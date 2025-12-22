Mở đợt cao điểm ngăn chặn nghệ sĩ quảng cáo gian dối

TPO - Kế hoạch triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2026-2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới ban hành có nhiều nội dung đáng chú ý liên quan đến nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2026-2030, đồng thời tổ chức đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đây là kế hoạch kịp thời trong bối cảnh buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trong thời điểm cận Tết.

Một trong số nội dung được đặc biệt quan tâm của kế hoạch là kiểm soát quảng cáo sai sự thật. Bộ VHTTDL yêu cầu các cơ quan báo chí, doanh nghiệp quảng cáo, nền tảng mạng xã hội, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch không được quảng bá thông tin gây nhầm lẫn, phóng đại chất lượng, công dụng hoặc xuất xứ sản phẩm.

Nhiều nghệ sĩ phải trả giá vì hành vi quảng cáo sai sự thật.

Người nổi tiếng, người có ảnh hưởng nếu tham gia quảng cáo gian dối sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mỗi tháng, cơ quan thuộc Bộ sẽ tổ chức rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về công bố thông tin sai sự thật liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gắn với văn hóa, thể thao, du lịch. Kế hoạch nêu rõ tập trung vào sách lậu, văn hóa phẩm độc hại, hàng lưu niệm giả mạo, tour du lịch không phép và hoạt động quảng cáo, livestream có dấu hiệu gian lận.

Ngoài kiểm tra, xử lý, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội cũng được đẩy mạnh. Nội dung tuyên truyền chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch.

Năm 2025, những vụ việc nổi cộm liên quan đến các nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật đã làm xói mòn niềm tin của công chúng. Nhiều trường hợp nghệ sĩ tự "vẽ" thêm vào kịch bản quảng cáo sản phẩm, nói nhiều thứ không có trong kịch bản. Một số vi phạm thường xuyên trong quảng cáo còn có sử dụng hình ảnh, danh xưng của các bác sĩ khi quảng cáo, quảng cáo thực phẩm chức năng như thuốc chữa bệnh, quảng cáo gây nhầm lẫn về công dụng. Thực tế đó đòi hỏi cơ quan chức năng cần triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, đủ sức răn đe.

Nghệ sĩ cần tự giác khắc phục và tiếp nhận những hình phạt theo pháp luật một cách nghiêm túc, không được tái phạm.

Tại buổi thông tin về điểm mới của Luật Quảng cáo hồi tháng 7, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do nhấn mạnh Cục hướng đến hạn chế sự xuất hiện của người nổi tiếng, nghệ sĩ trên báo, nền tảng và cả sân khấu biểu diễn nếu vi phạm. Nghệ sĩ cần tự giác khắc phục và tiếp nhận những hình phạt theo pháp luật một cách nghiêm túc, không được tái phạm.

Ông Lê Quang Tự Do cũng đề nghị các đại lý quảng cáo cân nhắc cắt hợp tác với KOL, KOC vi phạm trong một thời gian nhất định để họ suy nghĩ về hành vi của mình.