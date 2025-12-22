Bất động sản Cần Thơ sắp lập mặt bằng giá mới

TPO - Cần Thơ dự kiến sẽ điều chỉnh bảng giá đất áp dụng từ đầu năm tới, thay cho bảng giá đất hiện hành áp dụng từ năm 2024 tới nay, với đề xuất nhóm đất ở tăng từ 20 - 40% so với giá hiện hành, trong khi các loại đất khác tăng nhẹ hoặc không điều chỉnh. Bảng giá đất mới được dự báo sẽ giúp tăng thu ngân sách, nhưng thị trường bất động sản Cần Thơ sẽ khó sôi động khi nhiều dự án còn vướng mắc pháp lý chưa được tháo gỡ.

Cao nhất hơn 177 triệu đồng/m2

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP. Cần Thơ vừa trình UBND Thành phố, Hội đồng thẩm định bảng giá đất TP. Cần Thơ dự thảo bảng giá đất trên địa bàn, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026 (thay cho bảng giá đất áp dụng từ năm 2024 tới nay). Bảng giá đất mới được xây dựng trên cơ sở khảo sát giá thị trường, các yếu tố sau khi Cần Thơ sáp nhập với tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng.

Nếu bảng giá đất mới được thông qua và áp dụng từ năm 2026, nhà đất tại Cần Thơ sẽ thiết lập mức giá mới (Ảnh minh họa).

Theo đó, Sở NN&MT Cần Thơ đề xuất, cơ bản giữ nguyên bảng giá đất đang áp dụng tại địa bàn tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng cũ, chỉ tăng giá đất một số khu vực theo thị trường và thu nhập của người dân.

Cụ thể, tăng giá đất ở từ 20 - 40% so với bảng giá năm 2024 tại các phường: Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An, An Bình, Thới An Đông, Bình Thủy, Long Tuyền, Cái Răng, Hưng Phú, Ô Môn, Phước Thới, Thới Long, Trung Nhứt, Thuận Hưng, Thốt Nốt, Tân Lộc.

Với mức tăng trên, giá đất cao nhất trên địa bàn Cần Thơ sẽ hơn 177 triệu đồng/m2, vị trí đất mặt đường Hòa Bình (phường Ninh Kiều), tăng hơn 29 triệu đồng so với giá đất cũ. Thấp nhất khu vực Ninh Kiều sẽ nằm trong hẻm, với giá 9,5 triệu đồng/m2 (tăng hơn 2,7 triệu đồng/m2).

Tiếp đến, khu vực phường Cái Khế có giá cao nhất 114 triệu đồng/m2 (đường Nguyễn Trãi), tăng 19 triệu đồng/m2 so với giá cũ. Phường Tân An giá đất cao nhất hơn 59 triệu đồng/m2 (tăng 14 triệu đồng). Phường Ô Môn cao nhất hơn 32 triệu đồng/m2 (tăng 10 triệu đồng). Giá đất phường An Bình, Bình Thủy cao nhất 28-29 triệu đồng/m2; giá đất phường Cái Răng cao nhất 19 triệu đồng/m2…

Áp dụng mức tăng 5-10% với đất ở khu vực các xã như Phong Điền, Nhơn Ái, Thới Lai, Đông Thuận, Trường Xuân, Trường Thành, Cờ Đỏ, Đông Hiệp, Trung Hưng, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trinh, Thạnh An, Trường Long, Thạnh Phú, Thới Hưng, Thạnh Quới…

Đối với đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại Cần Thơ, cơ quan soạn thảo đề xuất bằng 70% giá đất ở kể trên; đất thương mại, dịch vụ bằng 80% giá đất ở.

Đối với nhóm đất nông nghiệp, khu vực các phường trung tâm cũng được đề xuất tăng giá từ 20-40% (chủ yếu các phường thuộc Cần Thơ cũ), một số khu vực tăng từ 10-20% (khu vực các phường thuộc Hậu Giang, Sóc Trăng cũ), tại các xã còn lại tăng 5-10%.

