Cen Land khẳng định các hoạt động đầu tư cá nhân của thành viên HĐQT không liên quan đến công ty

Trước một số thông tin xuất hiện gần đây trên thị trường và các nền tảng truyền thông liên quan đến hoạt động đầu tư của một số cá nhân là thành viên Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) xin chính thức làm rõ và khẳng định như sau:

Thứ nhất, mọi hoạt động đầu tư được thực hiện bởi cá nhân các thành viên Hội đồng Quản trị, bao gồm ông Phạm Thanh Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT Cen Land, đều là hoạt động đầu tư cá nhân, được triển khai trên cơ sở quyết định độc lập của từng cá nhân, không đại diện, không nhân danh và không chịu sự ủy quyền của Cen Land. Do đó, về mặt pháp lý, các cá nhân tự chịu trách nhiệm đối với hoạt động đầu tư dưới tư cách cá nhân.

Thứ hai, Cen Land không tham gia đầu tư, không bảo lãnh, không đồng hành triển khai, không hưởng lợi và không có bất kỳ mối liên hệ nào – về pháp lý, tài chính hay vận hành – đối với các hoạt động đầu tư cá nhân nói trên. Nói cách khác, các hoạt động này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hoạt động, chiến lược kinh doanh và hệ sinh thái của Cen Land.

Thứ ba, với vai trò là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, Cen Land luôn đảm bảo nguyên tắc hoạt động tách bạch tuyệt đối giữa:

• Hoạt động quản trị, điều hành và kinh doanh của Công ty; và

• Các hoạt động đầu tư mang tính cá nhân của từng thành viên Hội đồng Quản trị.

Nguyên tắc này được áp dụng xuyên suốt nhằm đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông, nhà đầu tư và các đối tác.

Thứ tư, Cen Land khẳng định rằng các hoạt động đầu tư cá nhân của thành viên Hội đồng Quản trị không làm phát sinh bất kỳ nghĩa vụ, trách nhiệm liên đới hay rủi ro nào đối với Công ty, đồng thời không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, năng lực tài chính, chiến lược phát triển hay định hướng dài hạn của Cen Land.

Hiện tại, Cen Land tiếp tục tập trung vào thế mạnh cốt lõi là phân phối bất động sản chuyên nghiệp, góp phần giải quyết các vấn đề của thị trường, đồng thời phát triển hệ sinh thái dịch vụ liên quan. Các định hướng này được triển khai ổn định, nhất quán và không chịu tác động từ các hoạt động đầu tư mang tính cá nhân.

Cen Land trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, đồng hành của các cổ đông, nhà đầu tư và đối tác, đồng thời khuyến nghị công chúng tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, đầy đủ và khách quan.