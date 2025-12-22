Đảm bảo cung cấp điện tại TP.HCM dịp lễ, tết 2026

Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc không thực hiện các công tác trên lưới, không cắt điện nhằm phục vụ khách hàng trong các ngày Noel 2025 và Tết dương lịch 2026.

Thời gian không cắt điện từ 0 giờ ngày 24 đến 24 giờ ngày 25/12 và từ 0 giờ ngày 31/12/2025 đến 24 giờ ngày 1/1/2026), trừ các trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt khác.

Công nhân tổ Live-line số 7 (Công ty Dịch vụ Điện lực TPHCM) thay giáp buộc sứ thép bằng giáp buộc polyme, ngăn ngừa sự cố trên lưới điện 22kV.

Trước đó, EVNHCMC đã chỉ đạo các Công ty Điện lực, Công ty Lưới điện cao thế TPHCM thực hiện công tác kiểm tra và xử lý kịp thời các khiếm khuyết trên lưới điện, phát quang cây xanh để đảm bảo an toàn hành lang tuyến dây, phục vụ cung cấp điện an toàn và ổn định.

Các đơn vị trực thuộc xây dựng và lập phương án đảm bảo cung cấp điện cho các ngày Noel 2025, Tết dương lịch 2026 và các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa trên địa bàn thành phố, tổ chức diễn tập đối với những nơi tổ chức lễ, hội, nơi vui chơi tập trung đông người. Đồng thời, lập lịch trực tăng cường, lịch trực lãnh đạo, trực vận hành sửa chữa điện 24/24 giờ tại đơn vị trong các ngày này. Chấp hành nghiêm chế độ trực ban, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, bố trí đầy đủ vật tư, máy phát dự phòng, phương tiện và lực lượng để tiến hành xử lý nhanh chóng khi có sự cố xảy ra.

Các Công ty Điện lực phụ trách địa bàn trọng điểm nơi tập trung nhiều lễ hội của năm cũng đã triển khai thực hiện phương án đảm bảo điện ưu tiên cho địa điểm diễn ra các chuỗi sự kiện chính trị, văn hóa, văn nghệ… Theo đó, Công ty Điện lực Sài Gòn đã lập phương án giữ điện ưu tiên cho 28 phụ tải đặc biệt và 8 khách hàng quan trọng. Các vị trí phụ tải phát sinh tạm thời phục vụ vui chơi giải trí trong các ngày Noel 2025 và Tết dương lịch 2026, các hội nghị sẽ có phương án trực riêng theo yêu cầu của các đơn vị chủ trì tổ chức.

Công nhân EVNHCMC thực hiện tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến người dân

EVNHCMC cũng yêu cầu các Công ty Điện lực chủ động, phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh đối với các công trình điện; tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại và ném các vật lên đường dây gây vi phạm hàng lang tuyến dây; thực hiện công tác bảo vệ an toàn phòng chống cháy nổ tại các khu vực trọng điểm về chính trị, kinh tế - xã hội.

Đồng thời phối hợp chính quyền địa phương đảm bảo an toàn điện tại các nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi giải trí và các khu vực tổ chức hoạt động chào mừng lễ tết.

EVNHCMC cũng khuyến cáo người dân quan tâm, kiểm tra hệ thống điện trong nhà đảm bảo an toàn, kịp thời thay thế khi có hư hỏng, tắt hết các thiết bị điện khi ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn phòng tránh cháy nổ.