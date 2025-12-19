Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Hà Nội: Giao 15.400m2 đất để xây dựng Khu nhà ở xã hội tập trung với 4.000 căn hộ

Thanh Hiếu
TPO - UBND TP. Hà Nội đã giao 15.400,3m2 đất cho chủ đầu tư để thực hiện dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội (NOXH) Tiên Dương 1. Đây là khu đô thị NOXH độc lập đầu tiên trên địa bàn thành phố với tổng mức đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng, dự kiến cung cấp khoảng 4.000 căn hộ.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định giao cho Công ty cổ phần đầu tư Vihoce Tiên Dương 15.400,3m2 đất (đợt 1) tại xã Phúc Thịnh (TP. Hà Nội) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội (NOXH) Tiên Dương 1 (tên thương mại Tiên Dương Park City).

Trong tổng diện tích 15.400,3m2 đất được giao, có 13.299,4m2 đất để xây dựng NOXH, còn lại là diện tích để làm đường giao thông.

z7341411185697-95b90798ea2622e132c4ae7ebb644472.jpg
Khu NOXH Tiên Dương 1 sẽ cung cấp khoảng 4.000 căn hộ

Công ty cổ phần đầu tư Vihoce Tiên Dương có trách nhiệm liên hệ với Sở NN&MT và sở, ngành liên quan để thực hiện các thủ tục bàn giao, đầu tư; đồng thời, sử dụng diện tích đất được giao đúng quy định đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy…

UBND TP. Hà Nội cho biết, Dự án đầu tư Khu NOXH Tiên Dương 1 sẽ được khởi công vào sáng 19/12 cùng với 6 dự án khác trên địa bàn thành phố. Đây là mô hình khu đô thị NOXH độc lập (tập trung) đầu tiên trên địa bàn thành phố với tổng vốn đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng. Dự kiến, Khu NOXH Tiên Dương 1 sẽ cung cấp khoảng 4.000 căn hộ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển NOXH, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.

Thanh Hiếu
