TPHCM đồng loạt khởi công loạt dự án giao thông trọng điểm

TPO - Sáng 19/12, TP.HCM đồng loạt khởi công nhiều dự án giao thông quy mô lớn, trong đó có dự án thành phần 2 - cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1); 2 đoạn của Vành đai 2; cầu - đường Nguyễn Khoái,… Đây được xem là dấu mốc quan trọng thể hiện quyết tâm hoàn thiện hạ tầng chiến lược của thành phố.

Phát biểu tại lễ khởi công dự án thành phần 2 - cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, ông Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Ban Giao thông TP.HCM cho biết, dự án đầu tư xây dựng cao tốc TP.HCM – Mộc Bài (giai đoạn 1) là dự án trọng điểm quốc gia.

Riêng dự án thành phần 2 tập trung đầu tư hệ thống đường gom dân sinh với tổng chiều dài gần 43 km. Trong đó, đoạn qua địa bàn TP.HCM dài khoảng 19,66 km, đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài khoảng 23,48 km, mặt cắt ngang mỗi tuyến rộng 5 m.

Cùng với đó, dự án sẽ xây dựng 7 cầu vượt và 7 hầm chui dân sinh trên địa bàn TP.HCM, đồng thời triển khai các hạng mục tương tự tại tỉnh Tây Ninh nhằm đảm bảo kết nối thông suốt cho người dân hai bên tuyến. Tổng mức đầu tư của dự án thành phần 2 là 2.422 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2027.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo các sở ban ngành tham dự lễ khởi công dự án thành phần 2 cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

Theo ông Minh, dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài có mục tiêu giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông trên Quốc lộ 22 hiện hữu, đồng thời hình thành tuyến cao tốc kết nối đồng bộ với Vành đai 3, Vành đai 4. Tuyến đường này còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển chuỗi công nghiệp – đô thị Mộc Bài - TP.HCM - Cảng Cái Mép - Thị Vải, gắn với hành lang kinh tế Xuyên Á, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM, Tây Ninh và vùng Đông Nam Bộ.

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 120km/h. Giai đoạn 1 xây dựng 4 làn xe hoàn chỉnh, đồng bộ các hạng mục công trình trên tuyến, hệ thống giao thông thông minh và thu phí theo quy chuẩn hiện hành.

Ông Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Ban Giao thông TPHCM.

Ông Nguyễn Anh Minh nhấn mạnh, việc TP.HCM đồng loạt khởi công các dự án lớn vào dịp 19-12 là dấu mốc đặc biệt, thể hiện quyết tâm của TP trong hoàn thiện hạ tầng chiến lược, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. “Các công trình này đều có tính lan tỏa lớn, khi hoàn thành sẽ góp phần giảm ùn tắc, tăng kết nối liên vùng và tạo động lực phát triển bền vững cho TP.HCM và toàn vùng Đông Nam Bộ”, ông Minh nói.

Ban Giao thông cam kết sẽ tập trung cao nhất nguồn lực, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tăng cường quản lý hiện trường, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công, tổ chức thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư, đáp ứng sự kỳ vọng của lãnh đạo TP và người dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Để đạt được các mục tiêu trên, bên cạnh việc liên tục cố gắng, không ngừng đẩy nhanh tiến độ triển khai, đại diện Ban Giao thông cho biết đơn vị rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của UBND TP.HCM và UBND tỉnh Tây Ninh, sự hỗ trợ của Sở ngành, các chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để có thể hoàn thành Dự án đúng theo tiến độ đề ra.

Cũng trong sáng 19/12, Ban Giao thông TP.HCM tổ chức khởi công dự án Vành đai 2 TP.HCM đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp và đoạn từ Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng, với tổng mức đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng. Khi hoàn thành, các đoạn này sẽ góp phần khép kín Vành đai 2, giảm ùn tắc khu vực cửa ngõ phía Đông TP.

Bên cạnh đó, dự án cầu - đường Nguyễn Khoái vượt kênh Tẻ và rạch Bến Nghé cũng chính thức khởi công. Công trình có tổng chiều dài hơn 2,5km, tổng mức đầu tư 3.724 tỷ đồng, hình thành trục giao thông mới kết nối khu vực phía nam TP, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu.