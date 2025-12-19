Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe bún riêu bất ngờ nổ tan giữa đường khiến nhiều người khiếp vía

Mạng xã hội chia sẻ clip cho thấy một vụ nổ khiến xe bún riêu tan tành ở gần cầu vượt Linh Xuân, TPHCM.

Ngày 19-12, Công an phường Linh Xuân, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ nổ bình gas khiến nhiều người khiếp vía.

2.gif

Sáng cùng ngày, chị P.T.N, 34 tuổi, ngụ TPHCM, đẩy xe tự chế loại 3 bánh đi bán bún riêu ở vỉa hè đường Đỗ Mười, đoạn ngay cầu vượt Linh Xuân, phường Linh Xuân.

Trên xe có bếp gas và bình gas loại 12 kg cùng nồi, dụng cụ nấu bún riêu. Trong lúc chị N. bật bếp nấu thì lửa bốc lên mạnh, bình gas phát nổ.

Vụ nổ khiến tất cả đồ đạc đều bị hư hại nặng nề. May mắn chị N. không bị thương.

Sự việc sau đó được đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người giật mình bởi sức công phá của bình gas.

1-9740.jpg
Xe bún riêu bị nổ tan tành.
2-9300.jpg
Nhiều người khiếp vía.
Người Lao động
#bình gas #Linh Xuân #nổ #xe bún riêu #cầu vượt #TPHCM #tai nạn

