Ngân hàng quốc tế tham gia tài trợ vốn, nhà đầu tư Hồng Hạc City được lợi gì?

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước sang giai đoạn sàng lọc mạnh, khả năng tiếp cận vốn dài hạn với chi phí ổn định đang trở thành biến số quan trọng đối với nhà đầu tư. Việc liên danh Phú Mỹ Hưng - Nomura Real Estate hợp tác với Ngân hàng quốc tế Standard Chartered triển khai gói tín dụng dành riêng cho dự án Hồng Hạc City vì vậy thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, không chỉ ở khía cạnh ưu đãi lãi suất mà còn ở thông điệp “bảo chứng tài chính” đi kèm.

Tại sự kiện tư vấn tài chính hôm nay (20/12) tại dự án Hồng Hạc City (phường Song Liễu, Bắc Ninh), đại diện Phú Mỹ Hưng cho biết, theo thỏa thuận, khách hàng mua nhà tại Hồng Hạc City có thể vay tối đa 75% giá trị tài sản bảo đảm, thời hạn lên tới 25 năm. Điểm đáng chú ý là cơ chế ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% cho đến thời điểm nhận nhà, dự kiến vào tháng 6/2027. Với các dự án đô thị quy mô lớn, khoảng ân hạn này giúp người mua giảm đáng kể áp lực dòng tiền trong giai đoạn đầu, khi tài sản chưa bước vào chu kỳ khai thác hoặc sử dụng ổn định.

Đại diện Ngân hàng quốc tế Standard Chartered chia sẻ tại sự kiện của dự án Hồng Hạc City.

Sau khi bàn giao, chủ đầu tư tiếp tục hỗ trợ 3% lãi suất trong 12 tháng đầu. Kết hợp với các gói lãi suất cố định của Standard Chartered, chi phí vốn thực tế trong năm đầu vận hành được kéo xuống mức thấp hơn mặt bằng chung. Với gói cố định 3 năm tính từ đợt đầu tiên khách hàng nhận giải ngân, lãi suất từ ngân hàng dao động quanh 6,9–7,4%/năm, nhưng sau khi trừ phần hỗ trợ, lãi suất thực tế người mua phải trả chỉ ở mức hơn 4%/năm. Trong bối cảnh lãi suất còn nhiều biến động, việc “khóa” được chi phí vay trong giai đoạn đầu được xem là lợi thế đáng kể đối với các chiến lược đầu tư trung và dài hạn.

Hình ảnh khách hàng tìm hiểu dự án Hồng Hạc City tại dự án sáng nay.

Chia sẻ với PV, nhà đầu tư Hoàng Anh (40 tuổi, Hà Nội) cho rằng, sự tham gia của một ngân hàng quốc tế với tiêu chuẩn thẩm định khắt khe không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính, mà còn phản ánh đánh giá tích cực về tính pháp lý và khả năng triển khai của dự án. Đây là yếu tố ngày càng được nhà đầu tư coi trọng, khi thị trường chuyển từ giai đoạn tăng trưởng nóng sang ưu tiên an toàn và bền vững.

Ở góc độ chu kỳ phát triển, Hồng Hạc City hiện đang ở giai đoạn đầu triển khai nhà ở song song với xây dựng hạ tầng và tiện ích. Theo quy luật phát triển đô thị, đây thường là thời điểm hình thành dư địa tăng trưởng lớn nhất, khi mặt bằng giá còn phản ánh kỳ vọng ban đầu, trong khi giá trị bất động sản sẽ tiếp tục được bồi đắp theo tiến độ hoàn thiện không gian sống và hệ thống tiện ích. Việc tham gia ở giai đoạn này vì vậy được xem là lợi thế chiến lược, giúp người mua và nhà đầu tư đón trước chu kỳ tăng trưởng của dự án với mức chi phí đầu vào thấp hơn so với các giai đoạn sau.

