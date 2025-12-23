Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Người đẹp sinh viên gây quỹ gần 400 triệu đồng

Duy Quốc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam diễn ra tại TP. Đà Nẵng không chỉ tôn vinh nhan sắc, trí tuệ và bản lĩnh của nữ sinh viên, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội khi gây quỹ hơn 386 triệu đồng cho các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Tối 22/12, tại TP. Đà Nẵng, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 tổ chức đêm gala Sinh viên nhân ái - Chắp cánh ước mơ, nhằm tìm kiếm các danh hiệu Đại sứ nhân ái, Đại sứ tài năng và gây Quỹ sinh viên nhân ái.

Tại đêm gala, ban tổ chức đã vận động, gây quỹ được hơn 386 triệu đồng từ các mạnh thường quân để đóng góp vào Quỹ sinh viên nhân ái.

Theo ban tổ chức, toàn bộ số tiền gây quỹ được sử dụng nhằm hỗ trợ học phí cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc tiếp nhận hồ sơ từ các đại học, đồng thời triển khai hỗ trợ hàng năm để giúp sinh viên yên tâm học tập, vươn lên trong cuộc sống.

hhhbvn1.jpg
Cuộc thi gây quỹ hơn 386 triệu đồng.
hhhvdnimg-2332.jpg
Cuộc thi tạo điều kiện để sinh viên được hành động cụ thể, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần sẻ chia với cộng đồng.

Ngoài ra, Quỹ sinh viên nhân ái còn chung tay hỗ trợ người dân các tỉnh, thành khu vực miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt. Việc thành lập quỹ xuất phát từ thực tế miền Trung liên tiếp gánh chịu nhiều đợt thiên tai gây thiệt hại nặng nề, qua đó tạo điều kiện để sinh viên có những hành động cụ thể, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần sẻ chia với cộng đồng.

Trong đêm gala, top 6 thí sinh tài năng trình diễn các tiết mục múa, hát, nhảy nhằm chinh phục ban giám khảo. Ở phần thi tìm kiếm danh hiệu Đại sứ nhân ái, các thí sinh được chia thành hai nhóm, triển khai hai dự án cộng đồng gồm Trạm tiếp sức tới trường và Mạch nguồn miền Trung.

Kết quả của hai phần thi được công bố tại đêm chung kết, diễn ra tối 28/12 tại Nhà thi đấu Quân khu 5 (TP. Đà Nẵng).

hhhvdndcbm7882-6016.jpg
hhhvdnca-si-chau-a-david-le.jpg
hhhvdndcbm7560.jpg
Đêm gala có sự tham gia biểu diễn của nhiều ca sĩ.
hhhvdndcbm5675.jpg
hhhvdndcbm6093.jpg
hhhvdnimg-2330.jpg
hhhvdnimg-2331.jpg
Trong đêm gala, top 6 thí sinh tài năng trình diễn các tiết mục múa, hát, nhảy nhằm chinh phục ban giám khảo.

Thí sinh đăng quang hoa hậu sẽ nhận tổng giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, vương miện, học bổng du học, gói truyền thông cùng các phần quà từ nhà tài trợ. Bên cạnh danh hiệu Hoa hậu và 4 Á hậu, BTC còn trao nhiều giải phụ như Người đẹp thân thiện, Người đẹp mặc trang phục truyền thống đẹp nhất, Người đẹp được khán giả yêu thích nhất, Người đẹp ảnh, Người đẹp phong cách, Đại sứ khởi nghiệp sáng tạo, Đại sứ sinh viên tài năng và Đại sứ sinh viên nhân ái.

Theo ban tổ chức, việc xây dựng Quỹ sinh viên nhân ái không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ cộng đồng, mà còn gửi gắm thông điệp rằng cuộc thi không đơn thuần là sân chơi sắc đẹp, mà là hành trình bồi đắp giá trị nhân văn, giáo dục, góp phần hình thành lớp công dân trẻ gương mẫu, lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội.

Duy Quốc
