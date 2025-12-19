Dự án Phú Gia Resort & Spa Quy Nhơn tiêu chuẩn Nhật Bản

Dự án nghỉ dưỡng Phú Gia Resort & Spa Quy Nhơn được khởi công tại Gia Lai được quy hoạch trên quỹ đất hơn 40 ha, với tổng vốn đầu tư trên 2.500 tỷ đồng, tích hợp chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn Nhật Bản, góp phần thúc đẩy du lịch địa phương.

Ngày 19/12, tại Khu kinh tế Nhơn Hội (xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Lễ khởi công Dự án Khu du lịch Biển Nhơn Lý - Cát Tiến, mang tên thương mại Phú Gia Resort & Spa Quy Nhơn, do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Phú Gia làm chủ đầu tư.

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Phú Gia cho biết, trong quá trình nghiên cứu và phát triển dự án, doanh nghiệp có cơ hội đi nhiều nơi, gặp gỡ những người dân bản địa, lắng nghe những câu chuyện giản dị nhưng giàu cảm hứng về biển, núi, cách con người nơi đây gìn giữ thiên nhiên và văn hóa theo cách rất chân thành và mộc mạc. Chính những trải nghiệm ấy đã định hình hướng đi của Phú Gia Resort & Spa - một khu nghỉ dưỡng tôn vinh bản sắc địa phương, hòa vào cảnh quan tự nhiên và mang đến cho du khách những giá trị nghỉ dưỡng wellness đúng nghĩa.

Lễ khởi công Phú Gia Resort & Spa Quy Nhơn.

“Phú Gia Resort & Spa không xuất phát từ mong muốn tạo ra một công trình đồ sộ, mà từ khát vọng xây dựng một điểm đến mang tinh thần của vùng đất này. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp mộc mạc của Tây Nguyên và nét trong trẻo của biển Quy Nhơn tạo nên nền tảng riêng biệt cho dự án – một nền tảng mà chúng tôi muốn giữ trọn vẹn trong từng đường nét thiết kế”, đại diện chủ đầu tư cho hay.

Theo đó, Phú Gia Resort & Spa Quy Nhơn được quy hoạch trên quỹ đất hơn 40 ha, với tổng vốn đầu tư trên 2.500 tỷ đồng. Dự án bao gồm 385 căn villa thấp tầng và 2 tòa khách sạn với tổng cộng 200 phòng, được định hướng phát triển theo mô hình quần thể du lịch, nghỉ dưỡng tích hợp tiêu chuẩn cao, chú trọng sự hài hòa giữa thiên nhiên, trải nghiệm nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Điểm nhấn nổi bật của dự án là không gian chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn Nhật Bản đầu tiên tại tỉnh Gia Lai với khu Sayo Onsen cao cấp đóng vai trò trung tâm của toàn bộ tổ hợp nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, hệ thống vận hành được xây dựng dựa trên tinh thần Nhật Bản, thấm nhuần triết lý omotenashi – sự hiếu khách tận tâm, chỉn chu và chu đáo trong từng chi tiết; kỷ luật trong quy trình; nghiêm ngặt trong chất lượng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đánh giá, đây không chỉ là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu của một dự án thương mại, dịch vụ du lịch quy mô lớn, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần quyết tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế phát biểu tại buỗi lễ.

Theo ông Quế, trong nhiều năm qua, tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hướng tới xây dựng một môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, hấp dẫn. Nhờ vậy, nhiều tập đoàn, nhà đầu tư trong và ngoài nước đã lựa chọn Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Gia Lai là điểm đến cho các dự án thương mại, dịch vụ du lịch quy mô lớn và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

“Đây là dự án thương mai, dịch vụ du lịch có quy mô trương đối lớn, mang tầm chiến lược, được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong thu hút du khách trong nước và quốc tế, góp phần phát triển mạnh mẽ du lịch của tỉnh. Bên cạnh đó, dự án khi đi vào hoạt động sẽ kết nối đồng bộ các điểm du lịch dọc biển Nhơn Lý - Cát Tiến”, ông Quế nhấn mạnh.

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Phú Gia (bên trái) ký kết thoả thuận với Ngân hàng OCB - Chi nhánh Bình Định.

﻿ Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Phú Gia ký kết thoả thuận với các đối tác.

Để dự án triển khai xây dựng, sớm đi vào hoạt động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và xã Ngô Mây triển khai hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định. Cùng với đó, tập trung chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, nguồn lực tài chính, phương tiện, thiết bị và đưa ra các giải pháp hiệu quả nhất để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, thực hiện dự án bảo đảm chất lượng, an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ông Quế cũng đề nghị nhà đầu tư ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương ngay từ thời gian đầu thực hiện dự án, quan tâm hỗ trợ công tác an sinh xã hội tại xã Ngô Mây và các địa phương lân cận, cùng tạo dựng môi trường đầu tư bền vững với phương châm cùng chăm lo cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Đồng thời chủ động xây dựng chiến lược quảng bá chuyên nghiệp nhằm thu hút mạnh mẽ du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng tại dự án.

Phối cảnh của Phú Gia Resort & Spa Quy Nhơn.

Đối với các cơ quan chức năng của tỉnh, Phó Chủ tịch UBNd tỉnh Gia Lai yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế làm đầu mối, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và UBND xã Ngô mây tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu. Đặc biệt, cần thường xuyên theo dõi sát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, bảo đảm mọi thủ tục hành chính được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, với phương châm “phục vụ tối đa - đồng hành cùng doanh nghiệp”.