Song song với yếu tố thời điểm, cấu trúc sản phẩm tại Hồng Hạc City cho thấy định hướng phát triển dài hạn thay vì chạy theo xu hướng thanh khoản ngắn hạn. Tại phân khu Hồng Phát - giai đoạn triển khai đầu tiên – dự án giới thiệu các dòng nhà phố thương mại liền kề có diện tích đất khoảng 120 m2 mỗi căn, xây dựng 5 tầng với tổng diện tích sàn từ khoảng 380 đến hơn 430 m2. Thiết kế 2 mặt tiếp cận giúp các căn nhà này có thể khai thác linh hoạt nhiều mô hình, từ kinh doanh dịch vụ, văn phòng nhỏ đến ở kết hợp cho thuê.

Phối cảnh tham khảo kiểu nhà TOWHOUSE triển khai trong zone f1-1 dự án Hồng Hạc City

Bên cạnh đó, dòng townhouse được quy hoạch với diện tích đất phổ biến khoảng 110 m2, quy mô 4 tầng, tổng diện tích sàn từ 300 đến hơn 330 m2. Đây là nhóm sản phẩm hướng tới nhu cầu ở ổn định của các gia đình trẻ hoặc gia đình nhiều thế hệ, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng tích lũy giá trị khi khu đô thị đi vào vận hành đồng bộ.

Ở phân khúc cao hơn, Hồng Hạc City phát triển các dòng biệt thự song lập với diện tích đất khoảng 180 m2, xây dựng 3 tầng, tổng diện tích sàn từ hơn 250 đến gần 285 m2. Các căn biệt thự này được thiết kế theo hướng cân bằng giữa không gian riêng tư và kết nối cảnh quan chung, phù hợp với nhu cầu ở thực lâu dài.

Dòng sản phẩm có quy mô lớn nhất là biệt thự đơn lập, với diện tích đất trải rộng từ khoảng 270 - 470 m2, quy mô 3 tầng, diện tích sàn dao động trong khoảng 325 - 420 m2. Theo giới phân tích, đây là nhóm sản phẩm thường có khả năng giữ giá tốt và hưởng lợi rõ rệt khi hạ tầng và tiện ích khu vực hoàn thiện, nhờ quỹ đất lớn và tính khan hiếm trong dài hạn.

Các sản phẩm tại Hồng Hạc City được bàn giao hoàn thiện mặt ngoài, trong khi không gian bên trong được xây dựng ở mức độ linh hoạt, cho phép người mua chủ động hoàn thiện theo mục đích sử dụng. Việc tập trung vào các dòng sản phẩm có diện tích và công năng lớn, thay vì chạy theo xu hướng “diện tích nhỏ - dễ bán”, giúp dự án định vị rõ trong phân khúc tích sản trung và dài hạn.

Từ góc độ thị trường, Hồng Hạc City còn được kỳ vọng hưởng lợi từ hạ tầng vùng đang tăng tốc, với Vành đai 4, sân bay quốc tế Gia Bình và định hướng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Các yếu tố này tạo nền tảng cho tăng trưởng giá trị bất động sản theo chu kỳ hoàn thiện hạ tầng - đô thị, thay vì phụ thuộc vào các “sóng” ngắn hạn.

Nhà câu lạc bộ - Clubhouse Zone 1-3 thuộc dự án Hồng Hạc City sẽ được triển khai trong thời gian tới

Trong bức tranh đó, Hồng Hạc City nổi lên như một trường hợp điển hình cho cách tiếp cận mới trong phát triển bất động sản đô thị: kết hợp giữa pháp lý hoàn chỉnh, cấu trúc sản phẩm hướng đến sử dụng dài hạn và bài toán chi phí vốn được tối ưu hóa. Việc chủ đầu tư chủ động chia sẻ lãi suất cùng sự tham gia của ngân hàng quốc tế đang góp phần định hình lại tiêu chí lựa chọn dự án của nhà đầu tư, khi an toàn và hiệu quả bền vững được đặt lên trước kỳ vọng lợi nhuận tức thời.