Sở NN&MT Cần Thơ tính toán, với mức tăng như trên, đất nông nghiệp tại các phường trung tâm như Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An, An Bình, Bình Thủy… cao nhất 350.000 đồng/m2 cho đất trồng cây lâu năm, 227.000 đồng/m2 cho đất trồng cây hằng năm.

Giá đất nông nghiệp thấp nhất thuộc về các xã như Gia Hòa, Nhu Gia, Thuận Hòa, Vĩnh Lợi, Trung Hưng… từ 45.000 – 53.000 đồng/m2.

Tăng thu nhưng khó kỳ vọng thị trường sôi động

Với phương án bảng giá đất năm 2026 tại Cần Thơ như trên, Sở NN&MT Cần Thơ đánh giá, sẽ tăng thu ngân sách từ đất đai (tại khu vực giá đất tăng), tập trung vào các khoản thu: Tiền sử dụng đất, tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; thu thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế trước bạ… “Việc đảm bảo nguồn thu ngân sách sẽ tạo nguồn lực đầu tư phát triển về cơ sở hạ tầng, góp phần thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn”, Sở NN&MT Cần Thơ nhận định.

Thời gian qua, nhiều dự án bất động sản tại Cần Thơ vướng về pháp lý nên thị trường kém sôi động (Ảnh minh họa).

Về mặt tác động tiêu cực, cơ quan soạn thảo đánh giá, giá đất một số khu vực tăng sẽ ảnh hưởng nhất định đến hộ gia đình, cá nhân trong thực hiện nghĩa vụ tài chính, như nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất ở) trong hạn mức.

Dù vậy, theo Sở NN&MT Cần Thơ, bảng giá đất mới đã được tính toán, cân nhắc theo thực tế giá thị trường từng khu vực, tuyến đường, đảm bảo công bằng của người sử dụng đất giữa các khu vực. Do đó, mức giá mới hầu như tác động không đáng kể đến kinh tế - xã hội và đời sống của người sử dụng đất.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo một công ty địa ốc lớn ở Cần Thơ cho rằng, nếu bảng giá đất mới như dự thảo được thông qua, chắc chắn bất động sản khu vực trung tâm Cần Thơ sẽ lập mặt bằng giá mới. Với bảng giá đất mới, chi phí của người dân, doanh nghiệp liên quan các khoản đóng góp cho ngân sách sẽ tăng theo, ngân sách được lợi. Cùng với đó, giá đất dự kiến tăng mạnh với đất ở, các loại đất khác tăng ít hơn, nên việc chuyển đổi từ đất nông nghiệp lên đất ở số tiền phải nộp sẽ cao hơn hiện nay.

Về tác động của giá đất mới thị trường bất động sản, theo lãnh đạo doanh nghiệp trên, với Cần Thơ, sẽ khó thay đổi so với hiện nay. Do Cần Thơ vẫn còn nhiều dự án đô thị bị vướng pháp lý tồn tại nhiều năm chưa được tháo gỡ, đặc biệt liên quan tới tính giá đất để chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính cho ngân sách Nhà nước. Do gặp vướng mắc, nhiều dự án chưa được cấp sổ đỏ, dẫn tới hạn chế trong giao dịch, đây cũng là vướng mắc chính khiến thị trường bất động sản Cần Thơ kém sôi động trong nhiều năm trở lại đây.

Ngoài ra, hiện lãi suất cho vay mua bất động sản còn thấp, nhưng xu hướng tiếp tục tăng, cũng ảnh hưởng tới thị trường chung, nhiều người vay mua nhà đất sẽ phải tính toán lại.

Lãnh đạo doanh nghiệp địa ốc kỳ vọng, thời gian tới các vướng mắc pháp lý của các dự án đô thị ở Cần Thơ sẽ được chính quyền hỗ trợ tháo gỡ. Đặc biệt khi Nghị quyết 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, sẽ giúp thị trường bất động sản Cần Thơ sôi động hơn.