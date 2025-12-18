Hiện trạng trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng hơn 850 nghìn tỷ đồng trước ngày khởi công

TPO - Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, với tổng mức đầu tư hơn 855 nghìn tỷ đồng sẽ khởi công vào ngày 19/12. Phương án thiết kế tuyến đường cũng vừa được liên danh các nhà đầu tư hoàn thiện. Trước thời điểm khởi công 24 giờ, máy móc, thiết bị đã được tập kết, sẵn sàng thi công tại khu vực gần chân cầu Thăng Long.

Video: Hiện trạng trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trước ngày khởi công.

Dự án nhằm đầu tư trục giao thông đường bộ dọc hai bên sông Hồng, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 19 xã, phường của Hà Nội.

Dự án với chiều dài hơn 80 km, đáp ứng nhu cầu giao thông và kết nối với hệ thống cầu qua sông Hồng, các khu đô thị ven sông.

Dự án được chia thành 4 dự án thành phần độc lập, bao gồm: dự án thành phần 1 (thi công đường và công trình kèm theo bờ sông phía Nam - nội thành); dự án thành phần 2 (thi công đường và công trình kèm theo bờ phía Bắc); dự án thành phần 3: Đầu tư tuyến Monorail phía nội thành; dự án thành phần 4 là các khu đô thị tái định cư... Trong ảnh: Dự án thành phần ban đầu "Công viên công cộng Phú Thượng" thuộc dự án đầu tư xây dựng trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng đã sẵn sàng chính thức khởi công vào ngày mai.

Khu vực các bãi sông chạy dọc dự án được thiết kế là các khu đô thị và công viên mở.

Trong đó, phía hữu Hồng (nội thành) đi qua 12 xã, phường. Quy mô diện tích thực hiện dự án khoảng 11.000 ha, bao gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng diện tích giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị khoảng 2.100 ha.

Khu vực bãi sông Hồng sẽ là công viên, cây xanh, trục giao thông đi trên cao chạy qua.

Dự án được thực hiện theo hình thức BT, quỹ đất đối ứng để thanh toán cho nhà đầu tư được xác định tại khu vực tái thiết đô thị nằm trong phạm vi dự án.

Dự án chia thành ba vùng đô thị theo ba đoạn dọc sông Hồng. ﻿Đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long là khu vực công viên cây xanh sinh thái, bảo tồn tự nhiên và thể dục thể thao. Trong đó bao gồm khu dân cư hiện hữu và xây dựng mới.

Dự án bao gồm khu dân cư hiện hữu, khu dân cư tái thiết và xây dựng mới, hỗn hợp công cộng, thương mại dịch vụ, công viên chuyên đề (công nghệ, văn hóa, lễ hội, lịch sử, nghệ thuật, vui chơi giải trí), làng nghề, cảng du lịch, cây xanh cảnh quan...

Đoạn từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì là khu vực đa chức năng: Khu công cộng, văn hóa, thương mại, vui chơi giải trí. Chạy dọc hai bên sông Hồng còn có hai tuyến đường sắt một ray dài 85km, đáp ứng mô hình TOD (phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng).

Đoạn từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở là khu vực thương mại, dịch vụ, vận chuyển, công viên nông nghiệp sinh thái, bao gồm khu dân cư hiện hữu và xây dựng mới, công cộng, dịch vụ, du lịch, cụm công nghiệp, làng nghề, công viên, cây xanh...

Sau khi được HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư vào ngày 15/12/2025, dự án sẽ hoàn thiện hồ sơ đầu tư trong 6 tháng, triển khai thi công và dự kiến hoàn thành vào năm 2030.