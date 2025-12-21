Bộ sưu tập tem Giáng sinh đang thu hút đông đảo người tới xem

TPO - Bộ sưu tập tem Mầu nhiệm Giáng Sinh trong Hội nhập Văn hóa của nhà sưu tập, Thạc sĩ, Bác sĩ Phan Vũ Anh Minh được trưng bày tại NXB Phụ nữ (Chi nhánh phía Nam), gần Nhà thờ Đức Bà (phường Sài Gòn) đã thu hút đông đảo người dân tới chiêm ngưỡng.

Theo ông Hoàng Anh Thi, Chủ nhiệm CLB Việt Stamp, tem bưu chính như một tấm danh thiếp quốc gia, là đại sứ trong lĩnh vực đối ngoại. Tem cũng là sứ giả thiện chí vì hòa bình, đi đến mọi đất nước trên thế giới mà không cần hộ chiếu, thị thực. Con tem đến mọi nơi, không phân biệt lãnh thổ, khu vực, chính kiến, tôn giáo, tín ngưỡng, thể chế chính trị, chế độ xã hội, sắc tộc, màu da. Thông qua Văn hóa sưu tập tem, con tem trở thành cầu nối làm cho toàn thế giới nhích lại gần nhau hơn, hiểu biết nhau hơn.

Những chiếc tem trở thành cầu nối văn hoá

Vào mỗi dịp lễ Giáng sinh, người dân trên khắp nơi trên thế giới hân hoan trang hoàng nhà cửa đón mùa lễ hội. Ngoài mục đích vui chơi thư giãn, lễ Giáng sinh còn là dịp để gửi gắm những lời chúc hay và ý nghĩa đến bạn bè, người thân thông qua những tấm thiệp chúc mừng có dán những con tem nhỏ xinh mang màu sắc rực rỡ. Đây là một cách thể hiện tình cảm đầy chân thành mà không phương tiện kỹ thuật số nào có thể thay thế được.

FDC của Pháp ngày 09/05/1970, hình ảnh Sứ Thần truyền tin cho Đức Mẹ Maria.

Còn theo nhà sưu tập Phan Vũ Anh Minh, bộ sưu tập tem Giáng sinh chỉ là một phần nhỏ trong các bộ sưu tập của ông, nhưng đó là một dấu ấn độc đáo bởi mỗi cánh tem, mỗi vật phẩm bưu chính không chỉ là một minh chứng cho sự kiện Giáng Sinh, mà còn là một mảnh ghép lịch sử kể lại quá trình Hội nhập Văn hóa tinh tế, nơi đức tin Kitô giáo tôn trọng và tiếp thu những giá trị truyền thống, giúp tình yêu và hy vọng của sự Mầu Nhiệm Giáng sinh trở nên gần gũi, thân thương với mọi tâm hồn trên khắp thế giới.

Nhà sưu tập Phan Vũ Anh Minh giới thiệu bộ sưu tập tem Giáng sinh

“Trong bộ sưu tập tem Giáng sinh của tôi có cả những cánh tem quốc tế, nhưng cũng có rất nhiều chiếc tem của Việt Nam. Giáng sinh ở Việt Nam giờ không chỉ là câu chuyện tôn giáo, mà còn là câu chuyện của văn hóa, của niềm vui sum vầy gia đình và sự sẻ chia giữa con người với con người. Mỗi con tem nhỏ bé, khi được đặt cạnh nhau, sẽ tạo nên một bức tranh lớn về niềm hạnh phúc chung”, nhà sưu tập Phan Vũ Anh Minh.

Chùm ảnh bộ sưu tập tem Giáng sinh:

Nhiều con tem độc đáo được trưng bày

Không khí tràn ngập trên các con tem

Những kiến trúc nhà thờ cổ khắp thế giới trên tem

Tem Giáng sinh của Áo năm 1944

Bô tem Nam phi kỷ niệm 50 năm Ông già Noel

Chùm tem về Cộng đồng Vaticano và Giáo Hoàng Gioan XXIII

Bộ tem Ngôi sao phương Đông

Tem New Zeland

Tem Nam Phi

Thiệp chúc Noel và Năm mới Việt Nam do nhà thờ ấn hành

Tem hình ảnh Người mẹ Việt Nam và đứa trẻ

Tem in hình Hoàng hậu Nam Phương

Bộ tem Giáng sinh đã thu hút đông đảo người xem

Năm 1898, Bưu chính Canada đã phát hành bộ tem Giáng sinh đầu tiên trên thế giới. Từ đó cho đến nay, nhiều quốc gia trên thế giới phát hành các bộ tem chào mừng lễ Giáng sinh hàng năm, kể cả những quốc gia không có Kitô giáo là tôn giáo chính. Tem Giáng sinh đã trở thành một chuyên đề hấp dẫn thu hút nhiều người sưu tập tem nhờ ý nghĩa của đức tin, sự phong phú về cách thể hiện, màu sắc tươi vui, bắt mắt.