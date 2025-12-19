Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Nội khởi công siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng có vốn đầu tư 855.000 tỷ đồng

Thanh Hiếu- Duy Phạm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án có quy mô khoảng 11.000 ha, gồm 4 dự án thành phần, dự kiến hoàn thành năm 2030.

Sáng ngày 19/12, dưới sự chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, Liên danh chủ đầu tư (gồm Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - Thaco - T&T Group - Tập đoàn Hòa Phát) tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo thành phố tới dự.

dab86597-0a6e-4934-9d00-2bfb7cc03a5a-3584.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Theo định hướng quy hoạch, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng, được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), dự kiến hoàn thành năm 2030.

Quy mô dự án khoảng 11.000 ha, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Quy mô đầu tư gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng quỹ đất GPMB khoảng 2.100 ha.

dcd6d79c-55c9-434f-9006-3b7f258d1538-8264-4417.jpg
Toàn cảnh buổi lễ

Dự án chia thành 4 dự án thành phần độc lập. Trong đó, Dự án thành phần 1 là Trục Đại lộ cảnh quan Tả ngạn sông Hồng được triển khai trên địa bàn 7 xã, phường. Dự án gồm tuyến đại lộ Tả Hồng với quy mô 4-10 làn xe, dài khoảng 35,78km; tuyến đường cảnh quan ven sông dài 29km; hệ thống 4 cụm công viên cảnh quan với tổng diện tích khoảng 2.250 ha cùng hệ thống kè sông phía Tả Hồng dài khoảng 29km.

2.jpg
Phối cảnh tổng thể Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng
3.jpg
Phối cảnh tổng thể Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Dự án thành phần 2 là Trục Đại lộ cảnh quan Hữu ngạn sông Hồng, được triển khai dọc theo sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa giới hành chính của 9 xã. Dự án gồm tuyến đại lộ Hữu Hồng với quy mô 8 -10 làn xe, chiều dài khoảng 44,82km; tuyến đường cảnh quan ven sông dài khoảng 19km; hệ thống 4 cụm công viên cảnh quan ven sông với tổng diện tích 1.004ha, cùng hệ thống kè sông phía Hữu Hồng dài khoảng 30km.

Dự án thành phần 3 là Tuyến metro đi ngầm bên Hữu ngạn sông Hồng dài khoảng 42km, đi qua địa bàn 9 xã, phường. Việc thiết lập tuyến metro đi ngầm nhằm mục tiêu kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của thành phố, bảo đảm phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, lâu dài.

Dự án thành phần 4 là khu đô thị tái định cư được triển khai tại chỗ trong phạm vi dự án dưới hình thức các khu chung cư cao tầng.

Việc triển khai dự án sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, phát triển không gian đô thị hai bên bờ sông, kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại, bền vững, mang tính biểu trưng của Thủ đô; đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, dự án hướng tới tái thiết toàn diện không gian đô thị ven sông theo định hướng an toàn, bền vững, thích ứng với điều kiện tự nhiên, lấy người dân làm trung tâm, ưu tiên tái định cư tại chỗ; đồng thời, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử đặc trưng khu vực sông Hồng.

Khi hoàn thành, Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng sẽ hình thành trục không gian xanh trung tâm gắn với văn hóa sáng tạo, đóng vai trò động lực phát triển kinh tế - xã hội và biểu trưng cho Hà Nội "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo", hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và bền vững.

Thanh Hiếu- Duy Phạm
#Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng #Khởi công dự án #Hà Nội #Liên danh chủ đầu tư

