: “Lần sau nên chọn line up 1-2 màu thôi. Thập cẩm sẽ khó có tệp khách hàng chuẩn. Tôi đi vì Alicia Keys và đã mua vé, nhưng nhìn nhóm còn lại cũng hơi nản”. Một khán giả cho rằng, nghệ sĩ quốc tế về Việt Nam mà “sold out” (bán hết vé) chắc chỉ có G-Dragon, BlackPink, BTS, Taylor Swift.

Ngay cả ở TPHCM các concert cũng không dễ đạt trạng thái cháy vé. Ít nghệ sĩ làm nên “lịch sử”. Kể cả Soobin Hoàng Sơn cũng phải cần một khoảng thời gian không ngắn để bán hết các hạng vé All-Rounder The Final. Trong khi Soobin Hoàng Sơn có thể đẩy 15.000-20.000 vé thì concert của nghệ sĩ khác trầy trật đẩy đôi ngàn vé. Đến hẹn lại lên, Như Quỳnh lại làm đại nhạc hội, chị không dám “tự gánh” sản phẩm của mình mà phải cầu “yểm trợ” của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác, trong đó có Hồ Văn Cường - nam ca sĩ trẻ sở hữu lượng fan lớn và chịu chi. Bán vé concert khó khăn nên các nghệ sĩ nhiệt tình livestream kêu gọi khán giả mua vé. Chưa bao giờ nghệ sĩ lại “lụy” khán giả như bây giờ.

Những concert của nghệ sĩ trong nước phải “dời lịch” như Lân Nhã hay Dương Khắc Linh không khó đoán. Nhã concert ngay từ đầu đã bị kêu giá vé cao và nhiều người chỉ ra giọng Nhã hay, Nhã cư xử lịch thiệp, văn hóa, song Nhã hợp phòng trà hơn. Và Nhã cũng cần bứt phá, đừng chăm chỉ bào mòn con đường hát lại những tình khúc nổi tiếng.

Trường hợp concert của nhạc sĩ Dương Khắc Linh dù có sự góp mặt của những tên tuổi như Hồ Ngọc Hà hay Noo Phước Thịnh mà vẫn không dễ “sold out” cũng không khó hiểu.

Mỹ Tâm đang được nhiều khán giả đặt biệt danh mới “Nữ hoàng Vpop” sau concert hút lượng khán giả khổng lồ

Mỹ Tâm với See The Light đã hút lượng khán giả khổng lồ. Khán giả cũng cần được nghỉ ngơi, cần làm những việc khác và họ cũng cần dành tiền sắm Tết. Trong những bình luận trên mạng xã hội đã thấy nhiều khán giả bảo nhau tạm nghỉ concert vì Tết đến sầm sập sau lưng. Cũng phải nói thêm, nhạc sĩ vốn là người ở sau vầng hào quang rực rỡ, khác hoàn toàn với nghệ sĩ biểu diễn.

Người ta nhớ đến Mỹ Tâm với Tóc nâu môi trầm, Nhé anh, Ước gì… nhưng người ta ít nhớ đến cha đẻ của những ca khúc này hơn, thậm chí có người còn hồn nhiên coi sáng tác của Quốc Bảo là của riêng Mỹ Tâm.

Trong concert của Dương Khắc Linh thì Hồ Ngọc Hà hay Noo Phước Thịnh chỉ sắm vai phụ, thậm chí mời nhân vật đang “cháy” rừng rực hiện nay, Mỹ Tâm, tham gia chắc cũng khó cháy vé.

Một lí do khác, với khán giả cái tên Dương Khắc Linh ở thời điểm hiện nay ít được nhắc đến hơn trước, bởi nhiều tên tuổi khác đã lớn lên, thành người tạo hit… Tác giả Cánh hồng phai gắn bó với gameshow nhưng hiện tại gameshow giảm nhiệt. Về đời tư, Dương Khắc Linh đang hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ, không có gì để khán giả tò mò, đoán định kiểu như người ta đi See The Light để còn “soi” Mai Tài Phến và Mỹ Tâm “thả thính”.

Hà Nội là điểm hẹn concert nhưng càng là nơi khán giả thường xuyên được chiêu đãi món ngon thì nguy cơ “ế” vé của nghệ sĩ lại càng cao. Đúng hơn, đó là mảnh đất đầy thử thách.

Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Văn Cương dự đoán: “Hủy sô lớn, nhỏ ở Hà Nội phần nào cho thấy thị trường đã bão hòa”. Ông đánh giá cao đêm nhạc hút lượng khán giả khổng lồ của Mỹ Tâm: “Kể cả vé rẻ, thậm chí phút chót mở cửa tự do thì lấp đầy sân Mỹ Đình thì cũng đáng nể rồi. Nhất là live concert của Mỹ Tâm lại làm vào cuối năm 2025”.

Các chuyên gia cho rằng, tổ chức đêm nhạc vào thời điểm cuối năm tại Hà Nội là tự gây khó cho mình, nguy cơ bể sô cao vì sau sự kiện A80, khán giả đã no nê concert, mà toàn những concert tầm vóc, quy mô, hiệu ứng lớn. Trở lại vào mùa xuân 2026, biết đâu Dương Khắc Linh sẽ có cú “vặn mình”?