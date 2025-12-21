Nộp tiền bổ sung, thêm loạt dự án chung cư, đất nền ở TPHCM được cấp sổ

TPO - Khu nhà ở Lô số 4 thuộc Khu 9A+B - Khu chức năng số 9 Khu đô thị mới Nam Sài Gòn, chung cư Homyland III, Khu nhà ở Thăng Long 2, Khu nhà ở Đức Phát, Khu nhà ở Đức Phát 3 được Tổ Công tác 1645 xem xét tháo gỡ vướng mắc để cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Phải nộp tiền bổ sung

Tổ Công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm tổ trưởng cùng các thành viên, đã có buổi làm việc để xem xét tháo gỡ vướng mắc tại các dự án nhà ở nhằm tiến đến cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Theo đó, Khu nhà ở Lô số 4 thuộc Khu 9A+B - Khu chức năng số 9, Khu đô thị mới Nam Sài Gòn (xã Bình Hưng, TPHCM) do Công ty CP Thương mại Xây dựng và Kinh doanh nhà Dương Hồng làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 254 nền, trong đó 132 căn đã xây dựng nhà và 122 căn chưa xây dựng xong.

Khu nhà ở Lô số 4 thuộc Khu 9A+B - Khu chức năng số 9, Khu đô thị mới Nam Sài Gòn được cấp sổ hồng. Ảnh: CAND.

Đến nay, chủ đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận đối với 33 căn nhà cho người mua nhà tại dự án, trong đó 17 căn đã cấp giấy chứng nhận cho chủ đầu tư, còn 16 căn chưa được cấp giấy chứng nhận.

Khu đất làm dự án này được UBND TPHCM giao đất cho Công ty CP Thương mại Xây dựng và Kinh doanh nhà Dương Hồng tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (nay là xã Bình Hưng) với diện tích đất 58.517 m2 (khu I), để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và kinh doanh nhà ở theo quyết định số 6541/QĐ-UB ngày 29/12/2004.

Theo thông báo số 3225/TB-KK&KTT ngày 13/12/2010, Chi cục Thuế huyện Bình Chánh xác nhận Công ty CP thương Mại Xây dựng và Kinh doanh nhà Dương Hồng đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở 28.250 m2.

Sau khi nghe ý kiến các thành viên dự họp báo cáo, ông Nguyễn Toàn Thắng kết luận, đồng ý cấp giấy chứng nhận theo đề nghị của chủ đầu tư.

Tương tự, chung cư Homyland III ở phường Bình Trưng do Công ty TNHH Nông sản Tân Hoàn Mỹ làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 744 căn hộ, 45 căn thương mại, 21 căn shophouse. Chung cư chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chung cư Homyland III phải điều chỉnh quy hoạch, thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung mới được cấp sổ. Ảnh: D.T.

Ông Nguyễn Toàn Thắng kết luận, kết thúc cuộc họp này, phòng Quản lý đất phải tham mưu sở có văn bản để UBND TPHCM chấp thuận điều chỉnh quy hoạch, thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung… Sau đó sẽ tiến hành cấp sổ cho chủ đầu tư và cấp giấy cho người mua nhà.

Chủ đầu tư phải cam kết

Khu nhà ở Thăng Long 2 ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (nay là xã Bàu Bàng, TPHCM) do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc An Lạc Việt Land làm chủ đầu tư.

Tổng diện tích đất dự án là 181.176 m2, đất ở là 87.607 m2 (tương ứng 1.033 thửa đất), đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo là 8.968 m2, đất xây dựng cơ sở y tế là 1.733 m2, còn lại là đất giao thông, vui chơi công trình công cộng, thủy lợi, giao thông, công trình công cộng khác.

Khu nhà ở Đức Phát (khu A + khu B) mở rộng ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (nay là xã Bàu Bàng) do Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Đầu Tư Đức Phát làm chủ đầu tư.

Chủ đầu tư Khu nhà ở Thăng Long 2 phải có văn bản cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh thì dự án mới được cấp sổ. Ảnh: H.C.

Dự án có tổng diện tích 58.994 m2, gồm đất ở 29.935 m2 (tương ứng 331 thửa), đất khu vui chơi giải trí công cộng (công viên cây xanh (994 m2), đất giao thông 23.046 m2, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 1.907 m2, đất thương mại dịch vụ 3.111 m2.

Khu nhà ở Đức Phát 3 tại Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (nay là xã Bàu Bàng) do Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Đầu Tư Đức Phát làm chủ đầu tư.

Tổng diện tích đất dự án là 305.351 m2, gồm 1.709 thửa đất, trong đó đất ở 155.808 m2 (tương ứng 1.709 thửa), đất công trình công cộng 19.468 m2, đất cây xanh 10.641 m2, đất kỹ thuật 11.279 m2, đất giao thông 98.951 m2, hành lang an toàn đường bộ 8.456 m2, hành lang bảo vệ đường điện 746 m2.

Sau khi nghe các thành viên dự họp báo cáo, ông Nguyễn Toàn Thắng kết luận chỉ đạo Phòng kinh tế đất phối hợp với chủ đầu tư xem nghĩa vụ tài chính phát sinh theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ. Trước mắt, Tổ Công tác đồng ý cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà nhưng yêu cầu chủ đầu tư có văn bản cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh.