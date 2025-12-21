Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Bộ sưu tập tem Giáng sinh đang thu hút đông đảo người tới xem

Trọng Thịnh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ sưu tập tem Mầu nhiệm Giáng Sinh trong Hội nhập Văn hóa của nhà sưu tập, Thạc sĩ, Bác sĩ Phan Vũ Anh Minh được trưng bày tại NXB Phụ nữ (Chi nhánh phía Nam), gần Nhà thờ Đức Bà (phường Sài Gòn) đã thu hút đông đảo người dân tới chiêm ngưỡng.

Theo ông Hoàng Anh Thi, Chủ nhiệm CLB Việt Stamp, tem bưu chính như một tấm danh thiếp quốc gia, là đại sứ trong lĩnh vực đối ngoại. Tem cũng là sứ giả thiện chí vì hòa bình, đi đến mọi đất nước trên thế giới mà không cần hộ chiếu, thị thực. Con tem đến mọi nơi, không phân biệt lãnh thổ, khu vực, chính kiến, tôn giáo, tín ngưỡng, thể chế chính trị, chế độ xã hội, sắc tộc, màu da. Thông qua Văn hóa sưu tập tem, con tem trở thành cầu nối làm cho toàn thế giới nhích lại gần nhau hơn, hiểu biết nhau hơn.

dsc01539.jpg
Những chiếc tem trở thành cầu nối văn hoá

Vào mỗi dịp lễ Giáng sinh, người dân trên khắp nơi trên thế giới hân hoan trang hoàng nhà cửa đón mùa lễ hội. Ngoài mục đích vui chơi thư giãn, lễ Giáng sinh còn là dịp để gửi gắm những lời chúc hay và ý nghĩa đến bạn bè, người thân thông qua những tấm thiệp chúc mừng có dán những con tem nhỏ xinh mang màu sắc rực rỡ. Đây là một cách thể hiện tình cảm đầy chân thành mà không phương tiện kỹ thuật số nào có thể thay thế được.

anh-man-hinh-2025-12-21-luc-080312.png
FDC của Pháp ngày 09/05/1970, hình ảnh Sứ Thần truyền tin cho Đức Mẹ Maria.

Còn theo nhà sưu tập Phan Vũ Anh Minh, bộ sưu tập tem Giáng sinh chỉ là một phần nhỏ trong các bộ sưu tập của ông, nhưng đó là một dấu ấn độc đáo bởi mỗi cánh tem, mỗi vật phẩm bưu chính không chỉ là một minh chứng cho sự kiện Giáng Sinh, mà còn là một mảnh ghép lịch sử kể lại quá trình Hội nhập Văn hóa tinh tế, nơi đức tin Kitô giáo tôn trọng và tiếp thu những giá trị truyền thống, giúp tình yêu và hy vọng của sự Mầu Nhiệm Giáng sinh trở nên gần gũi, thân thương với mọi tâm hồn trên khắp thế giới.

trienlamtem-8.jpg
Nhà sưu tập Phan Vũ Anh Minh giới thiệu bộ sưu tập tem Giáng sinh

“Trong bộ sưu tập tem Giáng sinh của tôi có cả những cánh tem quốc tế, nhưng cũng có rất nhiều chiếc tem của Việt Nam. Giáng sinh ở Việt Nam giờ không chỉ là câu chuyện tôn giáo, mà còn là câu chuyện của văn hóa, của niềm vui sum vầy gia đình và sự sẻ chia giữa con người với con người. Mỗi con tem nhỏ bé, khi được đặt cạnh nhau, sẽ tạo nên một bức tranh lớn về niềm hạnh phúc chung”, nhà sưu tập Phan Vũ Anh Minh.

Chùm ảnh bộ sưu tập tem Giáng sinh:

dsc01540.jpg
Nhiều con tem độc đáo được trưng bày
dsc01538.jpg
Không khí tràn ngập trên các con tem
dsc01539.jpg
Những kiến trúc nhà thờ cổ khắp thế giới trên tem
anh-man-hinh-2025-12-21-luc-080353.png
Tem Giáng sinh của Áo năm 1944
anh-man-hinh-2025-12-21-luc-075016.png
Bô tem Nam phi kỷ niệm 50 năm Ông già Noel
anh-man-hinh-2025-12-21-luc-074952.png
Chùm tem về Cộng đồng Vaticano và Giáo Hoàng Gioan XXIII
anh-man-hinh-2025-12-21-luc-074920.png
Bộ tem Ngôi sao phương Đông
anh-man-hinh-2025-12-21-luc-074849.png
Tem New Zeland
anh-man-hinh-2025-12-21-luc-074857.png
Tem Nam Phi
anh-man-hinh-2025-12-21-luc-075119.png
Thiệp chúc Noel và Năm mới Việt Nam do nhà thờ ấn hành
anh-man-hinh-2025-12-21-luc-075053.png
Tem hình ảnh Người mẹ Việt Nam và đứa trẻ
trienlamtem-4.jpg
Tem in hình Hoàng hậu Nam Phương
dsc01531.jpg
Bộ tem Giáng sinh đã thu hút đông đảo người xem

Năm 1898, Bưu chính Canada đã phát hành bộ tem Giáng sinh đầu tiên trên thế giới. Từ đó cho đến nay, nhiều quốc gia trên thế giới phát hành các bộ tem chào mừng lễ Giáng sinh hàng năm, kể cả những quốc gia không có Kitô giáo là tôn giáo chính. Tem Giáng sinh đã trở thành một chuyên đề hấp dẫn thu hút nhiều người sưu tập tem nhờ ý nghĩa của đức tin, sự phong phú về cách thể hiện, màu sắc tươi vui, bắt mắt.

Trọng Thịnh
#Giáng sinh #Noel #sưu tập Tem

Xem thêm

Cùng chuyên mục